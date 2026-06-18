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Pawprint Studio onthult meer dan 7 minuten aan Aniimo-gameplay

Door Bram Noteboom

De free-to-play RPG Aniimo komt later dit jaar te verschijnen en om spelers goed klaar te stomen, heeft Pawprint Studio nieuwe gameplay onthuld.

Ja, want wat moet je nou precies verwachten van Aniimo? Het gaat om een open-wereld RPG met creature collector-systemen. De vergelijkingen met Pokémon en Palworld werden al snel gemaakt en ook in de onderstaande gameplay-video zijn de gelijkenissen niet te ontkennen. Het beeldmateriaal begint met een intro van het verhaal, maar al snel worden we de wijde wereld ingeworpen. De verschillende omgevingen komen aan bod en de diverse 'Aniimo'-wezens krijgen hun tijd in de spotlight. Wanneer je een gevecht betreedt, zie je alles door de ogen van een Aniimo. Het gaat dus om real-time combat, waarin jij toegang krijgt tot de unieke vaardigheden van de beesten. Mocht je daarvoor te porren zijn, bekijk dan vooral op je gemak de onderstaande beelden:

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Aniimo is later dit jaar beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en mobiele apparaten.

Bron: Pawprint Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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Reacties
Avatar GwendolynW
GwendolynW
lvl2 Journey Awaits!
2 weken geleden om 19:23

Dit ziet er echt tof uit! Krijg zin om het te spelen 🤩 Op de Switch 2 zou ook wel leuk zijn..

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Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 10:54

Hoop dat er genoeg aniimo voor is. Sorry moest hem even maken :)

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