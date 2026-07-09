Nieuwe Aniimo-trailer laat de wereld van Idyll uitgebreid zien

Waar ik Aniimo voorheen bestempelde als een simpele Pokémon-rip-off, begin ik met iedere trailer meer en meer terug te komen op mijn woorden. Ook deze nieuwe Aniimo Global Adventure-trailer weet mijn enthousiasme verder aan te wakkeren.

In deze free-to-play RPG vangen we Aniimo, wezens die je kunt inzetten als gevechtspartner en voor het verkennen van de wereld. Dat doen we in Idyll, een idyllische locatie waarin we allerlei omgevingen tegenkomen, van hoge bergen tot knusse kustplaatsjes. Uiteraard heeft iedere locatie weer andere Aniimo te bieden, zodat je uiteindelijk de volledige verzameling kunt aanvullen.

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Uiteraard betreft het een gratis te spelen game. De grote vraag is dan ook nog altijd: hoe gaat het verdienmodel eruitzien? Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen raden, want ook in het geval van Aniimo krijgen we een PvPvE-game voorgeschoteld. Het verdienmodel berust zich dan ook hoogstwaarschijnlijk op microtransacties die je sneller vooruithelpen tijdens het avontuur.

Op dit moment is de Aniimo-closed beta in volle gang. Aniimo verschijnt in het derde kwartaal van 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, pc, iOS en Android.