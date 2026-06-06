In They Will Come schuilt het gevaar om iedere hoek

Robots, vliegende octopussen, monsters met gasmaskers, je ziet het allemaal voorbijkomen in They Will Come. Tijdens de Future Games Show kregen we alvast een eerste blik op de gameplay.

In They Will Come reis je terug in de tijd naar een alternatieve versie van 1897. Op een afschrikwekkend luchtschip kruip je in de huid van Benjamin, een jongen die zijn angsten moet overwinnen om zijn familie te redden. In de korte gameplaytrailer krijgen we alvast een indruk van de gevaren die hem te wachten staan en werd ook een releasewindow bekendgemaakt. Bekijk de trailer hieronder.

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They Will Come zal in juli 2026 verschijnen voor pc.