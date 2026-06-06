Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Solo-dev racet voorbij Future Games Show met AGX GP

Door Bram Noteboom

Terwijl F-Zero, Wipeout en andere actievolle arcaderacegames vermist blijven, komt de solo-dev Typ1 Games met de razendsnelle AGX GP op de proppen.

Als een Anti-Gravity racegame weet AGX GP in ieder geval creatief uit de hoek te komen. Het gaat om een rappe titel, waarbij snelle reflexen net zo belangrijk zijn als je inschattingsvermogen en je teenspieren om zo het gaspedaal door de bodem van je voertuig te drukken. Verder krijg je de mogelijkheid om je schip aan te passen, zodat jouw persoonlijkheid straks door de bocht vliegt. AGX GP bevat verder vijf kampioenschappen om te doorlopen, items om te ontgrendelen, 25 tracks, leaderboards, rivals ghosts en nog veel meer. Heeft Typ1 Games hiermee je aandacht verdient? Kijk dan vooral de flitsende trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

AGX GP is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Future Games Show
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot AGX GP
AGX GP

Ontwikkelaar

Typ1 Games

Uitgever

Typ1 Games

Release

2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord