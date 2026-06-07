XBOX Games Showcase 2026 - Alle games en aankondigingen

Het weekend ramvol games wordt afgesloten op een passende wijze. Nadat de State of Play en Summer Game Fest-show zijn geconcludeerd, is het nu de beurt aan Microsoft en diens XBOX-divisie. Vanavond 7 juni 2026 om 19:00 uur vindt de XBOX Games Showcase 2026 + Gears of War: E-Day Direct plaats. En ja: zet je dus schrap op een showcase vol met bangers, want de verwachtingen voor de groene gamegigant zijn hooggespannen.

We kunnen alvast een tipje van de sluier geven, al moet je onze XBOX Games Showcase 2026-voorspelling vooral even lezen voor een totaal plaatje. Afijn, Gears of War: E-Day komt logischerwijs voorbij, maar ook andere XBOX-titels krijgen hun tijd in de schijnwerpers. Denk hierbij aan Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II, Fable en Call of Duty: Modern Warfare 4. Wat de XBOX Game Studios verder aan het bekokstoven zijn, daar komen we hopelijk vanavond achter.

De liveblog dient als een actuele stand van zaken. Ideaal als je de XBOX Games Showcase 2026 niet zelf kan kijken. Nadat de show is afgerond, zetten we dit artikel om in een mooi overzicht, zodat je alles op één plek hebt. Tussendoor linken we onze berichten aan de liveblog, zodat je uitgebreid over specifieke games kan lezen en leren. We wensen je alvast heel veel plezier met de show!