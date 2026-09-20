Friendly Reminder: Kijk hier om 18:00 de TGS PC Gaming Show
De Tokyo Game Show komt bijna ten einde. Dat gebeurt echter niet voordat PC Gamer zijn PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 heeft uitgezonden. De livestream start op 20 september om 18:00 uur Nederlandse tijd.
Zit je klaar om menigmaal de woorden ‘World Premiere’ te horen? Schakel dan vandaag om 18:00 uur Nederlandse tijd in om live naar de PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 te kijken. De show bevat naast aankondigingen ook de nodige trailers, interviews en gameplaybeelden. In de aankondiging valt te lezen dat er meer dan 35 games schitteren in de show. Welke dat precies gaan zijn, is vooralsnog onbekend.
Ga jij het niet redden, of heb je simpelweg geen zin om live mee te kijken? Maak je geen zorgen, wij kijken mee en voorzien je zoals gewoonlijk van al het nieuws op Gameliner.nl! Tot 18:00 uur!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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