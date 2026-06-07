The Road of Dust and Sorrow haalt inspiratie uit Silent Hill
Waar sommige paden bezaaid zijn met gele bakstenen, zijn andere voorzien van hersenen en bloedspetters. The Road of Dust and Sorrow gaat voor dat laatste en haalt inspiratie uit games als Resident Evil en Silent Hill.
Wat ooit startte als de oplossing voor wereldhonger, heeft geresulteerd in de grootste bedreiging voor de mensheid. Het wondergewas heeft mensen namelijk omgetoverd tot wilde 'Dusters', zombieachtige verslaafden die een voortdurende honger kennen. In The Road of Dust and Sorrow beleven we het verhaal van Katherine en haar dochter Ava. Het duo is bezig met een langdurige zoektocht naar een veilige haven, maar wordt meermaals geconfronteerd met de zogeheten Dusters.
In The Road of Dust and Sorrow dienen we te overleven. Dat doen we door puzzels op te lossen, materialen en voedsel te verzamelen en de Dusters, voor zover mogelijk, te ontwijken. Ons doel is echter om de toekomst van Ava veilig te stellen.
The Road of Dust and Sorrow verschijnt in 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc. De game is nu al te proberen, want er staat een demo van The Road of Dust and Sorrow op Steam.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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