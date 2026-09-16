Free-to-play monster catching game Aniimo nu verkrijgbaar
Vanaf vandaag kunnen we ze allemaal vangen in Aniimo. De free-to-play-game is officieel verkrijgbaar en viert dat met een trailer waarin de vele Aniimo centraal staan.
In Aniimo reizen we af naar de wereld van Idyll, een magische omgeving waarin vele verschillende diertjes te vinden zijn. Deze diertjes dragen de naam Aniimo en het is aan ons om ze allemaal te verzamelen. De game is volledig gratis om te spelen, maar kent natuurlijk de nodige microtransacties als vervangend verdienmodel.
Aniimo is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De mobiele release laat nog op zich wachten tot 23 september 2026.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
Pre-order verklapt dat Free-to-play-game Aniimo 16 september verschijnt
Aniimo is voorzien van een pre-order en releasedatum. De free-to-play verzamelgame verschijnt op 16 september 2026 om 04:00 Nederlandse tijd.1 reactie
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Trailer
Favoriete Aniimo wacht na bèta op je tot de release
De gesloten bèta van Aniimo zit er alweer op. Ontwikkelaar Pawprint Studio bedankt spelers met een aandoenlijke video en een belofte voor de launch.3 reacties
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Trailer
Nieuwe Aniimo-trailer laat de wereld van Idyll uitgebreid zien
De bèta van creature catcher Aniimo is op dit moment in volle gang. Geen toegang gekregen? Kijk dan nu de gloednieuwe Aniimo trailer vol schattige wezens!0 reacties
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Gameplay
Pawprint Studio onthult meer dan 7 minuten aan Aniimo-gameplay
De free-to-play RPG Aniimo komt later dit jaar te verschijnen en om spelers goed klaar te stomen, heeft Pawprint Studio nieuwe gameplay onthuld.2 reacties
Eerlijk is eerlijk het ziet er goed en uit en tot nu toe is de gameplay best leuk.