Dit is wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker

Had je nog niet genoeg aan onze alles wat je moet weten over: The Blood of Dawnwalker-publicatie? Wellicht dat je dan wat hebt aan de vijf minuten durende video van Bandai Namco. In de 'The Blood of Dawnwalker - Everything you need to know'-video komen we namelijk alles te weten over wat de game te bieden heeft.

Dat je wellicht twijfelt over The Blood of Dawnwalker, kan ik maar al te goed begrijpen. De game van Rebel Wolves is bijzonder ambitieus en doet dingen die we weinig zien in andere games. Toch weet onderstaande alles wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker-video positief bij te dragen aan mijn persoonlijke sentiment over de game.

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In bovenstaande video leren we meer over hoofdrolspeler Coen, de wereld waarin hij zich begeeft en de impact van de keuzes die je maakt. In The Blood of Dawnwalker kan je er namelijk voor kiezen om het hoofdverhaal links te laten liggen en een eigen verhaal te creëren.

Wat gaat jouw verhaal worden? The Blood of Dawnwalker verschijnt op 3 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.