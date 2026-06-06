In They Will Come schuilt het gevaar om iedere hoek
Robots, vliegende octopussen, monsters met gasmaskers, je ziet het allemaal voorbijkomen in They Will Come. Tijdens de Future Games Show kregen we alvast een eerste blik op de gameplay.
In They Will Come reis je terug in de tijd naar een alternatieve versie van 1897. Op een afschrikwekkend luchtschip kruip je in de huid van Benjamin, een jongen die zijn angsten moet overwinnen om zijn familie te redden. In de korte gameplaytrailer krijgen we alvast een indruk van de gevaren die hem te wachten staan en werd ook een releasewindow bekendgemaakt. Bekijk de trailer hieronder.
They Will Come zal in juli 2026 verschijnen voor pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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