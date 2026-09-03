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gamescom 2026

Crimson Desert - Charting the Unknown DLC uit de doeken gedaan

Door Bram Noteboom
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De State of Play was niet alleen het podium voor nieuwe games, maar ook uitbreidingen kwamen langs, zoals de Crimson Desert - Charting the Unknown-DLC!

Crimson Desert is natuurlijk een waanzinnig succes gebleken voor de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Pearl Abyss, dus het is logisch dat ze doorpakken. Ze breiden de al gigantische wereld van Crimson Desert uit met een grote expansie, genaamd Charting the Unknown. Deze DLC komt op 15 oktober 2026 uit voor alle beschikbare platformen en biedt nieuwe verhalende content. Het narratief van Pywel wordt namelijk voortgezet, waarin Kliff, Oongka en Damiane op pad gaan om hun doel in het leven te ontdekken. Echter, je toekomst komt je niet zomaar aanwaaien, dus verwacht de nodige uitdagingen onderweg.

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Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is ook een Nintendo Switch 2-versie in ontwikkeling.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Crimson Desert
Crimson Desert

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Pearl Abyss

Uitgever

Pearl Abyss

Release

19 maart 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Anita
Anita
Gameliner
15 minuten geleden

Ik heb de basegame nog niet eens uit en dat gaat nog tientallen uren duren. Maar zie ik daar nu serieus dat we een heel kasteel kunnen bouwen en decoreren? Echt bizar wat Pearl Abyss aan het doen is, in positieve zin.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
18 minuten geleden

Als ik ooit een ps5 aanschaf, is dit zowiezo 1 van de eerste games die ik koop. Eindeloos speelplezier

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
29 minuten geleden

Ziet er geweldig uit!
Maar als er 1 spel is wat dit dus echt niet nodig heeft, is het Crimson Desert wel.
Heb al tussen de 30 en 40 uur in het spel zitten en ben amper het start gebied uit, en ook daar nog lang niet alles gezien en gedaan.
Dit spel is GROOT!!!😱

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