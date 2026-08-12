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Pearl Abyss blikt terug op de evolutie van Crimson Desert

Door Rudy Wijnberg
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Pearl Abyss heeft met Crimson Desert een absolute hit te pakken. De game heeft geruime tijd het gesprek van de dag weten te domineren en is sinds launch eigenlijk enkel beter geworden. Dat zien we duidelijk terug in de Update Highlights, waarin de ontwikkelaar de evolutie van Crimson Desert mooi weet samen te vatten.

Sinds de lancering van Crimson Desert op 19 maart 2026 heeft de game maar liefst zeventien patches gezien. Deze updates zijn veelal gebaseerd geweest op feedback vanuit de community en stelden ons onder andere in staat om controllers te remappen, introduceerden visuele verbeteringen en zorgden voor een meer stabiele ervaring. Dat niet alleen, we zagen ook meer dan zeventig nieuwe outfits voor Kliff, meer dan honderd pets, talloze mounts en natuurlijk ook nieuwe content.

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Spelen jullie Crimson Desert nog, of wachten jullie wellicht op de Nintendo Switch 2-versie? Het schijnt namelijk dat Crimson Desert in H1 2027 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. Crimson Desert is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van €69,99.

Bron: Pearl Abyss
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Crimson Desert
Crimson Desert

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Pearl Abyss

Uitgever

Pearl Abyss

Release

19 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 10:44 bewerkt

Mijn vriendin is er echt verslaafd aan, zelf ben ik eindelijk eens aan Shadow of War begonnen voor dat lekkere nemesis systeem, jammer dat we die niet terug kunnen zien in andere games.

Ik raad mensen ook slay the spire 2 aan mits dat een beetje jouw game is, top spel!

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 21:08

Mooie game speel hem volgend jaar nog wel eens. Maar verhaal is uitgepeeld.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
5 dagen geleden om 20:42

Ben gestopt voor nu na meer dan 600 uur... Leukste game van dit jaar voor mij.

1
Avatar LolindirLink
LolindirLink
lvl4 Reply Goblin
5 dagen geleden om 19:51

Wellicht komt dat nog maar ik wil DokeV!

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 17:35

Had deze game nooit op release moeten spelen. Mooie updates. Maar wel dingen beloofd in trailers niet op release in game zaten blijft schandalig. Ook al zit het maanden later er nu wel in.

1
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
5 dagen geleden om 17:18

Is de game nu "af" ik wil er heel graag aan beginnen maar ben bang dat als ik nu begin en uitspeel dat er later weer een update komt waardoor de game beter/leuker word

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 16:45

Heb deze game al heel lang niet meer gespeeld terwijl ik het eigenlijk weer zou moeten proberen. Gun mezelf er ook niet echt de tijd voor.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
5 dagen geleden om 15:26

CD is imho persoonlijk 100% top 3 materiaal. En de andere twee games die ook top 3 materiaal zijn, zijn Dragon Quest VII Reimagined en Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Kan op het moment ook geen andere games bedenken die daar onder vallen of gaan vallen.

Hopelijk gaat CD 2 er ooit komen. Maar laat ze eerst maar koken met DokeV.

0
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