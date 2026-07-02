2K Games-oprichter stuurt Splinter Cell's Ubisoft Creative House 2 aan
Ubisoft heeft zojuist aangekondigd dat Christoph Hartmann is aangesteld om Ubisoft Creative House 2 aan te sturen. Deze divisie van het inmiddels gereorganiseerde Ubisoft staat volledig in het teken van Tom Clancy-games. De nieuwe leider brengt flink wat ervaring met zich mee. Hartmann is namelijk een van de oprichters van 2K Games en heeft daar tot 2017 de functie van president bekleed.
De aanstelling van Christoph Hartmann is een mooie versterking voor Ubisoft. Hartmann weet namelijk hoe de game-industrie in elkaar steekt en draait al mee sinds de jaren 90. Destijds was Hartmann actief bij BMG Interactive, dat Rockstar bijstond gedurende de lancering van Grand Theft Auto (1 tot en met 3) en Grand Theft Auto: Vice City. In de tussentijd werd BMG Interactive in 1998 overgenomen door Take-Two, waarna Hartmann senior vice president of publishing werd.
Ubisoft
In 2005 was het echter NBA 2K-ontwikkelaar Visual Concepts die de bal deed rollen voor de oprichting van 2K Games, waar Hartmann de lancering van onder andere Borderlands, BioShock en Mafia overzag.
In het statement van Ubisoft zegt Yves Guillemot het volgende:
“Christoph is precies het soort leider dat we nodig hadden voor Creative House 2 – een gepassioneerde gamer die heeft bewezen het beste uit creatieve teams te kunnen halen en duurzame franchises te kunnen opbouwen.”
Creative House 2 heeft een indrukwekkend portfolio in handen. Zo is deze specifieke tak van Ubisoft verantwoordelijk voor games binnen onder andere de The Division-, Ghost Recon- en Splinter Cell-franchises.
Wij wensen Christoph en natuurlijk Ubisoft veel succes!
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Nou gas er op dan, doe dat hele Splinter Cell maar eens laten opstaan uit de dood op een hele vette manier. The Rock heeft namelijk sterk zijn twijfels (figuurlijk gezien dan, alles van The Rock is al sterk dus ook zijn twijfels) of een remake van deel 1 nog wel werkt in deze tijd…
Vantage studios (creative house 1) in meer dan goeie handen en nu ook creative house 2 in meer dan goeie handen. Gaat de goede kant op.
Hopelijk gaan de overige creative houses ook in goeie handen komen
Ik hoop zo (!) dat er snel een nieuwe Ghost Recon komt. Ben maar uit wanhoop Jack Ryan gaan kijken op Prime. Best wel een aanrader trouwens :)