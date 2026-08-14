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2K kondigt nieuwe studio aan gericht op sportgames

Door Joey Visser
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2K Games heeft een nieuwe studio aangekondigd onder leiding van Aaron McHardy. Small Axe Studios gaat zich richten op de ontwikkeling van sportgames.

De in Vancouver gevestigde Small Axe Studios wil naar eigen zeggen "de toekomst van sports video games herdefiniëren", zoals studiobaas Aaron McHardy aankondigde. McHardy was voorheen de executive producer voor games als Madden, College Football en FIFA. De ontwikkelaar focust zich momenteel op het creëren van de nieuwste blockbuster-sportfranchise van 2K Games. Naast McHardy zijn er meerdere EA-veteranen mee verhuisd naar Vancouver, waaronder head of design Gary Paterson, head of operations Tom Pan en head of engineering Mike Thompson.

Small Axe Studios logo

Small Axe Studios is de tweede nieuwe studio die 2K in het afgelopen jaar heeft opgericht. Eind 2025 haalde Take-Two al twee ontwikkelaars binnen die voorheen aan de Perfect Dark-reboot werkten, waarna zij samen een nieuwe studio oprichtten. Tegelijkertijd heeft 2K Games de afgelopen maanden ook de nodige ontslagen doorgevoerd binnen verschillende teams, waaronder het team dat werkte aan de free-to-play shooter Project Ethos.

Bron: 2K Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 174 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Reacties
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl4 Reply Goblin
3 dagen geleden om 06:14

Waar blijft jullie LEGO voetbalgame?

0
Avatar Artful
Artful
lvl2 Journey Awaits!
3 dagen geleden om 22:07

Micro-transacties is het eerste wat ik denk als ik lees dat deze gast zich heeft bemoeid met Madden. Die game is daarop gebaseerd, pay to win en what not. Laten we zeggen eerst zien en dan hopen dat het meevalt. Een leuke nieuwe WWE game zoals vanouds zou leuk zijn. Maar dat is tegen beter weten in. Zo als vroeger arcade-achtig gaat het sowieso niet meer worden…

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
3 dagen geleden om 21:53

Goed hopelijk een concurrent voor Ea Fc.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
3 dagen geleden om 21:04 bewerkt

Ben benieuwd zullen ze nu dan eindelijk met een voetbal game gaan komen?

Alleen jammer dat de sport games zoals WWE, NBA en ook PGA steeds meer microtransacties heeft. Op dat punt zijn ze net zo slecht als EA.

0
Avatar Gonads
Gonads
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 dagen geleden om 21:03

Dan denk je, hé ff wat goed nieuws ipv al die ontslagen medewerkers en studio's die failliet gaan of opgeheven worden...

Maar dan lees je verder en worden ook de ontslagen even aangehaald. Jammer, zou leuk zijn meer positief nieuws over dit onderwerp mee te krijgen, maar het zal moeilijk te vinden zijn ben ik bang.

0
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