De paarse draak keert terug in Spyro: A Realm Beyond

Activision en Toys for Bob slaan wederom de handen ineen en komen met een fijne verrassing. Spyro: A Realm Beyond is de volgende telg in de serie!

De game werd aangekondigd met een cinematische trailer. Een vreemd en wonderbaarlijk rijk wacht op de spelers die maar al te graag terugkeren naar de kleurrijke wereld van deze 3D-platformer. Ons geliefde draakje raakt gestrand en wanneer hij zijn weg terug naar huis probeert te vinden, komt hij in aanraking met meedogenloze invasietroepen, beter bekend als de Scavs. Uiteraard gaat dit Spyro niet in de koude drakenkleren zitten en hij neemt de tijd om zijn nieuwe bondgenoten uit de brand te helpen. De filmische trailer heeft ook enkele seconden aan gameplay in huis, waarin we zien dat de verticale hoogtes steiler zijn dan ooit. Check vooral de trailer hieronder.

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Spyro: A Realm Beyond is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.