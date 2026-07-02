Ubisoft heeft zojuist aangekondigd dat Christoph Hartmann is aangesteld om Ubisoft Creative House 2 aan te sturen. Deze divisie van het inmiddels gereorganiseerde Ubisoft staat volledig in het teken van Tom Clancy-games. De nieuwe leider brengt flink wat ervaring met zich mee. Hartmann is namelijk een van de oprichters van 2K Games en heeft daar tot 2017 de functie van president bekleed.

De aanstelling van Christoph Hartmann is een mooie versterking voor Ubisoft. Hartmann weet namelijk hoe de game-industrie in elkaar steekt en draait al mee sinds de jaren 90. Destijds was Hartmann actief bij BMG Interactive, dat Rockstar bijstond gedurende de lancering van Grand Theft Auto (1 tot en met 3) en Grand Theft Auto: Vice City. In de tussentijd werd BMG Interactive in 1998 overgenomen door Take-Two, waarna Hartmann senior vice president of publishing werd.

Ubisoft

In 2005 was het echter NBA 2K-ontwikkelaar Visual Concepts die de bal deed rollen voor de oprichting van 2K Games, waar Hartmann de lancering van onder andere Borderlands, BioShock en Mafia overzag.

In het statement van Ubisoft zegt Yves Guillemot het volgende:

“Christoph is precies het soort leider dat we nodig hadden voor Creative House 2 – een gepassioneerde gamer die heeft bewezen het beste uit creatieve teams te kunnen halen en duurzame franchises te kunnen opbouwen.”

Creative House 2 heeft een indrukwekkend portfolio in handen. Zo is deze specifieke tak van Ubisoft verantwoordelijk voor games binnen onder andere de The Division-, Ghost Recon- en Splinter Cell-franchises.

Wij wensen Christoph en natuurlijk Ubisoft veel succes!