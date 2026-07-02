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Dit staat je te wachten in The Alters: Last Variable-DLC

Door Bram Noteboom

Benieuwd wat je te wachten staat in de twintig uur durende expansie voor The Alters? Check dan nu snel de nieuwe gameplaytrailer van de Last Variable-DLC.

The Alters: Last Variable is de eerste uitbreiding voor de veelgeprezen game van 11 bit studios. In deze DLC gaan spelers de wonderbaarlijke Oase verkennen, terwijl ze in de huid kruipen van de nieuwe alter ego’s van Jan de wetenschapper: geoloog, bioloog, chemicus en natuurkundige passeren de revue als nieuwe beroepen met elk hun sterke en zwakke punten. Het is aan de spelers om de geheimen van dit exotische landschap te ontrafelen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. 11 bit studios belooft dat de Last Variable-DLC de persoonlijke overlevingsmechanismen van de game verdiepen en het biedt daarnaast nieuwe tot nadenken stemmende sciencefictionverhalen.

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The Alters is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Last Variable-DLC is beschikbaar vanaf 13 juli 2026.

Bron: 11 bit studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Alters
The Alters

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

11 bit studios

Uitgever

11 bit studios

Release

13 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Foefelaar
Foefelaar
lvl4 Reply Goblin
2 dagen geleden om 08:58 bewerkt

Volgens mij heb ik nog nooit zo veel stress ervaren bij een game als bij the Alters, lol.
Vooral die Technician Jan, wat een pain in the ass. Deze DLC lijkt me een leuk moment om weer eens terug te keren naar de game.

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