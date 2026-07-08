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Toys for Bob wil niets liever dan een Banjo-Kazooie-game maken

Door Rudy Wijnberg

Tijdens een interview met Kinda Funny Games is Toys for Bob-studiohoofd Paul Yan vrij duidelijk: als Xbox de studio zou vragen om een nieuwe Banjo-Kazooie-game te maken, zouden ze daar meteen mee aan de slag gaan.

BanjoKazooie Toys for Bob Xbox

De nadruk ligt hier op het woord 'als', want tot op heden heeft Xbox die vraag nog niet gesteld aan de inmiddels onafhankelijke ontwikkelaar. Toys for Bob, dat momenteel werkt aan Spyro: A Realm Reborn, staat te popelen om met Rare's iconische IP aan de slag te gaan. Tijdens het interview vragen de presentatoren of Banjo-Kazooie weleens intern is besproken. Paul Yan en creative director Lou Studdert moeten daarop lachen en antwoorden vervolgens met: "Hoe vaak, bedoel je?"

Blijkbaar is de Banjo-Kazooie-franchise flink geliefd binnen Toys for Bob.
"As platformer fans, Banjo’s the top of the heap. We have huge, huge fans of that franchise on our staff. You know, I’m talking they have the Jiggy as their profile pic, that sort of thing, that level of fan. We love the franchise." [...] "If the opportunity ever arose, that’d be amazing."

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Met het Resetplan van Xbox' Asha Sharma zou dit een no-brainer moeten zijn. Als een game goed geld kan verdienen, dan zou dat zomaar eens de terugkeer van Banjo-Kazooie kunnen zijn. Het is Toys for Bob immers ook gelukt met Crash Bandicoot 4: It's About Time en de Spyro: Reignited Trilogy.

Duidelijke woorden, lijkt mij. Wat denken jullie dat de reden is dat Xbox nooit is teruggekeerd naar de Banjo-Kazooie-franchise? Laat het weten in de reacties!

Bron: Kinda Funny Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2126 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Als Nintendo deze IP nu in bezit had.... die konden er wel wat mee. Wel ff een externe schrijver met Banjo-humor benaderen, en de originele componist.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Doen dan!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Waarom bellen ze zelf niet even die kant op dan?

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Zitten de orginele Rare mensen nu niet bij Playtonic games, je kan altijd Yooka Replaylee spelen als je het Banjo Kazooie gevoel wilt hebben zonder dezelfde main characters.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Het is echt zo fucked op dat die rechten van Banjo Kazooie bij Xbox liggen. Zelfde geldt voor Perfect Dark 😞.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Als de nieuwe Spyro af is en goed is zou ik als ik Xbox was dit wel doen, als je ziet hoe een succes Astrobot was bijna 2 jaartjes terug... Dan zou dit geen slechte optie zijn.

Hoop wel dat Spyro A Realm Beyond goed gaat zijn, anders is t jammer haha maar ik vertrouw ze er wel mee.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
7 uur geleden

Waarom zijn ze dan niet een aantal jaren geleden toen ze onafhankelijk werden naar Microsoft gestapt en aangegeven mogen wij aan Banjo kazooie werken? Maar nee ipv dat maak je Spyro. En als je daarna een Banjo kazooie maakt hebben we die game niet voor 2031. Dus als je echt een Banjo kazooie wil maken had je eerst die Banjo kazooie game moeten maken en daarna pas Spyro. Hier hebben we als groot fan niets aan behalve een steek in de rug

0
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