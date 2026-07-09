Nieuwe Aniimo-trailer laat de wereld van Idyll uitgebreid zien
Waar ik Aniimo voorheen bestempelde als een simpele Pokémon-rip-off, begin ik met iedere trailer meer en meer terug te komen op mijn woorden. Ook deze nieuwe Aniimo Global Adventure-trailer weet mijn enthousiasme verder aan te wakkeren.
In deze free-to-play RPG vangen we Aniimo, wezens die je kunt inzetten als gevechtspartner en voor het verkennen van de wereld. Dat doen we in Idyll, een idyllische locatie waarin we allerlei omgevingen tegenkomen, van hoge bergen tot knusse kustplaatsjes. Uiteraard heeft iedere locatie weer andere Aniimo te bieden, zodat je uiteindelijk de volledige verzameling kunt aanvullen.
Uiteraard betreft het een gratis te spelen game. De grote vraag is dan ook nog altijd: hoe gaat het verdienmodel eruitzien? Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen raden, want ook in het geval van Aniimo krijgen we een PvPvE-game voorgeschoteld. Het verdienmodel berust zich dan ook hoogstwaarschijnlijk op microtransacties die je sneller vooruithelpen tijdens het avontuur.
Op dit moment is de Aniimo-closed beta in volle gang. Aniimo verschijnt in het derde kwartaal van 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, pc, iOS en Android.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Gameplay
Pawprint Studio onthult meer dan 7 minuten aan Aniimo-gameplay
De free-to-play RPG Aniimo komt later dit jaar te verschijnen en om spelers goed klaar te stomen, heeft Pawprint Studio nieuwe gameplay onthuld.2 reacties
-
Trailer
Free-to-play RPG Aniimo verschijnt in Q3 van 2026
Genoeg gehad van Pokémon, maar wel animo over voor een vervanger? Check dan de nieuwe trailer van de in Q3 2026 te verschijnen f2p RPG, genaamd Aniimo.2 reacties
-
Trailer
F2P Creature catching game Aniimo toont prachtige beelden
Klaar met Pokémon, maar niet met monsters vangen? Check dan de trailer voor Aniimo, een F2P catching game die verdacht veel weg heeft van een andere game.3 reacties
-
Trailer
Aniimo wil graag meeliften op het succes van Palworld en Pokémon
Aniimo is een nieuwe free-to-play game waarin je magische wezens vangt, evolueert en met elkaar laat vechten. Klinkt dat bekend?1 reactie