Pearl Abyss blikt terug op de evolutie van Crimson Desert

Pearl Abyss heeft met Crimson Desert een absolute hit te pakken. De game heeft geruime tijd het gesprek van de dag weten te domineren en is sinds launch eigenlijk enkel beter geworden. Dat zien we duidelijk terug in de Update Highlights, waarin de ontwikkelaar de evolutie van Crimson Desert mooi weet samen te vatten.

Sinds de lancering van Crimson Desert op 19 maart 2026 heeft de game maar liefst zeventien patches gezien. Deze updates zijn veelal gebaseerd geweest op feedback vanuit de community en stelden ons onder andere in staat om controllers te remappen, introduceerden visuele verbeteringen en zorgden voor een meer stabiele ervaring. Dat niet alleen, we zagen ook meer dan zeventig nieuwe outfits voor Kliff, meer dan honderd pets, talloze mounts en natuurlijk ook nieuwe content.

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Spelen jullie Crimson Desert nog, of wachten jullie wellicht op de Nintendo Switch 2-versie? Het schijnt namelijk dat Crimson Desert in H1 2027 voor Nintendo Switch 2 verschijnt. Crimson Desert is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent een adviesprijs van €69,99.