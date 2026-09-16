Free-to-play monster catching game Aniimo nu verkrijgbaar

Vanaf vandaag kunnen we ze allemaal vangen in Aniimo. De free-to-play-game is officieel verkrijgbaar en viert dat met een trailer waarin de vele Aniimo centraal staan.

In Aniimo reizen we af naar de wereld van Idyll, een magische omgeving waarin vele verschillende diertjes te vinden zijn. Deze diertjes dragen de naam Aniimo en het is aan ons om ze allemaal te verzamelen. De game is volledig gratis om te spelen, maar kent natuurlijk de nodige microtransacties als vervangend verdienmodel.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Aniimo is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De mobiele release laat nog op zich wachten tot 23 september 2026.