The Alters ontvangt grote DLC in de vorm van Last Variable

Het verhaal van Jan Dolski is nog niet voorbij. 11 bit studios zet het avontuur van de solo survivor van The Alters door middels een mooi stukje - of zeg in dit geval met een duur van twintig uur maar gerust een heel stuk - DLC genaamd Last Variable.

Daar zit je dan, denkend dat de zon een einde aan al het leven op je desolate planeet zou maken, maar The Last Variable laat zien dat er toch nog hoop is voor alle Jannen (of in ieder geval Jan Scientist). Geen idee waar ik het over heb? Check dan de aankondigingstrailer van Last Variable hieronder.

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Last Variable wordt op 13 juli aan The Alters toegevoegd. Mocht je destijds de Deluxe Edition van The Alters hebben gekocht, dan kost deze DLC je geen cent.

Benieuwd wat wij van de game vonden? Check dan hier onze review van The Alters