Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon-DLC in de maak
Net na de reveal van Vampire Survivors update v1.15 staat de volgende DLC alweer in de startblokken. Check hier Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon!
Gewetenloze wezens verteerd door ambitie; een waarschuwing of een verhaal dat beter verzwegen kan worden? Zo luidt de pitch van de aanstaande uitbreiding voor de razend populaire en de originele 'survivor'-game. Met meer dan tien vervloekte personages en zestien nieuwe wapens lijkt dit weer een DLC te worden die ondanks het zachte prijsje de moeite dubbel en dwars waard wordt. De content speelt zich af op de XL-Map Red Moon Manor en je wordt daarnaast vergezeld door acht nieuwe muziektracks.
Daarnaast werd een interview vrijgegeven met mister poncle in levende lijve. Hij vertelt meer over de IP, de updates, de spin-off games en nog veel meer. Neem gerust de tijd om alles uit te spitten, want het is zeker de moeite waard.
Vampire Survivors: Legacy of the Bloodmoon komt later dit jaar te verschijnen voor alle beschikbare platformen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Echt netjes hoe ze deze game blijven uitbreiden.