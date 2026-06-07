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Sea of Thieves Season 20 introduceert Custom Seas op 18 juni

Door Rudy Wijnberg

Heb jij in de afgelopen negentien seizoenen van Sea of Thieves het gevoel gehad dat je niet genoeg vrijheid hebt gehad? Daar komt met Sea of Thieves Season 20 verandering in. Op 18 juni worden namelijk Custom Seas geïntroduceerd.

Rare's Sea of Thieves draait al geruime tijd, maar de zeven zeeën worden nog altijd onveilig gemaakt. Op 18 juni komen daar een flink aantal internationale wateren bij. Het aankomende seizoen brengt namelijk Custom Seas met zich mee. Deze optie biedt spelers de mogelijkheid om eigen levels te creëren waarin zij zelf de regels bepalen. Wat die regels precies zijn, valt nog te bezien, want waar de één kiest voor een ontspannen avontuur, kan de ander juist voor complete chaos zorgen.

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Sea of Thieves Season 20 gaat op 18 juni live. De game is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Xbox Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sea of Thieves
Sea of Thieves

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Rare

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

20 maart 2018

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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