Future Games Show: Summer Showcase 2026 - Alle games en aankondigingen
Heb je het nieuws van Summer Game Fest 2026 en PlayStation State of Play al kunnen verwerken? Wen er maar niet aan, want ook voor 6 juni staan er aardig wat shows op het programma. Vandaag kunnen we namelijk vanaf 17:00 Nederlandse tijd naar een continue stroom aan showcases kijken. Het hoogtepunt daarvan is natuurlijk de Future Games Show: Summer Showcase 2026.
Hoewel de Future Games Show: Summer Showcase wellicht wat kleiner is dan de shows van Xbox, PlayStation en Geoff Keighley, is deze absoluut het kijken waard. Zo weten we bijvoorbeeld al dat Clive Barker's Hellraiser Revival en een uitgebreide blik op Exodus voorbij gaan komen. De Future Games Show: Summer Showcase start op 6 juni 2026 om 21:00 uur. Vanaf 17:00 uur is er echter al wat te zien, want dan vangt de Southeast Asian Games Showcase aan, gevolgd door Wholesome Direct, Story Rich Showcase, Green Games Showcase, Future Games Show, Gayming Pride Parade en Frosty Games Fest.
Zoals gebruikelijk zetten we dit liveblog later om naar een totaaloverzicht waarin je alle games en aankondigingen van de Future Games Show: Summer Showcase terugvindt. Voor nu: veel kijkplezier!
Laatste updatesLiveblog
Zo, en nu is het genoeg geweest. Ook Bram, Patrick en Rudy stoppen er mee voor deze nacht, maar niet getreurd, morgen zijn we terug voor de Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day Direct en PCGamer Show. Tot morgen en een fijne nacht!
Meer nieuws uit de Wholesome Direct: er is namelijk een Early Access voor Croakwood in aantocht. Zo kondigt Parkitect-ontwikkellaar Texel Raptor aan.
Hoewel Bloober Team niet aanwezig was tijdens Future Games Show, kunnen we deze aankondiging niet aan ons voorbij laten gaan. Star Trek: Shadow Frontier is namelijk in productie.
Tijd om Luke Skywalker's z'n schip te wassen en de Droids van een laagje zeep te voorzien. PowerWash Simulator 2's frisse DLC, het iconische Star Wars Pack, heeft een releasedatum te pakken. Bereid je dus maar om de boel goed te boenen in a Galaxy, Far, Far Away.
Over games gesproken die niemand zag aankomen: Godzilla: Destroy All Monster Melee: Remastered is aangekondigd. Deze titel komt zelfs in november te verschijnen. Dat noem ik nog eens een GTA 6-killer!
Bloober Team is de laatste tijd op weinig bloobers te betrappen. Ze hebben wederom een fijne verrassing voor ons klaarstaan: gloednieuwe DLC voor Cronos: The New Dawn. Onder de noemer Lazarus mogen we later dit jaar terugkeren naar de horrorgame.
Als jullie het niet heel erg vinden, gaan we ook even buurten bij de andere showcases die langs zijn gekomen. Dat maakt deze liveblog extra spannend, hé. Zeker als we iconische personages, zoals Quill mogen verwelkomen. Moss: The Forgotten Relic is binnenkort beschikbaar voor alle non-VR apparaten.
Heyo, Bram hier! We vullen deze liveblog nog even aan met berichten die na de show online zijn gekomen. Zo ook onze uitgebreide rapportage over Son of Thanjai. Zit je nog steeds met buikpijn, omdat Prince of Persia op een dood spoor zit? Check dan deze trailer even!
De showcase wordt afgesloten met een uitgebreide gameplayvideo van EXODUS. Op een nieuwe Mass Effect is het nog wel even wachten, maar deze veelbelovende RPG kan wel eens soelaas bieden voor fans die op zoek zijn naar een verhalende scifi-RPG waarbij keuzes maken belangrijk is. De game verschijnt ergens aan het begin van 2027.
Na lang wachten zal 1666: Amsterdam eindelijk uitkomen! Deze duistere avonturengame krijgt nog eens een nieuwe trailer met heel wat mysterieuze beelden.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis kreeg onlangs al een nieuwe trailer en de regisseur vertelt nu ook nog wat meer over deze nieuwe versie van één van de meest iconische games ooit gemaakt.
The Road of Dust and Sorrow is een pixel-art horrorgame die inspiratie heeft gehaald bij Silent Hill. Als deze game even goed blijkt te zijn als zijn inspiratiebron, dan kan dit wel eens wat worden!
Waterblobs en alternatieve werelden. Bepaal hoe en door welke wereld je navigeert in Fading Echo.
DeadRoot is een charmante metroidvania waarbij je als een cartoon-slak gaat vechten tegen allerlei vijanden. Deze unieke actiegame verschijnt binnenkort op de pc.
De ontwikkelaars van Hellraiser: Revival vertellen meer over wat we kunnen verwachten van hun opkomende game. Veel nieuws hebben ze niet te zeggen en jammer genoeg is er nog steeds geen releasedatum te bespeuren.
Mistfall Hunter is een fantasy extraction-game waarbij je het moet opnemen tegen allerlei monsterlijke gedrochten om te overleven. Trommel je vrienden maar op en ga de uitdaging aan!
In My Cannibal Family baat je een pretpark uit waarbij je zoveel mogelijk gasten moet zien aan te trekken... om ze vervolgens op te eten? Pret en plezier voor de hele familie!
Er bestaat van alles nu inmiddels wel een simulatorgame: in The Lift stap je in de schoenen van een paranormale klusjesman die allerlei dingen moet gaan herstellen en opknappen. Escapisme op z'n best!
Nog meer horror: in Impermanence moet je de herinneringen van een verloren kind opnieuw proberen op te bouwen... al zijn die niet bepaald kindvriendelijk.
Chronoscript: The Endless End is een best unieke platformer waarin een schrijver vastzit in een oneindig script. Deze unieke sidescroller belooft een interessant verhaal en coole visuals: de game komt uit komende herfst op PS5 en pc.
Kunnen jij en je vrienden het hoofd koel houden? Cordura is een coöperatieve horrorgame waarbij niets is wat het lijkt. Heb jij het in je om deze helse uitdaging aan te gaan?
Nog een schattige game waarbij je zoveel mogelijk schattige beestjes moet zien te 'vangen'. Aniimo barst van de sfeer en komt later dit jaar uit op alle platformen.
The Alters krijgt deze zomer een uitbreiding onder de naam 'Last Variable'. Jan Scientist keert terug en hij zit in een benarde situatie... Deze uitbreiding verschijnt op 13 juli.
Vampire Survivors weet niet van ophouden: deze enorm populaire bullethell krijgt nog maar eens een nieuwe DLC. Legacy of the Blood Moon belooft meer van wat Vampire Survivors zo goed en zo verslavend maakt.
Sterre Meijer is een bekende Nederlandse skateboarder die nu ook haar eigen game krijgt. Skatesterre is nu in de maak en haalt inspiratie uit de Tony Hawk-games.
The Sinking City 2 biedt meer van die gruwelijke 'Lovecraft-horror' die het eerste deel ons bood. Een nieuwe trailer toont ons heel wat nieuwe beelden van deze angstaanjagende sequel. De game verschijnt op 18 augustus.
De natuur is uniek en inspirerend: BioEden is een cosy simulatiegame waarbij je een nieuw ecosysteem moet zien op te bouwen (en onderhouden) op een vreemde planeet. BioEden gaat voor gezellige vibes, de game verschijnt op 3 september voor pc (consoles volgen later).
They Will Come brengt je naar een alternatieve geschiedenis die heel wat steampunk-elementen lijkt te hebben. Overleef op een luchtschip en beleef een uniek avontuur wanneer de game in juli uitkomt op de pc.
Holdfast: Nations At War krijgt een grote update en we gaan ditmaal naar Amerika, ten tijde van de Amerikaanse revolutie. Vecht voor the land of the free wanneer deze update live gaat op 11 juni.
Defender of the Crown: The Legend Returns is een remake van de strategische klassieker Defender of the Crown uit 1986. Dat is best oud, maar de gameplay staat als een huis en deze vernieuwde versie brengt uiteraard heel wat moderne updates met zich mee.
De brutale, bloederige soulslike Blasphemous 2 krijgt DLC: The Third Sin is te bewonderen in een vette trailer met heel wat coole gameplaybeelden!
Eén van de meest geliefde Assassin's Creed-games, Black Flag, keert binnenkort terug in 'Resynced'-versie. In een uitgebreide 'deep dive' leggen de ontwikkelaars meer uit over hoe deze nieuwe versie precies tot leven is gekomen!
Magie, demonen en non-stop actie: dat is wat je krijgt bij Dinghai: The Ocean Pillar. In deze RPG-roguelike moet je het opnemen tegen legers aan goddelijke tegenstanders: de game verschijnt binnenkort op pc.
De cartoonlegende Marsupilami krijgt een nieuwe game. Marsupilami 2 - Salsa Palombia verschijnt ergens binnenkort op consoles en pc: bekijk de nieuwe beelden van deze kleurrijke platformer nu!
Muziekschool kan best eng zijn... Althans in Don't Fret, waarbij je moet zien te overleven in een creepy muziekschool, inclusief monsterlijke leerkrachten. Deze muziekale horrorgame verschijnt op 1 oktober.
Zwaartekracht is overrated: in AGX GP race je in een futuristische setting, waarbij je de wetten van de zwaartekracht soms gewoon kan negeren. Deze game is pure adrenaline, hij komt ergens later dit jaar naar de pc!
De titel klinkt misschien wat... vreemd, maar stiekem ziet WTF - Waifu Tactical Force er best wel goed uit? Check heel wat gameplaybeelden in een uitgebreide trailer!
Coöperatief racen met RC-autootjes en samen puzzels oplossen. Wheelmates voelt aan alsof je 'It Takes Two' speelt, maar dan met auto's. Deze unieke game komt op 7 september uit voor de pc.
Cairn krijgt z'n eerste grote uitbreiding: blijf klimmen, klimmen en nog eens klimmen met 'On the Trail'. Deze uitbreiding verschijnt op 13 augustus, dus heel lang hoef je niet meer te wachten.
Duskfade is een charmante 3D-platformer met een magisch steampunk sausje. Klinkt dat interessant? Check dan zeker de trailer: de game komt later dit jaar naar pc en consoles.
Hades, maar dan met 'inkt'. Realm of Ink is een stijlvolle roguelite en die is nú uit: check hier de actievolle launch trailer van deze veelbelovende game.
Halloween: The Game krijgt een singeplayer campagne: kan jij ontsnappen aan Michael Myers en zijn bovengemiddeld lang hakmes?
Eén van 's werelds meest beroemde kunstenaars, Vincent van Gogh, krijgt een unieke beleving in de MMO Sky: Children Of The Light. Leuk voor de (innerlijke) schilders onder ons!
De Gothic 1 Remake is nu uit op pc en consoles en dat vraag uiteraard om een epische launch trailer!
Kwestie dat we dan nog eens een game krijgen die wél een extraction shooter is vanavond: in Enginefall vecht je op een rijdende trein, een beetje zoals 'Snowpiercer' eigenlijk. Een playtest gaat binnenkort live.
Heb je genoten van Little Nightmares III en wil je meer? Goed nieuws: deze creepy puzzel-platformer krijgt op 12 juni de 'Backstage' DLC!
The Pines is een psychologische horrorgame waarbij je in de schoenen stapt van een ex-detective die een mysterie moet gaan onderzoeken. Uiteraard loopt dat niet van een leien dakje... durf jij het aan?
Wardogs is een tactische shooter waarin je met 100 spelers het tegen elkaar opneemt. Opvallend: het is géén battle royale en géén extraction shooter. Wat dan wel? Het is all out war, waarbij jij het slagveld moet zien te overleven!
Zombies afknallen: altijd leuk, toch? Het geliefde Arizona Sunshine krijgt een remake! Verwacht chaos, explosies en véél dode zombies.
Hey allemaal! Simon hier, ik verzorg deze avond deze liveblog van de Future Games Show! Hopelijk hebben jullie zin in heel wat leuke aankondigingen: let's go!
Al helemaal klaar met deze bomvolle dag? Kijk dan alvast met Bram vooruit naar morgen. Bram doet namelijk een bijzonder veilige voorspelling voor de XBOX Games Showcase 2026. Bangerik...
Zoek je naar linkjes voor die zeven streams van vandaag? Dat is natuurlijk niet nodig, wij hebben namelijk gewoon een Friendly Reminder voor je klaarstaan met alle streams!
Gisteren hebben Rudy, Bram Wim en de Patricks alles gegeven om jullie te voorzien van al het Summer Game Fest 2026-nieuws. Heb jij het handige Summer Game Fest 2026-overzicht al gezien? En zo ja, wat is jouw favoriete aankondiging geweest?
Ben je al helemaal bij met al het gamingnieuws? Op 2 juni 2026 is de PlayStation State of Play uitgezonden. De show zat barstensvol nieuws, dus lees snel ons handige overzicht van de PlayStation State of Play om te zien of je iets gemist hebt!
Op 6 Juni 2026 kunnen we kijken naar maar liefst zeven showcases! Benieuwd welke dat allemaal zijn, waar deze om draaien en wanneer deze uitgezonden worden? Lees dan even ons handige zomer showcase 2026 overzicht!
De Future Games Show: Summer Showcase 2026 is bij deze officieel geopend. Wat hoop jij allemaal tijdens de show te zien?
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Thanks voor de liveblog! Goed om even terug te lezen aangezien ik er zelf niet was. En een paar leuke titels toegevoegd aan de Steam wishlist!
Future Game Show heeft ook best wat goede aankondigingen gehad afgelopen jaren.