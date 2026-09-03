Crimson Desert - Charting the Unknown DLC uit de doeken gedaan

De State of Play was niet alleen het podium voor nieuwe games, maar ook uitbreidingen kwamen langs, zoals de Crimson Desert - Charting the Unknown-DLC!

Crimson Desert is natuurlijk een waanzinnig succes gebleken voor de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Pearl Abyss, dus het is logisch dat ze doorpakken. Ze breiden de al gigantische wereld van Crimson Desert uit met een grote expansie, genaamd Charting the Unknown. Deze DLC komt op 15 oktober 2026 uit voor alle beschikbare platformen en biedt nieuwe verhalende content. Het narratief van Pywel wordt namelijk voortgezet, waarin Kliff, Oongka en Damiane op pad gaan om hun doel in het leven te ontdekken. Echter, je toekomst komt je niet zomaar aanwaaien, dus verwacht de nodige uitdagingen onderweg.

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Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is ook een Nintendo Switch 2-versie in ontwikkeling.