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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Favoriete Aniimo wacht na bèta op je tot de release

Door Rudy Wijnberg
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Hebben jullie toegang weten te krijgen tot de gesloten bèta van creature capture-game Aniimo? Nee? Ik ook niet, maar spelers die dat wel hebben gekregen, krijgen bij de launch iets speciaals. Hun favoriete Aniimo wacht namelijk geduldig op hun terugkeer!

Middels een aandoenlijk filmpje zien we dat de gesloten bèta van Aniimo er officieel op zit. Spelers die urenlang met hun favoriete wezens hebben doorgebracht, zullen het voorlopig even zonder moeten doen. Hoelang dat precies gaat duren, is vooralsnog onbekend. Gelukkig is er een schrale troost. Jouw meest gebruikte Aniimo wacht namelijk geduldig tot je terugkeert naar de game.

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Aniimo verschijnt in 2026 als free-to-play-game voor PlayStation 5, Xbox Series, pc en mobile.

Bron: Aniimo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 338 reviews 2181 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Kaas
Kaas
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Het ziet er schattig uit. Even geduld nog.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Spijtig dat ik niet met de beta mee kon doen. Ach ja dan maar wachten op de full release.

0
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