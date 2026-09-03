Crimson Desert - Charting the Unknown DLC uit de doeken gedaan
De State of Play was niet alleen het podium voor nieuwe games, maar ook uitbreidingen kwamen langs, zoals de Crimson Desert - Charting the Unknown-DLC!
Crimson Desert is natuurlijk een waanzinnig succes gebleken voor de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Pearl Abyss, dus het is logisch dat ze doorpakken. Ze breiden de al gigantische wereld van Crimson Desert uit met een grote expansie, genaamd Charting the Unknown. Deze DLC komt op 15 oktober 2026 uit voor alle beschikbare platformen en biedt nieuwe verhalende content. Het narratief van Pywel wordt namelijk voortgezet, waarin Kliff, Oongka en Damiane op pad gaan om hun doel in het leven te ontdekken. Echter, je toekomst komt je niet zomaar aanwaaien, dus verwacht de nodige uitdagingen onderweg.
Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is ook een Nintendo Switch 2-versie in ontwikkeling.
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Ik heb de basegame nog niet eens uit en dat gaat nog tientallen uren duren. Maar zie ik daar nu serieus dat we een heel kasteel kunnen bouwen en decoreren? Echt bizar wat Pearl Abyss aan het doen is, in positieve zin.
Als ik ooit een ps5 aanschaf, is dit zowiezo 1 van de eerste games die ik koop. Eindeloos speelplezier
Ziet er geweldig uit!
Maar als er 1 spel is wat dit dus echt niet nodig heeft, is het Crimson Desert wel.
Heb al tussen de 30 en 40 uur in het spel zitten en ben amper het start gebied uit, en ook daar nog lang niet alles gezien en gedaan.
Dit spel is GROOT!!!😱