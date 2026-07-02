Dit staat je te wachten in The Alters: Last Variable-DLC
Benieuwd wat je te wachten staat in de twintig uur durende expansie voor The Alters? Check dan nu snel de nieuwe gameplaytrailer van de Last Variable-DLC.
The Alters: Last Variable is de eerste uitbreiding voor de veelgeprezen game van 11 bit studios. In deze DLC gaan spelers de wonderbaarlijke Oase verkennen, terwijl ze in de huid kruipen van de nieuwe alter ego’s van Jan de wetenschapper: geoloog, bioloog, chemicus en natuurkundige passeren de revue als nieuwe beroepen met elk hun sterke en zwakke punten. Het is aan de spelers om de geheimen van dit exotische landschap te ontrafelen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. 11 bit studios belooft dat de Last Variable-DLC de persoonlijke overlevingsmechanismen van de game verdiepen en het biedt daarnaast nieuwe tot nadenken stemmende sciencefictionverhalen.
The Alters is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Last Variable-DLC is beschikbaar vanaf 13 juli 2026.
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Trailer
The Alters ontvangt grote DLC in de vorm van Last Variable
Ben je klaar voor nog meer Jan Dolski's? Bereid je dan maar vast voor op Last Variable, de aankomende DLC voor 11 bit studios' The Alters.0 reacties
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Trailer
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Tijdens de 11 bit studios Digital Showcase kwam Jan Dolski langs om The Alters in het zonnetje te zetten. De Free Major Content Update is nu beschikbaar.0 reacties
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11 Bit Studios geeft antwoord op AI gebruik in The Alters
Doe eens lief tegen 11 Bit Studios. Na talloze klachten over AI gebruik in The Alters, acht de ontwikkelaar het noodzakelijk om met een antwoord te komen.0 reacties
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Game review1
The Alters review - Spelen met jezelf was zelden zo complex
Ken je jezelf door en door en ben je zeker van je eminente management skills, dan is The Alters de perfecte lakmoesproef. Met jezelf spelen was nooit zo...1 reactie
Volgens mij heb ik nog nooit zo veel stress ervaren bij een game als bij the Alters, lol.
Vooral die Technician Jan, wat een pain in the ass. Deze DLC lijkt me een leuk moment om weer eens terug te keren naar de game.