Als het aan XBOX-CEO Asha Sharma en XBOX-CCO Matt Booty ligt, zijn zowel Gears of War: E-Day als Clockwork Revolution permanente XBOX-exclusieve games.

De XBOX Games Showcase 2026 wist een hoop los te maken. Niet alleen omdat het gamende publiek meerdere felbegeerde titels zag, maar ook omdat de groene gamegigant terugkeert naar een veelbesproken punt op de agenda: console-exclusieve games. Tijdens de show werd aangekondigd dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution console-exclusieve games worden voor de Xbox Series X|S. En dat is geen tijdelijke beslissing, aldus het management bij XBOX. Deze titels blijven gebonden aan de console van Microsoft.

Matt Booty legt via XBOX Wire verder uit wat de strategie is. Ze willen graag dat spelers meer redenen hebben om een XBOX aan te schaffen. De achterban willen ze daarentegen belonen en de (al dan niet emotionele) waarde van hun aankoop verhogen. Is de multiplatform-strategie helemaal van tafel? Nee, XBOX blijft games inschatten op een case by case basis. Zo worden eerdere deals die met andere platformen zijn gemaakt nagekomen en kunnen multiplayer-games vaker rekenen op een multiplatform-release om zo de kans op een gezonde spelersbasis te vergroten. Booty legt verder uit dat ze in de toekomst pas de exclusiviteitsinformatie vrijgeven wanneer een game een daadwerkelijke releasedatum heeft.

Ga jij een XBOX aanschaffen voor deze twee games? Of wil je eerst meer zien? Laat het ons vooral weten.