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Dit is wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker

Door Rudy Wijnberg
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Had je nog niet genoeg aan onze alles wat je moet weten over: The Blood of Dawnwalker-publicatie? Wellicht dat je dan wat hebt aan de vijf minuten durende video van Bandai Namco. In de 'The Blood of Dawnwalker - Everything you need to know'-video komen we namelijk alles te weten over wat de game te bieden heeft.

Dat je wellicht twijfelt over The Blood of Dawnwalker, kan ik maar al te goed begrijpen. De game van Rebel Wolves is bijzonder ambitieus en doet dingen die we weinig zien in andere games. Toch weet onderstaande alles wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker-video positief bij te dragen aan mijn persoonlijke sentiment over de game.

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In bovenstaande video leren we meer over hoofdrolspeler Coen, de wereld waarin hij zich begeeft en de impact van de keuzes die je maakt. In The Blood of Dawnwalker kan je er namelijk voor kiezen om het hoofdverhaal links te laten liggen en een eigen verhaal te creëren.

Wat gaat jouw verhaal worden? The Blood of Dawnwalker verschijnt op 3 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:37

Wacht het nog even af. Denk dat het aardig gaat tegenvallen.

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl9 NPC 2.0
3 dagen geleden om 09:39

Ik heb deze game voorbij zien komen en ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet verwachten? Ik hoor Witcher 3 achtig. Lees wel dat heel veel mensen hier naar uitkijken. Iemand anders die mij kan vertellen wat vooral de gameplay is van deze game? Verder weet ik wel dat het verhaal over vampiers enzo gaat en dat je een dag en nacht cyclus hebt ofzo?

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 09:29 bewerkt

Het is jammer dat de game niet bijvoorbeeld deze week is uitgekomen, want dan had ik wel willen spelen. Er zijn andere games in september die bij mij de voorkeur krijgen boven deze. Bovendien verwacht ik een grote game waar je niet in pak 'm weg 25 a 30 uurtjes klaar mee bent. Daar zit ik sowieso momenteel niet op te wachten.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
4 dagen geleden om 22:19

Ook ik ben zeer benieuwd naar de reviews.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
4 dagen geleden om 17:50

Benieuwd naar de reviews. Het ziet er wel veelbelovend uit. Ik kan niet anders dan de vergelijking te maken met de Witcher 3, dankzij het team dat er aan werkt wellicht, maar eveneens de gameplay en de lay-out van de menu's zijn letterlijk bijna hetzelfde.

The Blood of Dawnwalker ziet er een beetje uit alsof the Witcher 3 een standalone DLC heeft gemaakt, zoals Infamous: Festival of Blood en RDR: Undead Nightmare.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
4 dagen geleden om 17:32

Ik heb de tabletop versie weleens gespeeld, maar nooit een game gespeeld die dat echt goed vertaalde naar een videogame. Ben benieuwd of deze game dat wel kan

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
4 dagen geleden om 17:15

Deze stond ook op mijn verlanglijstje. Maar deze heb ik er van afgehaald.

0
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