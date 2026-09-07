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gamescom 2026

The Blood of Dawnwalker verkoopt 1 miljoen keer in drie dagen

Door Rudy Wijnberg
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The Blood of Dawnwalker kent een vliegende start. De RPG waarin we onze vampierendroom kunnen waarmaken, is na slechts drie dagen 1 miljoen keer verkocht.

“Thank you for playing, sharing, supporting, and being part of the community! ❤”, slingert ontwikkelaar Rebel Wolves op 5 september de wereld in via onderstaande X-post. De RPG van Bandai Namco is met lof ontvangen. Niet alleen door de playerbase, maar ook door de critici. Op Metacritic prijkt momenteel een gemiddelde score van 83 (PS5), 84 (pc) en 88 (Xbox Series) voor de game, waarbij de cijfers uiteenlopen van 100 tot 60. Ook de spelers zijn meer dan tevreden: zo scoort The Blood of Dawnwalker een userscore van 8,1 op Metacritic. Zo'n succes kan niet onbeloond blijven en dat is dan ook terug te zien in de verkoopcijfers. The Blood of Dawnwalker heeft inmiddels 1 miljoen exemplaren verkocht in slechts een paar dagen tijd.

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The Blood of Dawnwalker is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Rebel Wolves
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2535 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Keurig in deze drukke maand!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Netjes

0
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