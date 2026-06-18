Pawprint Studio onthult meer dan 7 minuten aan Aniimo-gameplay
De free-to-play RPG Aniimo komt later dit jaar te verschijnen en om spelers goed klaar te stomen, heeft Pawprint Studio nieuwe gameplay onthuld.
Ja, want wat moet je nou precies verwachten van Aniimo? Het gaat om een open-wereld RPG met creature collector-systemen. De vergelijkingen met Pokémon en Palworld werden al snel gemaakt en ook in de onderstaande gameplay-video zijn de gelijkenissen niet te ontkennen. Het beeldmateriaal begint met een intro van het verhaal, maar al snel worden we de wijde wereld ingeworpen. De verschillende omgevingen komen aan bod en de diverse 'Aniimo'-wezens krijgen hun tijd in de spotlight. Wanneer je een gevecht betreedt, zie je alles door de ogen van een Aniimo. Het gaat dus om real-time combat, waarin jij toegang krijgt tot de unieke vaardigheden van de beesten. Mocht je daarvoor te porren zijn, bekijk dan vooral op je gemak de onderstaande beelden:
Aniimo is later dit jaar beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en mobiele apparaten.
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Trailer
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Aniimo is een nieuwe free-to-play game waarin je magische wezens vangt, evolueert en met elkaar laat vechten. Klinkt dat bekend?1 reactie
Dit ziet er echt tof uit! Krijg zin om het te spelen 🤩 Op de Switch 2 zou ook wel leuk zijn..
Hoop dat er genoeg aniimo voor is. Sorry moest hem even maken :)