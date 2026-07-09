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Nieuwe Aniimo-trailer laat de wereld van Idyll uitgebreid zien

Door Rudy Wijnberg

Waar ik Aniimo voorheen bestempelde als een simpele Pokémon-rip-off, begin ik met iedere trailer meer en meer terug te komen op mijn woorden. Ook deze nieuwe Aniimo Global Adventure-trailer weet mijn enthousiasme verder aan te wakkeren.

In deze free-to-play RPG vangen we Aniimo, wezens die je kunt inzetten als gevechtspartner en voor het verkennen van de wereld. Dat doen we in Idyll, een idyllische locatie waarin we allerlei omgevingen tegenkomen, van hoge bergen tot knusse kustplaatsjes. Uiteraard heeft iedere locatie weer andere Aniimo te bieden, zodat je uiteindelijk de volledige verzameling kunt aanvullen.

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Uiteraard betreft het een gratis te spelen game. De grote vraag is dan ook nog altijd: hoe gaat het verdienmodel eruitzien? Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen raden, want ook in het geval van Aniimo krijgen we een PvPvE-game voorgeschoteld. Het verdienmodel berust zich dan ook hoogstwaarschijnlijk op microtransacties die je sneller vooruithelpen tijdens het avontuur.

Op dit moment is de Aniimo-closed beta in volle gang. Aniimo verschijnt in het derde kwartaal van 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, pc, iOS en Android.

Bron: Aniimo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2130 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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