Bloedstollende Metro 2039-trailer toont februari-releasewindow

XBOX Games Showcase 2026 wordt verrijkt met de inclusie van Metro 2039. De duistere first-person shooter ontving een uitgebreide gameplaytrailer.

Je zou het bijna op breaking willen zetten, zo vet is de onderstaande trailer van Metro 2039. We krijgen meer van het verhaal mee en het is duidelijk dat het een gitzwart onderonsje wordt. Een kwarteeuw lang zijn de laatste overlevenden van de nucleaire oorlog verstrikt in een bitter conflict diep in de Metro-tunnels onder het vergiftigde Moskou. Nu zijn ze eindelijk verenigd onder één leider, een fanatische Spartaan bekend als Hunter. Je gaat dus strijden tegen fascisten.

Dit is goed te zien in de onderstaande trailer. De gunplay staat centraal en die authentieke Metro-gameplay is beter dan ooit tevoren. Stealth en actie gaan hand in hand, terwijl je rekening dient te houden met de nodige survival-elementen. Is er dan alleen maar goed nieuws? Nou ja, houd rekening met de release. De term 'deze winter' wordt namelijk tot het uiterste gepusht en we kunnen volgend jaar pas met de first-person shooter aan de slag.

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Metro 2039 is beschikbaar in februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.