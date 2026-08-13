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Pre-order verklapt dat Free-to-play-game Aniimo 16 september verschijnt

Door Rudy Wijnberg
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Aniimo, de free-to-play-game waarin we diverse wezens á la Pokémon moeten vangen, is voorzien van een pre-order en daarmee ook de releasedatum. Aniimo verschijnt op 16 september 2026 om 04:00 Nederlandse tijd.

Een free-to-play-game pre-orderen, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Door een pre-order te plaatsen krijg je in dit geval niet zozeer toegang tot de game zelf, die is immers gratis te downloaden, maar ontvang je een aantal perks die je normaliter zou mislopen. De pre-order beperkt zich tot PlayStation en komt in twee vormen. Zo krijg je in ruil voor €9,99 de Aniimo Advanced Edition, die een pluizige vriend en de in-game Battle Pass: Advanced Companion Handbook bevat. Voor €23,99 krijg je toegang tot de Collector's Edition. Deze premiumeditie bevat eveneens de pluizige vriend, maar biedt ook de in-game Battle Pass: Collector's Companion Handbook.

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Aniimo verschijnt op 16 september voor PlayStation 5, Xbox Series, Mobile Devices en pc. De pre-order is vooralsnog enkel beschikbaar op PlayStation 5.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

16 september 2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 dagen geleden om 15:15

Misschien maar eens proberen. Wel even de moeite waard vermoed ik.

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