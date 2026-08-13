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Crimson Desert-ontwikkelaars schuiven naar DokeV-project

Door Rudy Wijnberg
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Ontwikkelaar Pearl Abyss heeft aangegeven dat het meer personeel heeft toegewezen aan de ontwikkeling van DokeV. Het in 2019 aangekondigde DokeV wist flink wat enthousiasme te wekken, maar vervolgens werden veel resources op Crimson Desert gezet.

Hoewel Crimson Desert natuurlijk de moeite volledig waard is gebleken, is het al geruime tijd de vraag wat er met DokeV gaande is. Na de terugblik op Crimson Desert's evolutie is er echter meer duidelijkheid. Pearl Abyss laat namelijk weten dat steeds meer Crimson Desert-ontwikkelaars toegewijd worden aan het open-world creature collecting project. Voordat je begint met juichen, plaatst Pearl Abyss echter wel een kleine disclaimer. Daadwerkelijke beelden van de game kunnen we pas ergens in de tweede helft van 2027 verwachten.

DokeV1

Over het launchwindow van DokeV zegt Pearl Abyss het volgende:
"As patch operations for Crimson Desert stabilize, development resources are being progressively reallocated to DokeV. We remain fully committed to meeting our targeted launch timeframe of the second half of 2028."

Zit jij nog te wachten op DokeV, of denk je dat een project zoals Aniimo de wens al vervult? Laat het weten in de comments!

Bron: VGC
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot DokeV
DokeV

Ontwikkelaar

Pearl Abyss

Uitgever

Pearl Abyss

Release

2026

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:42

Veels te vroeg aangekondigd!

1
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