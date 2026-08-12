Stop Killing Games betuigt steun in monopolie-claim tegen Sony

Vind jij PlayStation games ook onverklaarbaar en onredelijk duur in de PlayStation Store en ben je van mening dat iemand daar iets aan zou moeten doen? Als het antwoord ‘ja’ is dan ben je niet de enige. Stichting Massaschade & Consument is namelijk al langer van mening dat Sony misbruik maakt van diens gesloten digitale ecosysteem, wat voor hen reden is geweest om Sony op het juridische matje te roepen. Met de huidige ontwikkelingen rondom Sony’s digital only plannen lijkt de aanklacht van SM&C alleen maar relevanter te worden, iets wat Stop Killing Games lijkt te willen onderstrepen door zich aan de zijde van het SM&C te scharen.

Stop Killing Games komt overigens niet alleen. Ook DoesItPlay heeft aangegeven volledig achter het SM&C te staan in hun rechtszaak tegen Sony PlayStation, die ervan wordt beticht dat het de consument willens en wetens te hoge prijskaartjes voorschotelt in de PlayStation Store. Gezien de consument weinig tot geen keuze heeft in het kiezen van een alternatief verkoopplatform wanneer het om digitale PlayStation content gaat, moet men wel akkoord gaan met de prijzen die Sony rekent, zelfs als die onverklaarbaar hoog zijn. Het SM&C is dan ook van mening dat Sony misbruik maakt van die monopolie positie, die alleen maar erger wordt zodra fysieke media uit het straatbeeld verdwijnt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Mede door deze vorm van support groeit de druk op Sony PlayStation om hun beleid omtrent volledige digitalisering te herzien en eerlijkere prijzen te vragen al een tijdje, al lijkt Sony vooralsnog niet van plan om op hun besluit terug te komen. Mocht jij jouw stem hierin willen laten horen, dan kun je terecht bij het SM&C om daar digitaal je support kenbaar te maken.