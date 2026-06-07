Sea of Thieves Season 20 introduceert Custom Seas op 18 juni

Heb jij in de afgelopen negentien seizoenen van Sea of Thieves het gevoel gehad dat je niet genoeg vrijheid hebt gehad? Daar komt met Sea of Thieves Season 20 verandering in. Op 18 juni worden namelijk Custom Seas geïntroduceerd.

Rare's Sea of Thieves draait al geruime tijd, maar de zeven zeeën worden nog altijd onveilig gemaakt. Op 18 juni komen daar een flink aantal internationale wateren bij. Het aankomende seizoen brengt namelijk Custom Seas met zich mee. Deze optie biedt spelers de mogelijkheid om eigen levels te creëren waarin zij zelf de regels bepalen. Wat die regels precies zijn, valt nog te bezien, want waar de één kiest voor een ontspannen avontuur, kan de ander juist voor complete chaos zorgen.

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Sea of Thieves Season 20 gaat op 18 juni live. De game is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.