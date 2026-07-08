Toys for Bob wil niets liever dan een Banjo-Kazooie-game maken

Tijdens een interview met Kinda Funny Games is Toys for Bob-studiohoofd Paul Yan vrij duidelijk: als Xbox de studio zou vragen om een nieuwe Banjo-Kazooie-game te maken, zouden ze daar meteen mee aan de slag gaan.

De nadruk ligt hier op het woord 'als', want tot op heden heeft Xbox die vraag nog niet gesteld aan de inmiddels onafhankelijke ontwikkelaar. Toys for Bob, dat momenteel werkt aan Spyro: A Realm Reborn, staat te popelen om met Rare's iconische IP aan de slag te gaan. Tijdens het interview vragen de presentatoren of Banjo-Kazooie weleens intern is besproken. Paul Yan en creative director Lou Studdert moeten daarop lachen en antwoorden vervolgens met: "Hoe vaak, bedoel je?"

Blijkbaar is de Banjo-Kazooie-franchise flink geliefd binnen Toys for Bob.

"As platformer fans, Banjo’s the top of the heap. We have huge, huge fans of that franchise on our staff. You know, I’m talking they have the Jiggy as their profile pic, that sort of thing, that level of fan. We love the franchise." [...] "If the opportunity ever arose, that’d be amazing."

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Met het Resetplan van Xbox' Asha Sharma zou dit een no-brainer moeten zijn. Als een game goed geld kan verdienen, dan zou dat zomaar eens de terugkeer van Banjo-Kazooie kunnen zijn. Het is Toys for Bob immers ook gelukt met Crash Bandicoot 4: It's About Time en de Spyro: Reignited Trilogy.

Duidelijke woorden, lijkt mij. Wat denken jullie dat de reden is dat Xbox nooit is teruggekeerd naar de Banjo-Kazooie-franchise? Laat het weten in de reacties!