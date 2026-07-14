Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

20 uur durende DLC The Alters: Last Variable nu beschikbaar

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Jan Scientist's verhaal gaat door in een gloednieuwe uitbreiding voor The Alters. De The Alters: Last Variable-DLC moet spelers zo'n twintig uur kunnen vermaken.

Mochten jullie The Alters gemist hebben, probeer de game dan zeker even uit. Deze unieke blend van basebuilding en verkenning kent een uniek verhaal en vooral een unieke setting. Ruimtereiziger Jan is namelijk in staat om zichzelf te klonen. Niet door simpelweg een identieke versie van zichzelf te maken, maar juist door zijn verhaallijn op bepaalde momenten te wijzigen. Hierdoor ontstaan Alters zoals Jan Mechanic, Jan Botanist, Jan met de korte achternaam en dus ook Jan Scientist.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

In The Alters: Last Variable blijft Jan Scientist achter op de mysterieuze planeet om verder onderzoek te doen naar 'The Oasis'. In de uitbreiding bouwen we wederom een basis, creëren we nieuwe Alters, leren we meer over 'Terraforming' en doen we natuurlijk behoorlijk veel onderzoek.

The Alters: Last Variable is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De DLC kent een adviesprijs van €14,99.

Bron: 11 Bit Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2152 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Alters
The Alters

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

11 bit studios

Uitgever

11 bit studios

Release

13 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord