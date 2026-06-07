Bloedstollende Metro 2039-trailer toont februari-releasewindow
XBOX Games Showcase 2026 wordt verrijkt met de inclusie van Metro 2039. De duistere first-person shooter ontving een uitgebreide gameplaytrailer.
Je zou het bijna op breaking willen zetten, zo vet is de onderstaande trailer van Metro 2039. We krijgen meer van het verhaal mee en het is duidelijk dat het een gitzwart onderonsje wordt. Een kwarteeuw lang zijn de laatste overlevenden van de nucleaire oorlog verstrikt in een bitter conflict diep in de Metro-tunnels onder het vergiftigde Moskou. Nu zijn ze eindelijk verenigd onder één leider, een fanatische Spartaan bekend als Hunter. Je gaat dus strijden tegen fascisten.
Dit is goed te zien in de onderstaande trailer. De gunplay staat centraal en die authentieke Metro-gameplay is beter dan ooit tevoren. Stealth en actie gaan hand in hand, terwijl je rekening dient te houden met de nodige survival-elementen. Is er dan alleen maar goed nieuws? Nou ja, houd rekening met de release. De term 'deze winter' wordt namelijk tot het uiterste gepusht en we kunnen volgend jaar pas met de first-person shooter aan de slag.
Metro 2039 is beschikbaar in februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Breaking!
Check hier de duistere onthulling van Metro 2039 met gameplay
De eerste Xbox First Look is een feit en we worden meteen verwend met de aankondiging van Metro 2039. Check hier de onthulling van de gloednieuwe FPS!21 reacties
-
Event
Bekijk donderdag Xbox First Look: Metro 2039
De kogel is door de kerk op het gebied van Metro en Xbox. De nieuwste Metro-game, genaamd Metro 2039, wordt aanstaande donderdag officieel uit de doeken...15 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Nieuwe Metro-game wordt volgende week aangekondigd
Terwijl we stiekem hopen op de aanstaande State of Play-showcase, lijkt één game in ieder geval een opkomst te maken: de nieuwste Metro-game van 4A Games.18 reacties
Gatverdamme, wat ongelooflijk vet!! Kan niet wachten hier mee aan de slag te gaan 💪🏻