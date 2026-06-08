Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution zijn geen 'timed exclusives'
Als het aan XBOX-CEO Asha Sharma en XBOX-CCO Matt Booty ligt, zijn zowel Gears of War: E-Day als Clockwork Revolution permanente XBOX-exclusieve games.
De XBOX Games Showcase 2026 wist een hoop los te maken. Niet alleen omdat het gamende publiek meerdere felbegeerde titels zag, maar ook omdat de groene gamegigant terugkeert naar een veelbesproken punt op de agenda: console-exclusieve games. Tijdens de show werd aangekondigd dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution console-exclusieve games worden voor de Xbox Series X|S. En dat is geen tijdelijke beslissing, aldus het management bij XBOX. Deze titels blijven gebonden aan de console van Microsoft.
Matt Booty legt via XBOX Wire verder uit wat de strategie is. Ze willen graag dat spelers meer redenen hebben om een XBOX aan te schaffen. De achterban willen ze daarentegen belonen en de (al dan niet emotionele) waarde van hun aankoop verhogen. Is de multiplatform-strategie helemaal van tafel? Nee, XBOX blijft games inschatten op een case by case basis. Zo worden eerdere deals die met andere platformen zijn gemaakt nagekomen en kunnen multiplayer-games vaker rekenen op een multiplatform-release om zo de kans op een gezonde spelersbasis te vergroten. Booty legt verder uit dat ze in de toekomst pas de exclusiviteitsinformatie vrijgeven wanneer een game een daadwerkelijke releasedatum heeft.
Ga jij een XBOX aanschaffen voor deze twee games? Of wil je eerst meer zien? Laat het ons vooral weten.
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Na aanschaf van de ps5pro mijn oude ps5 en XSX verkocht om de schade te verzachten. Want er zou toch niks meer alleen op de XBOX uitkomen.. moet ik nu dan maar die hele mooie groene versie in het najaar gaan kopen?.. zucht
Een reden om de stoflaag van m'n series X te halen. Van mij maakt het niet uit of deze tijdelijk exclusief is of niet. Ik hoop dat het er voor zorgt dat beide bedrijven moeite blijven doen voor hun fanbase en zo de single player industrie te blijven ondersteunen met goeie, verhalende exclusieve games.
Gezonde concurrentie is goed voor zowel Sony als Microsoft. Ik reken Nintento bewust niet mee, want deze is goed bezig en heeft een totaal ander soort game genre qua exclusives.
Sony was te zelfzeker geworden en Microsoft ging richting Xbox failissement. Daarom is het goed om te zien hoe beide bedrijven zo hebben uitgepakt op dit Summer Game Fest. We hebben zowel de blauwe als de groene tak nodig om kwaliteit te kunnen blijven garanderen voor de consument.
Blij dat de nieuwe Forza wel uit gaat komen voor de PS5, anders had ik deze voor de PC gehaald, het is jammer maar ik snap het standpunt wel aangezien ik nu geen specifieke reden zou kunnen bedenken om een Xbox te kopen.
Heb gelukkig nog een series s van mijn zoon liggen
Mmm jammer als PlayStation bezitter, maar begrijpelijk.
Ik hoop dat Xbox, PlayStation ook weer ff lekker onder druk gaat zetten met deze move.
Ben benieuwd welke games er Xbox straks nog meer exclusief blijven.
Als Fable straks goed gaat verkopen dan gaat een potentiële Fable 2 ook gewoon uitkomen op de PS5/6.
Het probleem blijft. Deze games zijn niet de titels die Xboxen gaan verkopen. Daarnaast komt 90% van de line up naar de Ps5 en komt alles ook naar de pc.
Dan heb je dus al een kleine afzetmarkt als Xbox en dan heb je ook nog is Gamepass. De verkoopcijfers van GoW en vooral van Clockwork gaan hierdoor slecht zijn, Mark my wordt.
Al met al zie ik nog niet de kentering bij Xbox die ze wel nodig hebben. En als het zo door gaat zie ik het doek na de volgende console wel vallen. Wat ik jammer zou vinden. Goede concurrentie houdt iedereen scherp
Betekend dit dan dat ze ook niet komen op de PC (gamepass via pc) of gaat het echt alleen om andere consoles?