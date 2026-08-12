Crimson Desert mikt op Switch 2-release in eerste helft 2027
De Switch 2-versie van Crimson Desert begint langzaam vorm te krijgen. Pearl Abyss laat in de nieuwste earnings letter weten dat de game inmiddels op een basisniveau speelbaar is op Nintendo’s nieuwe console.
Helemaal klaar is de port alleen nog niet. Volgens Pearl Abyss is er nog optimalisatie nodig en wordt er technisch gekeken of de Switch 2-versie kan voldoen aan de prestatie- en kwaliteitsstandaarden van de studio. Een definitieve releasedatum is er daarom nog niet. Wel noemt Pearl Abyss nu een richtpunt. De studio werkt toe naar een release in de eerste helft van 2027. Zodra de plannen definitief zijn, wil het bedrijf meer delen via de officiële kanalen.
Dat is een iets concretere update dan eerder. In juli liet Pearl Abyss al weten dat een Switch 2-versie niet simpelweg een directe port is. De grote vraag blijft vooral of de open wereld, actie en visuele presentatie van Crimson Desert goed overeind blijven op de hardware. Dat de game nu speelbaar is op een basisniveau, is dus positief nieuws, maar vooral een tussenstap. Spelers die Crimson Desert graag onderweg willen spelen, moeten voorlopig nog even geduld hebben. En in het geval van een game die op sterkere hardware al flink wat optimalisatie nodig had, is dat misschien maar beter ook.
Crimson Desert is nu beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam en pc. Lees hier Anita's Crimson Desert review met haar bevindingen!
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30FPS zal deze grote game niet kunnen dragen we gaan het zien hoe Nintendo dit gaat fixen stiekem zijn ze al bezig met VRR update voor tv mode!!!! Ze hadden wel een patent
Oei ben benieuwd naar hoe die draait.
Wil dit spel wel een keer proberen wanneer die in de aanbieding is omdat ik niet zeker ben dat het iets voor mij is, maar zal dan wel de PS5 versie worden aangezien ik de Switch 2 toch voornamelijk docked gebruik en wanneer ik de keuze heb zal ik toch voor de beste performance gaan.