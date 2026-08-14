Ga het gevecht aan met kosmische horrors in Waste the Fallen

Extraction-shooters zijn er inmiddels genoeg, maar zo duister als Waste The Fallen heb je er waarschijnlijk nog geen gezien. De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar RoyalCrow heeft hiermee zijn allereerste game aangekondigd.

In de cosmic-horror extraction-shooter Waste the Fallen verken je in je eentje of samen met maximaal twee vrienden The Deep, op zoek naar loot terwijl je het opneemt tegen griezelige wezens. Hoe dieper je de zone intrekt, hoe gevaarlijker het wordt. Zodra je rugzak vol zit, moet je zo snel mogelijk ontsnappen voordat je wordt opgeslokt door de duisternis. De wezens zelf zijn niet het enige waar je je zorgen over hoeft te maken, want je wapen lijkt zelfs over angstaanjagende spinnenpoten te beschikken die je zo nu en dan komen kietelen. Op 4 september zal er een alpha-test beschikbaar zijn voor spelers in Noord-Amerika. Of er ook een alpha-test in Europa komt is nog onduidelijk. Check de trailer hieronder.

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Naast de aankondiging van de game heeft de ontwikkelaar ook gelijk de gameplay uit de doeken gedaan in een aparte trailer. Daarin zien we bloederige actie en maken we kennis met een aantal van de vijanden die je in de game tegen het lijf zult lopen. Je krijgt de beschikking over vuurwapens en bovennatuurlijke vaardigheden om je tegenstanders om te leggen. Ook de vijanden beschikken over deze abilities, waarvan sommige aanvallen wat weghebben van de NieR-games.

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Een releasedatum voor Waste the Fallen is nog niet aangekondigd. Wel is bekend dat de game naar pc komt.