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gamescom 2026

Sony claimt dat 'redelijke klanten' weten dat digitaal eigenaarschap niet bestaat

Door Bram Noteboom
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De soap rondom het stopzetten van fysieke games wordt voortgezet. Ditmaal scoort Sony geen punten bij de fans na een opvallende uitspraak.

Na de slechte getimede mail over PlayStation-voorwaarden houdt Sony voet bij stuk. Tijdens een rechtszaak in Californië laat het techbedrijf weten dat 'redelijke klanten weten dat je digitaal geen games kan bezitten'. Volgens Sony gaat het alleen om een licentie, waardoor je een titel kan spelen op een PlayStation-console, maar meer dan dat is het niet. De rechtszaak werd oorspronkelijk gestart door vier games uit de regio, die het bedrijf achter PlayStation aanklaagde wegens het niet duidelijk maken wat je precies op de PlayStation Store koopt. Ze beargumenteerden dat opties, zoals 'Buy Now' en 'Confirm Purchase' impliceren dat je daadwerkelijk eigenaarschap verschaft. Volgens Sony is dit niet aan de orde en zouden dus de eerder benoemde 'redelijke klanten' zich niet laten misleiden door dit soort taal.

PlayStation Store Logo Sony PS4 PS5

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Bron: Push Square
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5387 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 minuten geleden

Domme uitspraak. Beetje deskundige getuige van de aanklager kan dit zonder moeite weerleggen. Digitaal eigenaarschap kan makkelijk.

Sowieso beetje vreemd "Digitale games zijn ons eigendom, maar consumenten kunnen helemaal geen digitaal eigendom hebben joh, technisch onmogelijk".... juist ja.

1
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
7 minuten geleden

En precies dat is dus ook het probleem.

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
9 minuten geleden

Het is een uitspraak in het kader van een rechtszaak. In die zin snap ik Sony wel.

Persoonlijk zie ik het als een eeuwigdurende licentie waardoor ik altijd over mijn betaalde games zou moeten kunnen beschikken, maar dat zal wellicht juridisch niet helemaal juist zijn.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
12 minuten geleden

Doet me een beetje aan deze reactie denken van een paar jaartjes terug.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
16 minuten geleden

Lekker bot van Sony.

0
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