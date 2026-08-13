Dit is wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker
Had je nog niet genoeg aan onze alles wat je moet weten over: The Blood of Dawnwalker-publicatie? Wellicht dat je dan wat hebt aan de vijf minuten durende video van Bandai Namco. In de 'The Blood of Dawnwalker - Everything you need to know'-video komen we namelijk alles te weten over wat de game te bieden heeft.
Dat je wellicht twijfelt over The Blood of Dawnwalker, kan ik maar al te goed begrijpen. De game van Rebel Wolves is bijzonder ambitieus en doet dingen die we weinig zien in andere games. Toch weet onderstaande alles wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker-video positief bij te dragen aan mijn persoonlijke sentiment over de game.
In bovenstaande video leren we meer over hoofdrolspeler Coen, de wereld waarin hij zich begeeft en de impact van de keuzes die je maakt. In The Blood of Dawnwalker kan je er namelijk voor kiezen om het hoofdverhaal links te laten liggen en een eigen verhaal te creëren.
Wat gaat jouw verhaal worden? The Blood of Dawnwalker verschijnt op 3 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
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Wacht het nog even af. Denk dat het aardig gaat tegenvallen.
Ik heb deze game voorbij zien komen en ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet verwachten? Ik hoor Witcher 3 achtig. Lees wel dat heel veel mensen hier naar uitkijken. Iemand anders die mij kan vertellen wat vooral de gameplay is van deze game? Verder weet ik wel dat het verhaal over vampiers enzo gaat en dat je een dag en nacht cyclus hebt ofzo?
Het is jammer dat de game niet bijvoorbeeld deze week is uitgekomen, want dan had ik wel willen spelen. Er zijn andere games in september die bij mij de voorkeur krijgen boven deze. Bovendien verwacht ik een grote game waar je niet in pak 'm weg 25 a 30 uurtjes klaar mee bent. Daar zit ik sowieso momenteel niet op te wachten.
Ook ik ben zeer benieuwd naar de reviews.
Benieuwd naar de reviews. Het ziet er wel veelbelovend uit. Ik kan niet anders dan de vergelijking te maken met de Witcher 3, dankzij het team dat er aan werkt wellicht, maar eveneens de gameplay en de lay-out van de menu's zijn letterlijk bijna hetzelfde.
The Blood of Dawnwalker ziet er een beetje uit alsof the Witcher 3 een standalone DLC heeft gemaakt, zoals Infamous: Festival of Blood en RDR: Undead Nightmare.
Ik heb de tabletop versie weleens gespeeld, maar nooit een game gespeeld die dat echt goed vertaalde naar een videogame. Ben benieuwd of deze game dat wel kan
Deze stond ook op mijn verlanglijstje. Maar deze heb ik er van afgehaald.