Free-to-play RPG Aniimo verschijnt in Q3 van 2026

Pokémon gaat flinke concurrentie krijgen dankzij Aniimo, een free-to-play RPG waarin we megaschattige monstertjes dienen te verzamelen. De game is voorzien van een releasewindow voor 2026 en start spoedig met playtests.

Free-to-play-games sla ik doorgaans liever over, maar Aniimo ga ik zeker een kans geven. De game draait, net als Nintendo's tegenhanger, volledig om het verzamelen van diverse, bijzonder kleurrijke monstertjes die je kunnen helpen tijdens je avontuur. Het verdienmodel van de game is nog niet helemaal duidelijk, maar daar komt spoedig verandering in. De Aniimo-playtests starten namelijk binnenkort. Registreren kan via de Aniimo-website.

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De trailer sluit af met meer goed nieuws. De game is namelijk voorzien van een releasewindow. Aniimo verschijnt in Q3 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, pc, Android en iOS. Een Nintendo Switch-release voor Aniimo blijft vooralsnog uit.