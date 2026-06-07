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Future Games Show: Summer Showcase 2026 - Alle games en aankondigingen

Deze liveblog is afgelopen.
Door Rudy Wijnberg +2 Rudy Wijnberg Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media Simon Verbeke Simon Verbeke Redacteur Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Totaal 3 auteurs

Heb je het nieuws van Summer Game Fest 2026 en PlayStation State of Play al kunnen verwerken? Wen er maar niet aan, want ook voor 6 juni staan er aardig wat shows op het programma. Vandaag kunnen we namelijk vanaf 17:00 Nederlandse tijd naar een continue stroom aan showcases kijken. Het hoogtepunt daarvan is natuurlijk de Future Games Show: Summer Showcase 2026.

Hoewel de Future Games Show: Summer Showcase wellicht wat kleiner is dan de shows van Xbox, PlayStation en Geoff Keighley, is deze absoluut het kijken waard. Zo weten we bijvoorbeeld al dat Clive Barker's Hellraiser Revival en een uitgebreide blik op Exodus voorbij gaan komen. De Future Games Show: Summer Showcase start op 6 juni 2026 om 21:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er echter al wat te zien, want dan vangt de Southeast Asian Games Showcase aan, gevolgd door Wholesome Direct, Story Rich Showcase, Green Games Showcase, Future Games Show, Gayming Pride Parade en Frosty Games Fest.

Zoals gebruikelijk zetten we dit liveblog later om naar een totaaloverzicht waarin je alle games en aankondigingen van de Future Games Show: Summer Showcase terugvindt. Voor nu: veel kijkplezier!

Laatste updates

Liveblog
02:06

Zo, en nu is het genoeg geweest. Ook Bram, Patrick en Rudy stoppen er mee voor deze nacht, maar niet getreurd, morgen zijn we terug voor de Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day Direct en PCGamer Show. Tot morgen en een fijne nacht!

22:39

De showcase wordt afgesloten met een uitgebreide gameplayvideo van EXODUS. Op een nieuwe Mass Effect is het nog wel even wachten, maar deze veelbelovende RPG kan wel eens soelaas bieden voor fans die op zoek zijn naar een verhalende scifi-RPG waarbij keuzes maken belangrijk is. De game verschijnt ergens aan het begin van 2027.

FGS sluit uitgebreid af met gameplaybeelden EXODUS Gameplay Gerelateerde content FGS sluit uitgebreid af met gameplaybeelden EXODUS
21:00

Hey allemaal! Simon hier, ik verzorg deze avond deze liveblog van de Future Games Show! Hopelijk hebben jullie zin in heel wat leuke aankondigingen: let's go!

15:04

De Future Games Show: Summer Showcase 2026 is bij deze officieel geopend. Wat hoop jij allemaal tijdens de show te zien?

Bron: Future Games Show: Summer Showcase 2026
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Reacties
Avatar Joeri2
Joeri2
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 01:04

Thanks voor de liveblog! Goed om even terug te lezen aangezien ik er zelf niet was. En een paar leuke titels toegevoegd aan de Steam wishlist!

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Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 15:33

Future Game Show heeft ook best wat goede aankondigingen gehad afgelopen jaren.

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