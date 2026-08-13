Begin vandaag met het automatiseren van je fabriek in Sandustry
Zet de machines alvast aan, want je kunt vandaag de fabriek openen in de openwereld fabrieksgame Sandustry. Een wereld vol min-maxen, optimalisatie en automatisering staan voor je klaar, dankzij de samenwerking tussen Hooded Horse en Lantto Games.
De planeet waar je op terechtkomt, is onbewoond en ook nog eens onbekend. En wat doe je dan? Je gaat op verkenning om zoveel mogelijk grondstoffen te vinden en productieketens op te zetten. Laat de machines maar lekker ronken, terwijl je toekijkt hoe alles wordt geautomatiseerd. Het tijdperk van de industrialisatie mag dan voorbij zijn, maar daar heeft je personage in Sandustry maling aan.
Je begint heel simpel met het zeven van zand om goudklompjes eruit te halen, maar de complexiteit neemt steeds meer toe. Net zoals in het echte leven reageren grondstoffen en atomen op elkaar. Zo kun je water omzetten in stoom, waardoor het vervolgens ook nog eens kan gaan regenen. Dankzij de automatisering heb je genoeg tijd om de geheimen van de planeet te ontdekken en de uitdaging aan te gaan om alle artefacten van een oude beschaving uit de kluizen te halen. Je moet trouwens geen 3D-avontuur verwachten, want Sandustry is volledig 2D en gebruikt de pixelstijl.
Sandustry is vanaf vandaag beschikbaar als Early Access-titel op Steam en PC Game Pass.
Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.
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