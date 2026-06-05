Vampire Survivors update v1.15 brengt ons naar diepe wateren
Pak je zwemkleding er maar bij, want met de aankomende update van Vampire Survivors blijf je niet droog. De nieuwste contentupdate brengt naast een onderwaterlevel namelijk een zee aan nieuwe content met zich mee.
Met update v1.15 maken we kennis met een nieuw onderwatergebied genaamd The Lycaeum. Daarnaast introduceert de update een berg aan nieuwe wapens met een visthema, krijgen diverse bestaande wapens een buff en zijn de laadtijden en stabiliteit van de game verbeterd. Ook wordt een nieuwe Darkana toegevoegd, waarmee je tijdens je runs nieuwe wapens kunt kopen. Verder bevat The Lycaeum nieuwe baasgevechten, zijn er meerdere quality-of-life-verbeteringen doorgevoerd en heb je nu eindelijk de beschikking over meerdere save-slots. Check de swingende video hieronder om de volledige update onder de loep te nemen.
Vampire Survivors update v1.15 komt deze zomer beschikbaar voor alle platformen.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Online co-op voor Vampire Survivors in de maak
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Oww nice!
Lekkerrr!!!