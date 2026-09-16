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Free-to-play monster catching game Aniimo nu verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Vanaf vandaag kunnen we ze allemaal vangen in Aniimo. De free-to-play-game is officieel verkrijgbaar en viert dat met een trailer waarin de vele Aniimo centraal staan.

In Aniimo reizen we af naar de wereld van Idyll, een magische omgeving waarin vele verschillende diertjes te vinden zijn. Deze diertjes dragen de naam Aniimo en het is aan ons om ze allemaal te verzamelen. De game is volledig gratis om te spelen, maar kent natuurlijk de nodige microtransacties als vervangend verdienmodel.

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Aniimo is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De mobiele release laat nog op zich wachten tot 23 september 2026.

Bron: Aniimo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2617 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

16 september 2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Eerlijk is eerlijk het ziet er goed en uit en tot nu toe is de gameplay best leuk.

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