Solo-dev racet voorbij Future Games Show met AGX GP

Terwijl F-Zero, Wipeout en andere actievolle arcaderacegames vermist blijven, komt de solo-dev Typ1 Games met de razendsnelle AGX GP op de proppen.

Als een Anti-Gravity racegame weet AGX GP in ieder geval creatief uit de hoek te komen. Het gaat om een rappe titel, waarbij snelle reflexen net zo belangrijk zijn als je inschattingsvermogen en je teenspieren om zo het gaspedaal door de bodem van je voertuig te drukken. Verder krijg je de mogelijkheid om je schip aan te passen, zodat jouw persoonlijkheid straks door de bocht vliegt. AGX GP bevat verder vijf kampioenschappen om te doorlopen, items om te ontgrendelen, 25 tracks, leaderboards, rivals ghosts en nog veel meer. Heeft Typ1 Games hiermee je aandacht verdient? Kijk dan vooral de flitsende trailer hieronder.

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AGX GP is in ontwikkeling voor de pc.