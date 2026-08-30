Gerucht: XBOX blijft fysieke media ondersteunen, paniek bij Sony

Volgens Eurogamer Spain is er tijdens gamescom onthuld dat XBOX fysieke media blijft ondersteunen, terwijl Sony grote twijfels begint te krijgen. Dit laat het persplatform weten in een nieuwe podcastpublicatie.

De Spaanse tak van Eurogamer claimt dat Microsoft in gesprekken met diverse uitgevers aangeeft dat de nieuwe XBOX-console (Project Helix) '100 procent zeker fysieke games gaat ondersteunen'. Of hiermee wordt gerefereerd naar het disc-to-digital-programma of een andere feature, is momenteel onbekend. In ieder geval zou Microsoft een van de partijen zijn die in het gat springt dat Sony achterlaat door fysieke media achterwege te laten. Het Japanse bedrijf achter PlayStation zou naar verluidt intern behoorlijk angstig zijn geworden om diverse partijen een opening te geven. Eurogamer Spain geeft daarnaast aan dat een grote uitgever (niet Rockstar) gedreigd heeft het PlayStation-platform te verlaten wanneer fysieke games niet meer komen te verschijnen voor de consoles.

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