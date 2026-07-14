20 uur durende DLC The Alters: Last Variable nu beschikbaar
Jan Scientist's verhaal gaat door in een gloednieuwe uitbreiding voor The Alters. De The Alters: Last Variable-DLC moet spelers zo'n twintig uur kunnen vermaken.
Mochten jullie The Alters gemist hebben, probeer de game dan zeker even uit. Deze unieke blend van basebuilding en verkenning kent een uniek verhaal en vooral een unieke setting. Ruimtereiziger Jan is namelijk in staat om zichzelf te klonen. Niet door simpelweg een identieke versie van zichzelf te maken, maar juist door zijn verhaallijn op bepaalde momenten te wijzigen. Hierdoor ontstaan Alters zoals Jan Mechanic, Jan Botanist, Jan met de korte achternaam en dus ook Jan Scientist.
In The Alters: Last Variable blijft Jan Scientist achter op de mysterieuze planeet om verder onderzoek te doen naar 'The Oasis'. In de uitbreiding bouwen we wederom een basis, creëren we nieuwe Alters, leren we meer over 'Terraforming' en doen we natuurlijk behoorlijk veel onderzoek.
The Alters: Last Variable is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De DLC kent een adviesprijs van €14,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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