Wiki verzamelt Sony-uitspraken over digitaal gamebezit

De discussie rondom digitaal gamebezit bij PlayStation krijgt een nieuw hoofdstuk. Nadat Sony in een rechtszaak stelde dat “redelijke klanten” weten dat je digitale games niet echt bezit, verzamelt een consumentenrechtenwiki nu voorbeelden waarin Sony zelf juist spreekt over spelers die games of content bezitten.

Daarmee krijgt de zaak een opvallend randje. Eerder werd al duidelijk dat Sony volgens de eigen juridische verdediging vooral licenties verkoopt via de PlayStation Store. Spelers kopen dus geen game in traditionele zin, maar krijgen toestemming om die titel te spelen onder bepaalde voorwaarden. Dat staat behoorlijk haaks op woorden als “Buy Now” en “Confirm Purchase”, waar de oorspronkelijke aanklacht zich juist op richtte. De wiki probeert nu vast te leggen hoe Sony zelf door de jaren heen over gamebezit heeft gecommuniceerd. Daarbij worden live links en gearchiveerde snapshots verzameld van officiële PlayStation- en Sony-pagina’s. In de lijst staan voorbeelden waarin gesproken wordt over “games you own”, “content you already own” en “titles you own digitally”.

Dat zijn geen kleine forumquotes of losse socialmediaposts, maar teksten van PlayStation-supportpagina’s, blogposts en storepagina’s. Zo verwijst de wiki onder meer naar pagina’s over het upgraden van digitale PS4-games naar PS5-versies, cloud streaming, Share Play en PlayStation Store-reviews. Ook worden spelers op sommige pagina’s aangeduid als “owners”. Die verzameling bewijst natuurlijk niet automatisch dat digitale aankopen juridisch hetzelfde zijn als fysiek eigendom. Sony kan nog steeds aanvoeren dat het om gebruikstaal, marketingtaal of supportteksten gaat. Toch maakt de lijst wel duidelijk waarom spelers moeite hebben met de stelling dat iedereen vanzelf begrijpt dat digitaal eigenaarschap niet bestaat.

De timing is bovendien ongelukkig voor Sony. PlayStation kwam eerder al onder vuur te liggen door een slecht getimede mail over nieuwe PlayStation-voorwaarden. Daarbovenop hangt nog altijd de bredere discussie rond fysieke games, zeker nu bekend is dat PlayStation in 2028 stopt met het produceren van fysieke games. Voor spelers die hun aankopen graag tastbaar in de kast zetten, voelt de digitale toekomst daardoor steeds minder geruststellend.

En eerlijk, als Sony zelf jarenlang spreekt over games die spelers bezitten, is het niet zo vreemd dat diezelfde spelers nu vragen stellen wanneer dat bezit in de rechtszaal ineens een stuk minder absoluut blijkt te zijn.