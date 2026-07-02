Dit staat je te wachten in The Alters: Last Variable-DLC

Benieuwd wat je te wachten staat in de twintig uur durende expansie voor The Alters? Check dan nu snel de nieuwe gameplaytrailer van de Last Variable-DLC.

The Alters: Last Variable is de eerste uitbreiding voor de veelgeprezen game van 11 bit studios. In deze DLC gaan spelers de wonderbaarlijke Oase verkennen, terwijl ze in de huid kruipen van de nieuwe alter ego’s van Jan de wetenschapper: geoloog, bioloog, chemicus en natuurkundige passeren de revue als nieuwe beroepen met elk hun sterke en zwakke punten. Het is aan de spelers om de geheimen van dit exotische landschap te ontrafelen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. 11 bit studios belooft dat de Last Variable-DLC de persoonlijke overlevingsmechanismen van de game verdiepen en het biedt daarnaast nieuwe tot nadenken stemmende sciencefictionverhalen.

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The Alters is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Last Variable-DLC is beschikbaar vanaf 13 juli 2026.