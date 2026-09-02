Crimson Desert krijgt downloadvrije demo
Ondanks de updates toch nog niet helemaal zeker of Crimson Desert iets voor jou is? Dan kun je nu via Twitch uitvogelen of de gameplay een desert of toch een dessert is.
De demo is via Twitch speelbaar, met andere woorden: via je browser zonder dat er een download vereist is. De ontwikkelaars waarschuwden wel dat de performance afhankelijk is van je regio en internetsnelheid. In de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk blijkt de demo het best te werken. Maar aangezien er geen download nodig is, kunnen ook Nederlanders even kort checken hoe het zit met de performance, zonder al te veel moeite erin te steken. Kliff, Damiane en Oongka zijn beschikbaar voor selectie in de demo als je de verschillende vechtstijlen wilt proberen. De demo bevat twintig minuten aan gameplay uit hoofdstuk 7, waarin je Walter Lanford moet verslaan.
Ga jij hem uitproberen? Of was je zonder demo al verkocht?
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Trailer
Crimson Desert ontvangt gratis enhanced update
Crimson Desert mag een nieuwe grote update tegemoet zien, waarin nieuwe content, nieuwe voice-over talen en een Arabische UI vertaling is toegevoegd.12 reacties
-
Trailer
Pearl Abyss blikt terug op de evolutie van Crimson Desert
Zeventien patches, tientallen outfits en veel nieuwe content. Dat is de reis van Crimson Desert geweest. Bekijk nu de evolutie in een nieuwe video!12 reacties
-
Nieuws
Crimson Desert mikt op Switch 2-release in eerste helft 2027
Crimson Desert is inmiddels op basisniveau speelbaar op Switch 2. Pearl Abyss werkt toe naar een release in de eerste helft van 2027.3 reacties
-
Nieuws
Crimson Desert krijgt cross-save tussen console en pc
Crimson Desert ondersteunt nu cross-save op PS5, Xbox Series X|S, Steam en Epic Games Store. Daarnaast won de game een award voor technische innovatie.5 reacties
Vind het nog aardig werken, prima. Alleen is het niks voor mij.
Gave manier om je game te presenteren! Alleen ben ik bang dat het gros van de mensen die het probeert niet inziet dat de performance beter (of in een enkel geval slechter) kan zijn als je hem daadwerkelijk aanschaft. Maar ik ga het binnenkort zeker even proberen. Al heb ik er geen tijd voor want dit is mijn planning voor de komende maanden
Wolverine > The Witcher 3 Remaster > GTA6