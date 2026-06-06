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Free-to-play RPG Aniimo verschijnt in Q3 van 2026

Door Rudy Wijnberg

Pokémon gaat flinke concurrentie krijgen dankzij Aniimo, een free-to-play RPG waarin we megaschattige monstertjes dienen te verzamelen. De game is voorzien van een releasewindow voor 2026 en start spoedig met playtests.

Free-to-play-games sla ik doorgaans liever over, maar Aniimo ga ik zeker een kans geven. De game draait, net als Nintendo's tegenhanger, volledig om het verzamelen van diverse, bijzonder kleurrijke monstertjes die je kunnen helpen tijdens je avontuur. Het verdienmodel van de game is nog niet helemaal duidelijk, maar daar komt spoedig verandering in. De Aniimo-playtests starten namelijk binnenkort. Registreren kan via de Aniimo-website.

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De trailer sluit af met meer goed nieuws. De game is namelijk voorzien van een releasewindow. Aniimo verschijnt in Q3 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, pc, Android en iOS. Een Nintendo Switch-release voor Aniimo blijft vooralsnog uit.

Bron: Future Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Aniimo
Aniimo

Ontwikkelaar

Pawprint Studio

Uitgever

Pawprint Studio

Release

2026

Platforms

PC
Mob
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Anita
Anita
Gameliner
4 weken geleden om 10:33

Niets te verliezen met F2P dus hier duik ik aan het eind van het jaar ook eventjes in. Vind vooral het design van de wezentjes erg leuk gedaan. Misschien niet altijd even creatief, maar wel schattig.

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Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 22:36

Deze heeft gelukkig niet alles gekopieerd van pokemon zoals palworld heeft gedaan. Mooie liedje ben benieuwd wie het zingt

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