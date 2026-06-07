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De paarse draak keert terug in Spyro: A Realm Beyond

Door Bram Noteboom

Activision en Toys for Bob slaan wederom de handen ineen en komen met een fijne verrassing. Spyro: A Realm Beyond is de volgende telg in de serie!

De game werd aangekondigd met een cinematische trailer. Een vreemd en wonderbaarlijk rijk wacht op de spelers die maar al te graag terugkeren naar de kleurrijke wereld van deze 3D-platformer. Ons geliefde draakje raakt gestrand en wanneer hij zijn weg terug naar huis probeert te vinden, komt hij in aanraking met meedogenloze invasietroepen, beter bekend als de Scavs. Uiteraard gaat dit Spyro niet in de koude drakenkleren zitten en hij neemt de tijd om zijn nieuwe bondgenoten uit de brand te helpen. De filmische trailer heeft ook enkele seconden aan gameplay in huis, waarin we zien dat de verticale hoogtes steiler zijn dan ooit. Check vooral de trailer hieronder.

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Spyro: A Realm Beyond is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: XBOX Games Showcase 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Spyro: A Realm Beyond
Spyro: A Realm Beyond

Ontwikkelaar

Toys for Bob

Uitgever

Activision Blizzard

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:43

Heel vet! We hebben gezien hoe vet Crash bandicoot 4 was, hopelijk wordt deze net zo vet (en hopelijk wat meer commerciële succes!)

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
3 weken geleden om 12:03

Ik heb de originele versies nooit gespeeld, maar de Reignited Trilogy beviel me heel goed. Ben dan ook erg benieuwd naar dit nieuwe deel.

Het stukje vlieggameplay dat we hier zagen, deed me denken aan World of Warcraft Dragonflight. Mocht het inderdaad lekker platformen en vliegen door grote open/hub worlds worden, dan gaat m'n hartje daar wel sneller van kloppen.

Ik kijk uit naar meer gameplaybeelden!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:35

Maa booyyy Spyro, terug van weggeweest! :) T ziet er goed uit, dit is wel n mooie lente game voor 2027

0
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 09:17

Eindelijk weer Spyro! Echt heel tof dat die terugkomt :-D

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 22:57

Ah een mod van super man 64 zie ik. Lekker door ringen vliegen. 😂😂😂

Maar serieus zag het er best leuk uit. Hopelijk platform en geen vliegen. Op een leuke vliegmissie na uiteraard.

1
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 22:20

Niiiiicee! Dit is toch wel een insta-buy hoor.

0
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 21:27

Yes yes. Ik heb hier erg zin in. Spyro was op de playstation mijn favoriete serie. En ik vond het erg jammer toen er niks nieuws kwam na de 1,2,3 remastered versie. Tijd om te vlammen Spyro!!

0
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 20:44

Wordt dit weer een platformer? Of een soort vlieg game on rails?

0
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