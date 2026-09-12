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gamescom 2026

Company of Heroes: Definitive Edition uitgesteld naar 2027

Door Jolien Mauritsz
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Company of Heroes: Definitive Edition verschijnt later dan verwacht. Relic Entertainment mikte eerder nog op een release in de herfst van 2026, maar de opgefriste versie van de klassieke RTS schuift nu door naar begin 2027.

De vertraging is geen enorm uitstel, maar wel genoeg om de release uit dit jaar te trekken. De Definitive Edition werd eerder aangekondigd als onderdeel van het twintigjarig jubileum van Company of Heroes. De nieuwe versie bundelt de oorspronkelijke game met de uitbreidingen Opposing Fronts en Tales of Valor. Daarmee krijgen spelers drie volledige campagnes, drie extra singleplayerverhalen, vier facties en meer dan vijftig multiplayer- en skirmish-maps.

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Company of Heroes: Definitive Edition verschijnt begin 2027 voor pc via Steam. De game gaat 29,99 dollar kosten en spelers die de originele Company of Heroes al op Steam bezitten, krijgen een veteranenkorting van 30 procent.

Bron: Company of Heroes
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 98 reviews 1490 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Company of Heroes - Definitive Edition
Company of Heroes - Definitive Edition

Ontwikkelaar

Relic Entertainment

Uitgever

Relic Entertainment

Release

Herfst 2026

Platforms

PC
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