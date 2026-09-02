Crimson Desert krijgt downloadvrije demo

Ondanks de updates toch nog niet helemaal zeker of Crimson Desert iets voor jou is? Dan kun je nu via Twitch uitvogelen of de gameplay een desert of toch een dessert is.

De demo is via Twitch speelbaar, met andere woorden: via je browser zonder dat er een download vereist is. De ontwikkelaars waarschuwden wel dat de performance afhankelijk is van je regio en internetsnelheid. In de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk blijkt de demo het best te werken. Maar aangezien er geen download nodig is, kunnen ook Nederlanders even kort checken hoe het zit met de performance, zonder al te veel moeite erin te steken. Kliff, Damiane en Oongka zijn beschikbaar voor selectie in de demo als je de verschillende vechtstijlen wilt proberen. De demo bevat twintig minuten aan gameplay uit hoofdstuk 7, waarin je Walter Lanford moet verslaan.

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Ga jij hem uitproberen? Of was je zonder demo al verkocht?