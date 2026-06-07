Heb je het nieuws van Summer Game Fest 2026 en PlayStation State of Play al kunnen verwerken? Wen er maar niet aan, want ook voor 6 juni staan er aardig wat shows op het programma. Vandaag kunnen we namelijk vanaf 17:00 Nederlandse tijd naar een continue stroom aan showcases kijken. Het hoogtepunt daarvan is natuurlijk de Future Games Show: Summer Showcase 2026.

Hoewel de Future Games Show: Summer Showcase wellicht wat kleiner is dan de shows van Xbox, PlayStation en Geoff Keighley, is deze absoluut het kijken waard. Zo weten we bijvoorbeeld al dat Clive Barker's Hellraiser Revival en een uitgebreide blik op Exodus voorbij gaan komen. De Future Games Show: Summer Showcase start op 6 juni 2026 om 21:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er echter al wat te zien, want dan vangt de Southeast Asian Games Showcase aan, gevolgd door Wholesome Direct, Story Rich Showcase, Green Games Showcase, Future Games Show, Gayming Pride Parade en Frosty Games Fest.

Zoals gebruikelijk zetten we dit liveblog later om naar een totaaloverzicht waarin je alle games en aankondigingen van de Future Games Show: Summer Showcase terugvindt. Voor nu: veel kijkplezier!