The Blood of Dawnwalker verkoopt 1 miljoen keer in drie dagen

The Blood of Dawnwalker kent een vliegende start. De RPG waarin we onze vampierendroom kunnen waarmaken, is na slechts drie dagen 1 miljoen keer verkocht.

“Thank you for playing, sharing, supporting, and being part of the community! ❤”, slingert ontwikkelaar Rebel Wolves op 5 september de wereld in via onderstaande X-post. De RPG van Bandai Namco is met lof ontvangen. Niet alleen door de playerbase, maar ook door de critici. Op Metacritic prijkt momenteel een gemiddelde score van 83 (PS5), 84 (pc) en 88 (Xbox Series) voor de game, waarbij de cijfers uiteenlopen van 100 tot 60. Ook de spelers zijn meer dan tevreden: zo scoort The Blood of Dawnwalker een userscore van 8,1 op Metacritic. Zo'n succes kan niet onbeloond blijven en dat is dan ook terug te zien in de verkoopcijfers. The Blood of Dawnwalker heeft inmiddels 1 miljoen exemplaren verkocht in slechts een paar dagen tijd.

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The Blood of Dawnwalker is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.