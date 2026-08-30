Gerucht: XBOX blijft fysieke media ondersteunen, paniek bij Sony
Volgens Eurogamer Spain is er tijdens gamescom onthuld dat XBOX fysieke media blijft ondersteunen, terwijl Sony grote twijfels begint te krijgen. Dit laat het persplatform weten in een nieuwe podcastpublicatie.
De Spaanse tak van Eurogamer claimt dat Microsoft in gesprekken met diverse uitgevers aangeeft dat de nieuwe XBOX-console (Project Helix) '100 procent zeker fysieke games gaat ondersteunen'. Of hiermee wordt gerefereerd naar het disc-to-digital-programma of een andere feature, is momenteel onbekend. In ieder geval zou Microsoft een van de partijen zijn die in het gat springt dat Sony achterlaat door fysieke media achterwege te laten. Het Japanse bedrijf achter PlayStation zou naar verluidt intern behoorlijk angstig zijn geworden om diverse partijen een opening te geven. Eurogamer Spain geeft daarnaast aan dat een grote uitgever (niet Rockstar) gedreigd heeft het PlayStation-platform te verlaten wanneer fysieke games niet meer komen te verschijnen voor de consoles.
Wat denk jij? Is dit een betrouwbaar gerucht? Laat het ons weten.
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Uiteindelijk zijn alle fysieke disc's een keycard zoals bij Nintendo. Positieve eraan is dat je ze kunt doorverkopen en niet afhankelijk bent van de store. Installeren vanaf disc mogen ze van mij afschaffen. Dat is zo traag.
Tja, ik vind het eerlijk gezegd erg lastig om te oordelen of dit gerucht waar is. Alsof sony ook maar iets naar buiten toe zou lekken, en dan vooral zo iets als dit (dat slaat toch nergens op?).
Tegelijkertijd klinkt het ook erg aannemelijk. Ik was een groot PS fanboy (niet zo 1 die geen kritiek kon leveren op sony, maar ik was gewoon dol op de exclusives, meer niet, geen zorgen ;P) en ik kocht altijd alle games en verkocht ze door op marktplaats, maar heb sinds de aankondiging alleen wolverine gekocht, en al het andere heb ik geannuleerd en voor de pc gekocht.
Ik merk aan mijzelf dat ik erg Anti-sony ben geworden omdat ze met een gestrekt been de fysieke media onderuit willen halen. Ik heb de berichten gelezen dat het digitaal 85% was, en dat de fysieke aankopen laag waren, maar dat is tot op een zekere hoogte onzin omdat ze ook de ps+ gratis games en alles meerekenen. Het schetst gewoon een onrealistisch beeld en daar proberen ze mee weg te lopen.
Maar goed, als ik al aardig anti-sony ben geworden de afgelopen weken/maand, kan ik mij voorstellen dat er veel andere er nog harder tegen zijn als ik, die zelfs geen Wolverine meer gaan kopen dan, en het lijkt mij dat Sony dit wel zou voelen..
Denk als het zo doorgaat dat ze in gaan zien dat ze een xbox'je doen van 2013, en dat xbox nu de rollen (heel) graag wilt gaan omdraaien.
Xbox mist naar mijn mening wel echt goeie exclusives die ECHT exclusive zijn, waardoor ik geen volgende xbox nodig heb.. Maar als de mensen pissig zijn en dus besluiten geen Sony exclusives meer te kopen (die ik, en vele andere blindelings kochten) dan zie ik toch wel een hoop problemen voor Sony opstapelen 😅
Op de officiele Xbox site wrijven ze het er ook wel in (bij de aankondiging disc -> digital ) :
This is part of our broader commitment to game preservation. As technology, devices, and distribution continue to evolve, preserving access to the games people own matters more than ever.
Ik geloof er weinig van dat dit oprecht is (gezien hun verleden), maar het is wel een grote wens vanuit de community, dus fijn dat ze luisteren. (In tegenstelling tot Sony.)
Als dit waar zou zijn zal ik eerder een Xbox in huis halen voor de multiplatform spellen.
Zeer goed nieuws als dit waar is. Beetje de reverse e3 waar xbox zichzelf in de voet schoot en sony daar flink gebruik van maakte. Karma 2.0
Heb sinds kort weer een series s in bezit en toch bevalt met het Xbox eco systeem me eigenlijk beter, met gerucht dat de ps6 misschien in soort van handheld vorm komt. Zie ik me dan eerder voor de nieuwe Xbox gaan. Misschien dat deze dan alleen de diskdrive ondersteunt voor de oude games, maar dat zou dan toch al iets zijn. Als ze de diskdrive ook gaan gebruiken voor nieuwe next gen titels, zouden ze wel weer eens een inhaalslag kunnen gaan maken op PlayStation. Ben benieuwd, vraag me ook af wanneer ze er iets van laten gaan zien. 🤔
Ik zie Sony hun toekomstige beleid niet meer terugdraaien. Dat zou hun geloofwaardigheid namelijk compleet ondermijnen: het laat zien dat ze zelf niet eens in hun eigen koers geloven, met enorm gezichtsverlies tot gevolg.
Juist daarom is het een fantastische zet als de geruchten klopen en Microsoft inderdaad een ander pad kiest. Sony needs to be punished! 😎👍
Ik heb grote twijfels of dat dit waar is. Maar als Sony daardoor terug komt op hun keuze om fysiek terug te draaien is het denk ik wel mooi.