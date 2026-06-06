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Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon-DLC in de maak

Door Bram Noteboom

Net na de reveal van Vampire Survivors update v1.15 staat de volgende DLC alweer in de startblokken. Check hier Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon!

Gewetenloze wezens verteerd door ambitie; een waarschuwing of een verhaal dat beter verzwegen kan worden? Zo luidt de pitch van de aanstaande uitbreiding voor de razend populaire en de originele 'survivor'-game. Met meer dan tien vervloekte personages en zestien nieuwe wapens lijkt dit weer een DLC te worden die ondanks het zachte prijsje de moeite dubbel en dwars waard wordt. De content speelt zich af op de XL-Map Red Moon Manor en je wordt daarnaast vergezeld door acht nieuwe muziektracks.

Daarnaast werd een interview vrijgegeven met mister poncle in levende lijve. Hij vertelt meer over de IP, de updates, de spin-off games en nog veel meer. Neem gerust de tijd om alles uit te spitten, want het is zeker de moeite waard.

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Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon komt later dit jaar te verschijnen voor alle beschikbare platformen.

Bron: Future Games Show
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Vampire Survivors
Vampire Survivors

Ontwikkelaar

poncle

Uitgever

poncle

Release

20 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 23:15

Echt netjes hoe ze deze game blijven uitbreiden.

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