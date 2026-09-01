De soap rondom het stopzetten van fysieke games wordt voortgezet. Ditmaal scoort Sony geen punten bij de fans na een opvallende uitspraak.

Na de slechte getimede mail over PlayStation-voorwaarden houdt Sony voet bij stuk. Tijdens een rechtszaak in Californië laat het techbedrijf weten dat 'redelijke klanten weten dat je digitaal geen games kan bezitten'. Volgens Sony gaat het alleen om een licentie, waardoor je een titel kan spelen op een PlayStation-console, maar meer dan dat is het niet. De rechtszaak werd oorspronkelijk gestart door vier games uit de regio, die het bedrijf achter PlayStation aanklaagde wegens het niet duidelijk maken wat je precies op de PlayStation Store koopt. Ze beargumenteerden dat opties, zoals 'Buy Now' en 'Confirm Purchase' impliceren dat je daadwerkelijk eigenaarschap verschaft. Volgens Sony is dit niet aan de orde en zouden dus de eerder benoemde 'redelijke klanten' zich niet laten misleiden door dit soort taal.

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