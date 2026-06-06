The Alters ontvangt grote DLC in de vorm van Last Variable
Het verhaal van Jan Dolski is nog niet voorbij. 11 bit studios zet het avontuur van de solo survivor van The Alters door middels een mooi stukje - of zeg in dit geval met een duur van twintig uur maar gerust een heel stuk - DLC genaamd Last Variable.
Daar zit je dan, denkend dat de zon een einde aan al het leven op je desolate planeet zou maken, maar The Last Variable laat zien dat er toch nog hoop is voor alle Jannen (of in ieder geval Jan Scientist). Geen idee waar ik het over heb? Check dan de aankondigingstrailer van Last Variable hieronder.
Last Variable wordt op 13 juli aan The Alters toegevoegd. Mocht je destijds de Deluxe Edition van The Alters hebben gekocht, dan kost deze DLC je geen cent.
Benieuwd wat wij van de game vonden? Check dan hier onze review van The Alters
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Trailer
Dit staat je te wachten in The Alters: Last Variable-DLC
Benieuwd wat je te wachten staat in de twintig uur durende expansie voor The Alters? Check dan nu snel de nieuwe gameplaytrailer van de Last Variable-DLC.1 reactie
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Trailer
The Alters ontvangt Free Major Content Update
Tijdens de 11 bit studios Digital Showcase kwam Jan Dolski langs om The Alters in het zonnetje te zetten. De Free Major Content Update is nu beschikbaar.0 reacties
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Nieuws
11 Bit Studios geeft antwoord op AI gebruik in The Alters
Doe eens lief tegen 11 Bit Studios. Na talloze klachten over AI gebruik in The Alters, acht de ontwikkelaar het noodzakelijk om met een antwoord te komen.0 reacties
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Game review1
The Alters review - Spelen met jezelf was zelden zo complex
Ken je jezelf door en door en ben je zeker van je eminente management skills, dan is The Alters de perfecte lakmoesproef. Met jezelf spelen was nooit zo...1 reactie