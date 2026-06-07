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XBOX Games Showcase 2026 - Alle games en aankondigingen

Deze liveblog is afgelopen.
Door Bram Noteboom +1 Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Jolien Mauritsz Jolien Mauritsz Redacteur Totaal 2 auteurs

Het weekend ramvol games wordt afgesloten op een passende wijze. Nadat de State of Play en Summer Game Fest-show zijn geconcludeerd, is het nu de beurt aan Microsoft en diens XBOX-divisie. Vanavond 7 juni 2026 om 19:00 uur vindt de XBOX Games Showcase 2026 + Gears of War: E-Day Direct plaats. En ja: zet je dus schrap op een showcase vol met bangers, want de verwachtingen voor de groene gamegigant zijn hooggespannen.

We kunnen alvast een tipje van de sluier geven, al moet je onze XBOX Games Showcase 2026-voorspelling vooral even lezen voor een totaal plaatje. Afijn, Gears of War: E-Day komt logischerwijs voorbij, maar ook andere XBOX-titels krijgen hun tijd in de schijnwerpers. Denk hierbij aan Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II, Fable en Call of Duty: Modern Warfare 4. Wat de XBOX Game Studios verder aan het bekokstoven zijn, daar komen we hopelijk vanavond achter.

De liveblog dient als een actuele stand van zaken. Ideaal als je de XBOX Games Showcase 2026 niet zelf kan kijken. Nadat de show is afgerond, zetten we dit artikel om in een mooi overzicht, zodat je alles op één plek hebt. Tussendoor linken we onze berichten aan de liveblog, zodat je uitgebreid over specifieke games kan lezen en leren. We wensen je alvast heel veel plezier met de show!

Laatste updates

Liveblog
20:04

Er is zojuist alweer een nieuwe Xbox-exclusive uit de doeken gedaan genaamd Clockwork Revolution. In deze first-person steampunk-RPG reis je tussen verleden en heden om de toekomst van je stad te veranderen. Dat is hard nodig, want na een mislukte overval ontdek je dat de meedogenloze Lady Ironwood de werkelijkheid flink naar haar hand heeft gezet.

Clockwork Revolution is een XBOX-exclusieve game voor console Trailer Gerelateerde content Clockwork Revolution is een XBOX-exclusieve game voor console
19:09

Aan het einde van de trailer wordt ook de releasedatum van Gears of War: E-Day aangekondigd. De game verschijnt op 6 oktober exclusief voor Xbox Series X|S.

16:05

Het wordt de eerste showcase van de kersverse XBOX-CEO Asha Sharma. Ze is bezig Phil Spencer op te volgen en de verwachtingen zijn hooggespannen. Destijds wist Spencer grandioos sterk te beginnen, lukt dat Sharma ook? Tot nu toe zijn de geluiden uit de achterban positief. Laten we hopen dat ze zo blijven klinken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.
16:00

Hoe gaan we het straks doen? Rond 19:00 uur ben ik (Bram) druk bezig met het schrijven van losstaande berichten. Over enkele uurtjes mogen jullie Jolien verwelkomen in deze liveblog. Deze ervaren redacteur gaat ervoor zorgen dat je geen enkel bericht mist. Het wordt genieten!

15:51

Wil je alvast weten wat je te wachten staat? Een aantal bevestigde namen naast Gears of War luiden als volgt: Halo, Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4 en Minecraft Dungeons II. We hebben ondertussen ook een sterk vermoeden dat State of Decay 3 en Clockwork Revolution een opkomst maken. Spannend!

13:00

Een van de grootste releases van het jaar draagt de naam Gears of War: E-Day. Nu duiken er ook geruchten op dat deze titel Xbox-exclusief blijft. We horen zeer spoedig of dit het geval is, maar het zou natuurlijk in lijn zijn met de recente opmerkingen van XBOX-CEO Asha Sharma.

onbekend

12:36

Maar goed, dat was even de housekeeping. We zijn hier vandaag natuurlijk voor één ding: de XBOX Games Showcase! De evenementen van de groene gamegigant behoren vaak tot de betere streams van het jaar en we zijn dus ook vandaag weer enorm enthousiast om er iets moois van te maken.

onbekend

Bron: XBOX Games Showcase 2026
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
3 weken geleden om 18:11

Prima showcase, Valor Mortis zag er tof uit, Clockwork Revolution ook, Castlevania, Halo 1 remake, Resonance ook.
Fable weet ik nog niet, was niet echt onder de indruk van wat ze lieten zien. Maar al met al een goede presentatie vind ik👍🏻

0
Avatar SpelletjesDoos
SpelletjesDoos
lvl2 Journey Awaits!
3 weken geleden om 15:07

Ik zie dat de heftige discussies over een bepaald platform ook mee zijn gekomen naar deze website. Nice...

1
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 13:13

Enige waar ik hyped voor ben is GOW E-day, maar het zit me echt niet lekker dat bijna alles op PS5 uit komt. Ik hoop stiekem dat Asha dit alsnog de nek om gaat draaien maar daar zal het wel te laat voor zijn. Verder vond ik het maar een matige show.

2
Avatar Yo!Post!
Yo!Post!
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 09:49 bewerkt

Zat voor mij net als de Sony SoP niet heel tussen op Fable na. Maar ze tonen in ieder geval aan weer serieus mee te doen. Forceert PlayStation ook om langzaam weer eens normaal te gaan doen en in te zetten op fatsoenlijke games maken (wat een waardeloze generatie is dit geweest).
Summer Games Fest was voor mij de tofste show met Gen Atlas, Final Fantasy 7, TMNT door Platinum en nog wat extra beelden van SW Galactic Racer.

1
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 09:48

Gears of War E-Day! Ik kreeg meteen kippenvel bij de trailer. Wat vet zeg!

Ik had wel een beetje het idee dat alles nog steeds het zelfde beweegt en speelt als destijds op de 360, alleen dan nu met betere graphics.

Desondanks wil ik m sowieso spelen!

1
Avatar Theemuts
Theemuts
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 09:35

Een beetje off-topic: wat hebben jullie dit weekend hard gewerkt al het game nieuws te melden! Kudos!

12
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 09:07 bewerkt

Een goede show met GoW E day die er met kop en schouders bovenuit stak maar toch heb ik een licht bittere nasmaak, toch had ik meer verwacht. De woorden van Phil van vorig jaar galmde nog een beetje na, "Xbox bestaat volgend jaar 25 jaar en dat gaan we groots aanpakken" Tot nu toe vind ik het allemaal maar meevallen met hoe groots Xbox het aanpakt. Natuurlijk hebben we Forza Horizon 6 en we krijgen GoW E-day en die groene Series X25 . Maar toch had ik liever Fable dit jaar nog erbij gehad, toch nog een grote aankondiging van Bethesda, toch had ik nog wat meer willen horen over Project Helix., of een hele dikke aanbieding met Game Pass Ultimate.

En dan het hele exclusiviteits-gebeuren, ik snap dat games waarbij al bekend was dat ze naar de ps5 komen, dat niet meer kunt terugdraaien. Maar bij Halo (en ook State of Decay3), waar nog niks verder officieel van bekend was, snap ik het dus niet. Halo is Xbox mee groot geworden. Dat was vroeger één van de grootste system sellers.
Misschien waren de afspraken al gemaakt en lagen de contracten al klaar maar ik hoop volgend jaar toch wel weer meer exclusives te zien.

Ps. Een magpie is een ekster en geen kraai.

3
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 08:59

Goede Showcase,

Eindelijk weer exclusives en daardoor een reden om een Xbox te moeten kopen.

Die 25th Anniversary editie van de Series X vind ik goed ontworpen. Straalt wel echt het oude Xbox uit.

State of Decay 3 kreeg ik heel veel The Last of Us vibes. Eigenlijk een beetje teveel. Eigen smoelwerk verdwijnt daardoor.

Clockwork Revolution had grafisch wat sterker mogen zijn maar de wereld en het concept staan me erg aan (hou hem in de gaten).

Gears of War E-Day ziet er goed uit. Lekker zo de oude vertrouwde OG Gears boys.

Fable haal ik voor de Ps5 Pro ivm sterkere console.

Wie had dat gedacht dat ik mijn Series X nog moet gaan gebruiken voor nieuwe Xbox games. Als je het mij vraagt een goede zet. Dit is waarom mensen je console willen en dat zijn exclusives. Is eigenlijk erg dat dat nu pas weer duidelijk wordt voor een console boer die al zo lang op de markt is.

Oh ja, Spyro werd ik vrolijk van. Hopelijk is het geen om rail game maar een gewone platformer 🤞🏻.

De grote vraag nu is, hoe lang gaat Microsoft deze “nieuwe” strategie handhaven. Zijn nu mensen die hun Series X verkocht hebben want dachten dat alles op andere consoles uit zou komen. Hopelijk gaan ze voor een duidelijke meerjaren strategie.

3
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