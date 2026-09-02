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gamescom 2026

Crimson Desert krijgt downloadvrije demo

Door Hannah Herzberg
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Ondanks de updates toch nog niet helemaal zeker of Crimson Desert iets voor jou is? Dan kun je nu via Twitch uitvogelen of de gameplay een desert of toch een dessert is.

De demo is via Twitch speelbaar, met andere woorden: via je browser zonder dat er een download vereist is. De ontwikkelaars waarschuwden wel dat de performance afhankelijk is van je regio en internetsnelheid. In de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk blijkt de demo het best te werken. Maar aangezien er geen download nodig is, kunnen ook Nederlanders even kort checken hoe het zit met de performance, zonder al te veel moeite erin te steken. Kliff, Damiane en Oongka zijn beschikbaar voor selectie in de demo als je de verschillende vechtstijlen wilt proberen. De demo bevat twintig minuten aan gameplay uit hoofdstuk 7, waarin je Walter Lanford moet verslaan.

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Ga jij hem uitproberen? Of was je zonder demo al verkocht?

Bron: Gaming Bolt
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 105 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Crimson Desert
Crimson Desert

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Pearl Abyss

Uitgever

Pearl Abyss

Release

19 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Trekkie
Trekkie
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Vind het nog aardig werken, prima. Alleen is het niks voor mij.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Gave manier om je game te presenteren! Alleen ben ik bang dat het gros van de mensen die het probeert niet inziet dat de performance beter (of in een enkel geval slechter) kan zijn als je hem daadwerkelijk aanschaft. Maar ik ga het binnenkort zeker even proberen. Al heb ik er geen tijd voor want dit is mijn planning voor de komende maanden
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