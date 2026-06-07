Company of Heroes: Definitive Edition verschijnt deze herfst
Tijdens de PC Gaming Show is Company of Heroes - Definitive Edition aangekondigd. Deze editie brengt de klassieke game uit 2006 naar het heden en verschijnt nog dit jaar op pc.
Company of Heroes bestaat twintig jaar en dat mag natuurlijk gevierd worden. Relic Entertainment doet dat dan ook door te komen met Company of Heroes - Definitive Edition. Zoals je van een definitieve versie van een game mag verwachten, bevat dit pakketje niet alleen de basisgame. Ook beide uitbreidingen maken onderdeel uit van de game. Daarnaast zijn de visuals en rendering verbeterd, de besturing gemoderniseerd en is er 64-bit support voor de hedendaagse systemen en mods. Zo kun je de originele game herbeleven op een manier die past bij de standaard van vandaag de dag.
Een releasedatum voor Company of Heroes - Definitive Edition is nog niet bekend, maar Relic Entertainment mikt op een release in de herfst van dit jaar.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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