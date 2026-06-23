Live-action film van Sea of Thieves in de maak

De woeste oceanen van Sea of Thieves vormen al sinds 2018 de setting van heel wat piratenavonturen. Deze sociale piratengame heeft een actieve community en ontwikkelaar Rare blijft de game ondersteunen met content. Binnenkort zal Sea of Thieves echter ook nieuwe wateren bevaren.

Sea of Thieves-film in de maak

Jazeker, Sea of Thieves krijgt binnenkort een live-action film! Producent Destin Daniel Cretton (bekend van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Wonder Man en meer) zal de film producen via zijn bedrijf 'Hisako Films'. Momenteel is er nog geen regisseur aan het project gekoppeld en logischerwijs is er ook nog geen release window vastgelegd. Ook over het verhaal is nog niet echt iets meegedeeld, maar Matt Booty (Microsoft) heeft wel het volgende te zeggen:

"The main character of a Sea of Thieves game is actually the player and the community [...] It's a super social game, but there's a tone to Sea of Thieves. It's built on a very cooperative community, so you can start to sense what that's going to be like."

Wanneer meer concrete info over de film wordt gelost, lees je het uiteraard ook hier op Gameliner!