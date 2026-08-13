Pre-order verklapt dat Free-to-play-game Aniimo 16 september verschijnt
Aniimo, de free-to-play-game waarin we diverse wezens á la Pokémon moeten vangen, is voorzien van een pre-order en daarmee ook de releasedatum. Aniimo verschijnt op 16 september 2026 om 04:00 Nederlandse tijd.
Een free-to-play-game pre-orderen, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Door een pre-order te plaatsen krijg je in dit geval niet zozeer toegang tot de game zelf, die is immers gratis te downloaden, maar ontvang je een aantal perks die je normaliter zou mislopen. De pre-order beperkt zich tot PlayStation en komt in twee vormen. Zo krijg je in ruil voor €9,99 de Aniimo Advanced Edition, die een pluizige vriend en de in-game Battle Pass: Advanced Companion Handbook bevat. Voor €23,99 krijg je toegang tot de Collector's Edition. Deze premiumeditie bevat eveneens de pluizige vriend, maar biedt ook de in-game Battle Pass: Collector's Companion Handbook.
Aniimo verschijnt op 16 september voor PlayStation 5, Xbox Series, Mobile Devices en pc. De pre-order is vooralsnog enkel beschikbaar op PlayStation 5.
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Misschien maar eens proberen. Wel even de moeite waard vermoed ik.