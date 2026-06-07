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Bloedstollende Metro 2039-trailer toont februari-releasewindow

Door Bram Noteboom

XBOX Games Showcase 2026 wordt verrijkt met de inclusie van Metro 2039. De duistere first-person shooter ontving een uitgebreide gameplaytrailer.

Je zou het bijna op breaking willen zetten, zo vet is de onderstaande trailer van Metro 2039. We krijgen meer van het verhaal mee en het is duidelijk dat het een gitzwart onderonsje wordt. Een kwarteeuw lang zijn de laatste overlevenden van de nucleaire oorlog verstrikt in een bitter conflict diep in de Metro-tunnels onder het vergiftigde Moskou. Nu zijn ze eindelijk verenigd onder één leider, een fanatische Spartaan bekend als Hunter. Je gaat dus strijden tegen fascisten.

Dit is goed te zien in de onderstaande trailer. De gunplay staat centraal en die authentieke Metro-gameplay is beter dan ooit tevoren. Stealth en actie gaan hand in hand, terwijl je rekening dient te houden met de nodige survival-elementen. Is er dan alleen maar goed nieuws? Nou ja, houd rekening met de release. De term 'deze winter' wordt namelijk tot het uiterste gepusht en we kunnen volgend jaar pas met de first-person shooter aan de slag.

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Metro 2039 is beschikbaar in februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Metro 2039
Metro 2039

Ontwikkelaar

4A Games

Uitgever

Deep Silver

Release

Februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:17

Gatverdamme, wat ongelooflijk vet!! Kan niet wachten hier mee aan de slag te gaan 💪🏻

2
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