XBOX Games Showcase 2026 - Alle games en aankondigingen
Het weekend ramvol games wordt afgesloten op een passende wijze. Nadat de State of Play en Summer Game Fest-show zijn geconcludeerd, is het nu de beurt aan Microsoft en diens XBOX-divisie. Vanavond 7 juni 2026 om 19:00 uur vindt de XBOX Games Showcase 2026 + Gears of War: E-Day Direct plaats. En ja: zet je dus schrap op een showcase vol met bangers, want de verwachtingen voor de groene gamegigant zijn hooggespannen.
We kunnen alvast een tipje van de sluier geven, al moet je onze XBOX Games Showcase 2026-voorspelling vooral even lezen voor een totaal plaatje. Afijn, Gears of War: E-Day komt logischerwijs voorbij, maar ook andere XBOX-titels krijgen hun tijd in de schijnwerpers. Denk hierbij aan Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II, Fable en Call of Duty: Modern Warfare 4. Wat de XBOX Game Studios verder aan het bekokstoven zijn, daar komen we hopelijk vanavond achter.
De liveblog dient als een actuele stand van zaken. Ideaal als je de XBOX Games Showcase 2026 niet zelf kan kijken. Nadat de show is afgerond, zetten we dit artikel om in een mooi overzicht, zodat je alles op één plek hebt. Tussendoor linken we onze berichten aan de liveblog, zodat je uitgebreid over specifieke games kan lezen en leren. We wensen je alvast heel veel plezier met de show!
Laatste updatesLiveblog
De Xbox Games Showcase zit erop en we gaan direct door met de Gears of War: E-Day Direct, waarin we dieper ingaan op de nieuwste Gears of War-game.
Een Xbox Showcase is natuurlijk niet compleet zonder Call of Duty. Modern Warfare 4 ontvangt namelijk DMZ multiplayer.
Er is zojuist alweer een nieuwe Xbox-exclusive uit de doeken gedaan genaamd Clockwork Revolution. In deze first-person steampunk-RPG reis je tussen verleden en heden om de toekomst van je stad te veranderen. Dat is hard nodig, want na een mislukte overval ontdek je dat de meedogenloze Lady Ironwood de werkelijkheid flink naar haar hand heeft gezet.
Vivarium is zojuist onthuld, een life-sim adventure met handgetekende art die duidelijk is geïnspireerd op klassieke anime. Spelers verkennen een ogenschijnlijk perfecte pocketwereld, maar natuurlijk lijkt daar meer aan de hand te zijn. De game is vanaf vandaag op je wishlist te zetten en verschijnt op dag één via Game Pass.
Microsoft Flight Simulator viert de Amerikaanse natuur met World Update 22: US National Parks. De update voegt meer dan dertig nationale parken en monumenten toe, inclusief de Goodyear Blimp. De update verschijnt toepasselijk genoeg op 4 juli 2026.
Daar is die dan, Spyro bezoekt deze showcase met de aankondiging van een gloednieuwe Spyro-game genaamd: Spyro: A Realm Beyond!
World premiere! Persona 6 is zojuist aangekondigd en verschijnt meteen op dag één via Game Pass.
Er zitten twee dolenthousiaste redacteuren in de Discord, want Castlevania: Belmont's Curse heeft namelijk een releasedatum: 15 oktober 2026!
Fallout 76 krijgt vandaag de gratis Infestations-update. Bekende locaties in Appalachia zitten vol sterkere vijanden en betere loot, waaronder nieuwe 4-Star Legendary-wapens en armor mods.
Where Winds Meet krijgt binnenkort de nieuwe uitbreiding Hidden Mountain en een Xbox-versie! De expansion voegt een gloednieuwe map toe en laat spelers opnieuw aan de slag gaan met martial arts-avonturen en nieuwe content.
Tijd voor gekke ritten, bizarre missies en vooral heel veel crazy money, want Crazy Taxi is terug! Axel scheurt in dit nieuwe avontuur de hele wereld over om de gemaskerde schurken te vinden die zijn taxi hebben gestolen. De game verschijnt in 2027.
The Elder Scrolls Online krijgt binnenkort een nieuw seizoen met Return of the Thieves Guild. Spelers kunnen aan de slag met een nieuwe Thieves Guild-questline in Glenumbra, een tijdelijk event op volle zee en een rondreis door Tamriel met de Prince of Madness. Season One verschijnt op 8 juli en is gratis voor alle ESO-spelers.
Minecraft Dungeons II is officieel aangekondigd en verschijnt op 29 september 2026. Laat die pickaxe maar even liggen, want in dit vervolg trekken we opnieuw met het zwaard ten strijde tegen een nieuwe crisis.
Valor Mortis heeft ook een releasedatum te pakken de game verschijnt 24 september op de Xbox Series, pc en PS5!
We hebben alweer een world premiere te pakken. Sluit een deal met de duivel in Magicians: The Devil’s Deal en voer magische trucs uit.
Speel als een gemene ekster in Bad Magpie. Deze game mag dan wel poeslief ogen, maar laat je niet misleiden door het uiterlijk.
Om het 25-jarig jubileum te vieren brengt Xbox een speciale Xbox Series X uit. Wat vind jij van het neongroene uiterlijk?
Rudy kan eindelijk zijn eigen cult gaan oprichten in Join Us. De trailer belooft alvast de nodige chaos en capriolen die je kunt uithalen.
De Doom Slayer komt ook nog even langs tijdens deze showcase om de nieuwe DLC te promoten, die deze zomer al verschijnt. Ook is de naam onthuld: Doom: The Dark Ages – Revelations!
Xbox gaat van strooien met releasedatums over naar world premieres. Na Wo Long 2 is er nu ook een nieuwe Senua-game aangekondigd.
We hebben onze eerste world premiere, want Wo Long 2: Wings of Ember is onthuld. Daarmee krijgt de soulslike-franchise een nieuw deel.
Er komt ook een nieuwe trailer van Metro 2039 voorbij. Hierin zien we opnieuw behoorlijk brute beelden van deze shooter.
State of Decay kwam ook voorbij tijdens deze Xbox Games Showcase. Er werd namelijk een nieuwe trailer van de game getoond!
Het twintigste seizoen van Sea of Thieves voegt onder andere Custom Seas toe, waarin je zelf je eigen levels kunt maken!
Persona 4: Revival heeft naast een nieuwe trailer ook een releasedatum gekregen: de game verschijnt op 16 februari. Het stroomt hier inmiddels vol met releasedatums!
Age of Empires IV: Anniversary Edition krijgt een nieuwe uitbreiding met Dominion of the North Sea. Deze keer trekken de Vikingen en Schotten ten strijde als twee nieuwe beschavingen. De uitbreiding brengt daarnaast nieuwe systemen, uitgebreidere Crucible-missies en dynamische slagvelden met zich mee. Dominion of the North Sea verschijnt dit najaar.
Resonance: A Plague Legacy komt ook voorbij tijdens deze showcase. Daarbij wordt meteen een releasedatum bekendgemaakt: de game is vanaf 27 augustus beschikbaar voor alle platformen.
Xbox begint de showcase sterk en lijkt die lijn door te zetten met Halo: Campaign Evolved, die al op 28 juli verschijnt. en drie nieuwe missies bevat.
Na Gears of War: E-Day komt er ook een nieuwe trailer van Fable voorbij, waarin we meer zien van de held Isabel of Ravenmarsh. Ook wordt er een nieuwe releasedatum aangekondigd: 23 februari. De game is vanaf dag één te vinden op Game Pass.
Aan het einde van de trailer wordt ook de releasedatum van Gears of War: E-Day aangekondigd. De game verschijnt op 6 oktober exclusief voor Xbox Series X|S.
We beginnen de showcase meteen met een preview voor de Gears of War: E-Day Direct. Xbox toont namelijk de eerste gameplaytrailer van de nieuwe Gears of War-game.
Hallo allemaal, Jolien hier! Ik heb vanavond de schone taak om dit liveblog bij te houden. De redacteuren verzamelen zich langzaam op Discord en Daniël en Patatrick kunnen ieder moment live gaan op YouTube voor hun live-reactie op de Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day Direct. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij!
Het wordt de eerste showcase van de kersverse XBOX-CEO Asha Sharma. Ze is bezig Phil Spencer op te volgen en de verwachtingen zijn hooggespannen. Destijds wist Spencer grandioos sterk te beginnen, lukt dat Sharma ook? Tot nu toe zijn de geluiden uit de achterban positief. Laten we hopen dat ze zo blijven klinken.
Hoe gaan we het straks doen? Rond 19:00 uur ben ik (Bram) druk bezig met het schrijven van losstaande berichten. Over enkele uurtjes mogen jullie Jolien verwelkomen in deze liveblog. Deze ervaren redacteur gaat ervoor zorgen dat je geen enkel bericht mist. Het wordt genieten!
Wil je alvast weten wat je te wachten staat? Een aantal bevestigde namen naast Gears of War luiden als volgt: Halo, Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4 en Minecraft Dungeons II. We hebben ondertussen ook een sterk vermoeden dat State of Decay 3 en Clockwork Revolution een opkomst maken. Spannend!
Een van de grootste releases van het jaar draagt de naam Gears of War: E-Day. Nu duiken er ook geruchten op dat deze titel Xbox-exclusief blijft. We horen zeer spoedig of dit het geval is, maar het zou natuurlijk in lijn zijn met de recente opmerkingen van XBOX-CEO Asha Sharma.
Benieuwd wat wij van de show verwachten? Volstrekt logisch. Daarom heb ik even uitgebreid de tijd genomen om een Voorspelling te tikken. Volgens Rudy voornamelijk een 'bijzonder veilige' predictie, maar de beste man is gewoon bang dat ik meer goed weet te raden dan hij. Hoe dan ook, hieronder lees je er meer over!
Naast het schrijven zitten we weer digitaal voor de buis en dat delen we met jullie. Jazeker, Patrick en Daniël gaan er samen even goed voor zitten en streamen de show rechtstreeks naar je toe. Als twee rasechte XBOX-liefhebbers hebben ze de pittige meningen vast en zeker klaarstaan, maar dat wisselen ze natuurlijk af met een gezonde dosis hype.
Maar goed, dat was even de housekeeping. We zijn hier vandaag natuurlijk voor één ding: de XBOX Games Showcase! De evenementen van de groene gamegigant behoren vaak tot de betere streams van het jaar en we zijn dus ook vandaag weer enorm enthousiast om er iets moois van te maken.
Gisteren hebben een aantal redacteurs (shout-out naar Simon, Meurs, Joey, Rudy en Lamers) onvermoeibaar door gebikkeld om de Future Games Show en andere aankondigingen live te krijgen. Een bijzondere show met daadwerkelijk interessante games en titels waarvan je denkt: is dit nou nodig? Afijn, de samenvatting staat ook live.
Daarna kregen we al snel te maken met Summer Game Fest. Waar de een het een geweldige showcase vond, liet de ander weten dat ze het wel 'okay' vonden. Ik bevind mezelf in het eerstgenoemde kamp en waarom ik er zo over denk, valt te lezen hieronder.
Hey, welkom bij deze liveblog! Bram hier en voordat we het gaan hebben over XBOX, laten we even stilstaan bij de showcases die al zijn geweest. Dinsdag hadden we natuurlijk de State of Play. Hoe beviel deze show voor jullie?
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Prima showcase, Valor Mortis zag er tof uit, Clockwork Revolution ook, Castlevania, Halo 1 remake, Resonance ook.
Fable weet ik nog niet, was niet echt onder de indruk van wat ze lieten zien. Maar al met al een goede presentatie vind ik👍🏻
Ik zie dat de heftige discussies over een bepaald platform ook mee zijn gekomen naar deze website. Nice...
Enige waar ik hyped voor ben is GOW E-day, maar het zit me echt niet lekker dat bijna alles op PS5 uit komt. Ik hoop stiekem dat Asha dit alsnog de nek om gaat draaien maar daar zal het wel te laat voor zijn. Verder vond ik het maar een matige show.
Zat voor mij net als de Sony SoP niet heel tussen op Fable na. Maar ze tonen in ieder geval aan weer serieus mee te doen. Forceert PlayStation ook om langzaam weer eens normaal te gaan doen en in te zetten op fatsoenlijke games maken (wat een waardeloze generatie is dit geweest).
Summer Games Fest was voor mij de tofste show met Gen Atlas, Final Fantasy 7, TMNT door Platinum en nog wat extra beelden van SW Galactic Racer.
Gears of War E-Day! Ik kreeg meteen kippenvel bij de trailer. Wat vet zeg!
Ik had wel een beetje het idee dat alles nog steeds het zelfde beweegt en speelt als destijds op de 360, alleen dan nu met betere graphics.
Desondanks wil ik m sowieso spelen!
Een beetje off-topic: wat hebben jullie dit weekend hard gewerkt al het game nieuws te melden! Kudos!
Een goede show met GoW E day die er met kop en schouders bovenuit stak maar toch heb ik een licht bittere nasmaak, toch had ik meer verwacht. De woorden van Phil van vorig jaar galmde nog een beetje na, "Xbox bestaat volgend jaar 25 jaar en dat gaan we groots aanpakken" Tot nu toe vind ik het allemaal maar meevallen met hoe groots Xbox het aanpakt. Natuurlijk hebben we Forza Horizon 6 en we krijgen GoW E-day en die groene Series X25 . Maar toch had ik liever Fable dit jaar nog erbij gehad, toch nog een grote aankondiging van Bethesda, toch had ik nog wat meer willen horen over Project Helix., of een hele dikke aanbieding met Game Pass Ultimate.
En dan het hele exclusiviteits-gebeuren, ik snap dat games waarbij al bekend was dat ze naar de ps5 komen, dat niet meer kunt terugdraaien. Maar bij Halo (en ook State of Decay3), waar nog niks verder officieel van bekend was, snap ik het dus niet. Halo is Xbox mee groot geworden. Dat was vroeger één van de grootste system sellers.
Misschien waren de afspraken al gemaakt en lagen de contracten al klaar maar ik hoop volgend jaar toch wel weer meer exclusives te zien.
Ps. Een magpie is een ekster en geen kraai.
Goede Showcase,
Eindelijk weer exclusives en daardoor een reden om een Xbox te moeten kopen.
Die 25th Anniversary editie van de Series X vind ik goed ontworpen. Straalt wel echt het oude Xbox uit.
State of Decay 3 kreeg ik heel veel The Last of Us vibes. Eigenlijk een beetje teveel. Eigen smoelwerk verdwijnt daardoor.
Clockwork Revolution had grafisch wat sterker mogen zijn maar de wereld en het concept staan me erg aan (hou hem in de gaten).
Gears of War E-Day ziet er goed uit. Lekker zo de oude vertrouwde OG Gears boys.
Fable haal ik voor de Ps5 Pro ivm sterkere console.
Wie had dat gedacht dat ik mijn Series X nog moet gaan gebruiken voor nieuwe Xbox games. Als je het mij vraagt een goede zet. Dit is waarom mensen je console willen en dat zijn exclusives. Is eigenlijk erg dat dat nu pas weer duidelijk wordt voor een console boer die al zo lang op de markt is.
Oh ja, Spyro werd ik vrolijk van. Hopelijk is het geen om rail game maar een gewone platformer 🤞🏻.
De grote vraag nu is, hoe lang gaat Microsoft deze “nieuwe” strategie handhaven. Zijn nu mensen die hun Series X verkocht hebben want dachten dat alles op andere consoles uit zou komen. Hopelijk gaan ze voor een duidelijke meerjaren strategie.