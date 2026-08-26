Crimson Desert ontvangt gratis enhanced update
Pearl Abyss blijft hard bezig met het ondersteunen van Crimson Desert en dat blijkt ook wel uit een nieuwe trailer. Tijdens Opening Night Live is hierin de nieuwe enhanced update getoond, die gratis nieuwe content naar de game brengt.
Liefhebbers van Crimson Desert mogen rekenen op gratis nieuwe content voor de game in de vorm van een enhanced update. Deze update brengt nieuwe cutscenes, vijf aanvullende voice-over talen (Frans, Duits, Spaans, Japans en Portugees) en Arabische subtitels naar de game. Iedereen die de game al in zijn bezit heeft krijgt deze update gratis. Bovendien is de game op het moment van schrijven overal met twintig procent korting op de kop te tikken, dus dit kan het moment zijn om je slag te slaan als je nog twijfelt.
Crimson Desert is momenteel beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Sereis X|S en pc. Daarnaast is er ook een versie van Crimson Desert voor de Nintendo Switch 2 in de maak.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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