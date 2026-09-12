Company of Heroes: Definitive Edition uitgesteld naar 2027
Company of Heroes: Definitive Edition verschijnt later dan verwacht. Relic Entertainment mikte eerder nog op een release in de herfst van 2026, maar de opgefriste versie van de klassieke RTS schuift nu door naar begin 2027.
De vertraging is geen enorm uitstel, maar wel genoeg om de release uit dit jaar te trekken. De Definitive Edition werd eerder aangekondigd als onderdeel van het twintigjarig jubileum van Company of Heroes. De nieuwe versie bundelt de oorspronkelijke game met de uitbreidingen Opposing Fronts en Tales of Valor. Daarmee krijgen spelers drie volledige campagnes, drie extra singleplayerverhalen, vier facties en meer dan vijftig multiplayer- en skirmish-maps.
Company of Heroes: Definitive Edition verschijnt begin 2027 voor pc via Steam. De game gaat 29,99 dollar kosten en spelers die de originele Company of Heroes al op Steam bezitten, krijgen een veteranenkorting van 30 procent.
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