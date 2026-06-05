Vampire Survivors update v1.15 brengt ons naar diepe wateren

Pak je zwemkleding er maar bij, want met de aankomende update van Vampire Survivors blijf je niet droog. De nieuwste contentupdate brengt naast een onderwaterlevel namelijk een zee aan nieuwe content met zich mee.

Met update v1.15 maken we kennis met een nieuw onderwatergebied genaamd The Lycaeum. Daarnaast introduceert de update een berg aan nieuwe wapens met een visthema, krijgen diverse bestaande wapens een buff en zijn de laadtijden en stabiliteit van de game verbeterd. Ook wordt een nieuwe Darkana toegevoegd, waarmee je tijdens je runs nieuwe wapens kunt kopen. Verder bevat The Lycaeum nieuwe baasgevechten, zijn er meerdere quality-of-life-verbeteringen doorgevoerd en heb je nu eindelijk de beschikking over meerdere save-slots. Check de swingende video hieronder om de volledige update onder de loep te nemen.

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Vampire Survivors update v1.15 komt deze zomer beschikbaar voor alle platformen.