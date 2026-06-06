Bundel Moss: The Forgotten Relic verschijnt 16 juli
Een groots avontuur met een piepkleine protagonist verschijnt spoedig op consoles. Moss: The Forgotten Relic verschijnt namelijk op 16 juli 2026 voor zowel consoles als pc.
Mocht de naam Moss een belletje doen rinkelen, dan kan dat kloppen. De hoofdrolspeler heeft namelijk al eens mogen schitteren in een tweetal games voor VR-devices. Moss: The Forgotten Relic is dan ook niet zozeer een nieuwe game, maar eerder een bundel van Moss: Book 1 en Moss: Book 2. Dit keer verschijnt de game echter op alle platformen en niet enkel voor VR.
Moss: The Forgotten Relic verschijnt op 16 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Dit doet me ergens ook aan Tunic denken en dat spel heeft een onvergetelijk indruk bij mij achtergelaten. Ik word hier dus echt gelukkig van.