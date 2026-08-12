Stop Killing Games betuigt steun in monopolie-claim tegen Sony
Vind jij PlayStation games ook onverklaarbaar en onredelijk duur in de PlayStation Store en ben je van mening dat iemand daar iets aan zou moeten doen? Als het antwoord ‘ja’ is dan ben je niet de enige. Stichting Massaschade & Consument is namelijk al langer van mening dat Sony misbruik maakt van diens gesloten digitale ecosysteem, wat voor hen reden is geweest om Sony op het juridische matje te roepen. Met de huidige ontwikkelingen rondom Sony’s digital only plannen lijkt de aanklacht van SM&C alleen maar relevanter te worden, iets wat Stop Killing Games lijkt te willen onderstrepen door zich aan de zijde van het SM&C te scharen.
Stop Killing Games komt overigens niet alleen. Ook DoesItPlay heeft aangegeven volledig achter het SM&C te staan in hun rechtszaak tegen Sony PlayStation, die ervan wordt beticht dat het de consument willens en wetens te hoge prijskaartjes voorschotelt in de PlayStation Store. Gezien de consument weinig tot geen keuze heeft in het kiezen van een alternatief verkoopplatform wanneer het om digitale PlayStation content gaat, moet men wel akkoord gaan met de prijzen die Sony rekent, zelfs als die onverklaarbaar hoog zijn. Het SM&C is dan ook van mening dat Sony misbruik maakt van die monopolie positie, die alleen maar erger wordt zodra fysieke media uit het straatbeeld verdwijnt.
Mede door deze vorm van support groeit de druk op Sony PlayStation om hun beleid omtrent volledige digitalisering te herzien en eerlijkere prijzen te vragen al een tijdje, al lijkt Sony vooralsnog niet van plan om op hun besluit terug te komen. Mocht jij jouw stem hierin willen laten horen, dan kun je terecht bij het SM&C om daar digitaal je support kenbaar te maken.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Ze kunnen geen een fuck SONY mag bepalen hoe en wat zei de rechter toch??? Dus afgang naar doomsday Sony will be in the next Avengers!!!!
Mooi dat ze dit aanpakken. Maar tegelijk teleurstellend (van beleidsmakers) dat dit in 2026 nog steeds allemaal mogelijk is. Hoeveel rechtszaken met gelijkaardige zaken zijn er niet al geweest/nog bezig?
Steam is een goed platform, en dat is deels te danken aan de uitkomst van rechtszaken tegen Steam. Maar nu doen we hetzelfde liedje telkens opnieuw...
Volgens mij heeft deze club een memo gemist. De retail gaat er niet tussenuit als alternatief verkooppunt.......
Maak dat klote Sony maar helemaal kapot. Of het helpt, geen idee, maar heel goed dat fans en organisaties zich laten horen tegen zoveel schandelijk asociaal beleid.
Hier ben ik het wel mee eens. De prijzen zijn absurd duur en ook vaak heel lang duur voor oude games. Wel ben ik benieuwd wat voor slagingskans dit heeft. Sony heeft zijn eigen platform ontwikkelt en is het logisch dat je dan alleen spellen kan kopen die vanuit hun store te koop zijn. Dus ook de prijs die zij dan hanteren. Dit is hetzelfde met Nintendo eShop en XBOX. Als dit namelijk wel gaat slagen dan is start de App Store van Apple ook aan de beurt en is het einde zoek.
Ik zelf vind dit een risico die je als consument loopt als je dit product koopt.
Goed initiatief, maar of het iets uit gaat halen vraag ik me sterk af.