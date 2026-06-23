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Live-action film van Sea of Thieves in de maak

Door Simon Verbeke

De woeste oceanen van Sea of Thieves vormen al sinds 2018 de setting van heel wat piratenavonturen. Deze sociale piratengame heeft een actieve community en ontwikkelaar Rare blijft de game ondersteunen met content. Binnenkort zal Sea of Thieves echter ook nieuwe wateren bevaren.

Sea of Thieves-film in de maak

Jazeker, Sea of Thieves krijgt binnenkort een live-action film! Producent Destin Daniel Cretton (bekend van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Wonder Man en meer) zal de film producen via zijn bedrijf 'Hisako Films'. Momenteel is er nog geen regisseur aan het project gekoppeld en logischerwijs is er ook nog geen release window vastgelegd. Ook over het verhaal is nog niet echt iets meegedeeld, maar Matt Booty (Microsoft) heeft wel het volgende te zeggen:

"The main character of a Sea of Thieves game is actually the player and the community [...] It's a super social game, but there's a tone to Sea of Thieves. It's built on a very cooperative community, so you can start to sense what that's going to be like."

Sea of Thieves movie

Wanneer meer concrete info over de film wordt gelost, lees je het uiteraard ook hier op Gameliner!

Bron: EW
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Sea of Thieves
Sea of Thieves

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Rare

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

20 maart 2018

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 18:23

Zolang Johnny Depp (100% onschuldig van waar Amber Heard hem van heeft beschuldigd) niet terugkeert voor PotC 6, heeft een live action film van Sea of Thieves alles in zich om beter te worden dan PotC 6.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 11:31

Ik weet niet of dat nou het ip is van Xbox of van RARE dat geschikt is voor een live action film. Als ze naar het succes van de Mario film hebben gekeken. Zou je eerder denken dat een Banjo Kazooie familie film geschikter is voor het witte doek.

1
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