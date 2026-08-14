2K kondigt nieuwe studio aan gericht op sportgames

2K Games heeft een nieuwe studio aangekondigd onder leiding van Aaron McHardy. Small Axe Studios gaat zich richten op de ontwikkeling van sportgames.

De in Vancouver gevestigde Small Axe Studios wil naar eigen zeggen "de toekomst van sports video games herdefiniëren", zoals studiobaas Aaron McHardy aankondigde. McHardy was voorheen de executive producer voor games als Madden, College Football en FIFA. De ontwikkelaar focust zich momenteel op het creëren van de nieuwste blockbuster-sportfranchise van 2K Games. Naast McHardy zijn er meerdere EA-veteranen mee verhuisd naar Vancouver, waaronder head of design Gary Paterson, head of operations Tom Pan en head of engineering Mike Thompson.

Small Axe Studios is de tweede nieuwe studio die 2K in het afgelopen jaar heeft opgericht. Eind 2025 haalde Take-Two al twee ontwikkelaars binnen die voorheen aan de Perfect Dark-reboot werkten, waarna zij samen een nieuwe studio oprichtten. Tegelijkertijd heeft 2K Games de afgelopen maanden ook de nodige ontslagen doorgevoerd binnen verschillende teams, waaronder het team dat werkte aan de free-to-play shooter Project Ethos.