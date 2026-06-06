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The Alters ontvangt grote DLC in de vorm van Last Variable

Door Patrick Meurs

Het verhaal van Jan Dolski is nog niet voorbij. 11 bit studios zet het avontuur van de solo survivor van The Alters door middels een mooi stukje - of zeg in dit geval met een duur van twintig uur maar gerust een heel stuk - DLC genaamd Last Variable.

Daar zit je dan, denkend dat de zon een einde aan al het leven op je desolate planeet zou maken, maar The Last Variable laat zien dat er toch nog hoop is voor alle Jannen (of in ieder geval Jan Scientist). Geen idee waar ik het over heb? Check dan de aankondigingstrailer van Last Variable hieronder.

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Last Variable wordt op 13 juli aan The Alters toegevoegd. Mocht je destijds de Deluxe Edition van The Alters hebben gekocht, dan kost deze DLC je geen cent.

Benieuwd wat wij van de game vonden? Check dan hier onze review van The Alters

Bron: Future Games Show
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot The Alters
The Alters

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

11 bit studios

Uitgever

11 bit studios

Release

13 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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