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Bundel Moss: The Forgotten Relic verschijnt 16 juli

Door Rudy Wijnberg

Een groots avontuur met een piepkleine protagonist verschijnt spoedig op consoles. Moss: The Forgotten Relic verschijnt namelijk op 16 juli 2026 voor zowel consoles als pc.

Mocht de naam Moss een belletje doen rinkelen, dan kan dat kloppen. De hoofdrolspeler heeft namelijk al eens mogen schitteren in een tweetal games voor VR-devices. Moss: The Forgotten Relic is dan ook niet zozeer een nieuwe game, maar eerder een bundel van Moss: Book 1 en Moss: Book 2. Dit keer verschijnt de game echter op alle platformen en niet enkel voor VR.

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Moss: The Forgotten Relic verschijnt op 16 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Polyarc Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Moss: The Forgotten Relic
Moss: The Forgotten Relic

Ontwikkelaar

Polyarc

Uitgever

Polyarc

Release

16 juli 2026

Platforms

PC
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 10:08

Dit doet me ergens ook aan Tunic denken en dat spel heeft een onvergetelijk indruk bij mij achtergelaten. Ik word hier dus echt gelukkig van.

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