Ga het gevecht aan met kosmische horrors in Waste the Fallen
Extraction-shooters zijn er inmiddels genoeg, maar zo duister als Waste The Fallen heb je er waarschijnlijk nog geen gezien. De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar RoyalCrow heeft hiermee zijn allereerste game aangekondigd.
In de cosmic-horror extraction-shooter Waste the Fallen verken je in je eentje of samen met maximaal twee vrienden The Deep, op zoek naar loot terwijl je het opneemt tegen griezelige wezens. Hoe dieper je de zone intrekt, hoe gevaarlijker het wordt. Zodra je rugzak vol zit, moet je zo snel mogelijk ontsnappen voordat je wordt opgeslokt door de duisternis. De wezens zelf zijn niet het enige waar je je zorgen over hoeft te maken, want je wapen lijkt zelfs over angstaanjagende spinnenpoten te beschikken die je zo nu en dan komen kietelen. Op 4 september zal er een alpha-test beschikbaar zijn voor spelers in Noord-Amerika. Of er ook een alpha-test in Europa komt is nog onduidelijk. Check de trailer hieronder.
Naast de aankondiging van de game heeft de ontwikkelaar ook gelijk de gameplay uit de doeken gedaan in een aparte trailer. Daarin zien we bloederige actie en maken we kennis met een aantal van de vijanden die je in de game tegen het lijf zult lopen. Je krijgt de beschikking over vuurwapens en bovennatuurlijke vaardigheden om je tegenstanders om te leggen. Ook de vijanden beschikken over deze abilities, waarvan sommige aanvallen wat weghebben van de NieR-games.
Een releasedatum voor Waste the Fallen is nog niet aangekondigd. Wel is bekend dat de game naar pc komt.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Waarom nou FPS en niet 3rd person. Ik ben zelf gewoon geen FPS fan maar zo jammer dat iets dat er leuk uitziet een FPS is. 13 in dozijn maak het 3rd person dan heb je mij ook meteen. Want dit ziet er qua beelden leuk uit.
Doom -meets- Resident Evil -meets- Dead Space -meets- The Evil Within.
Weinig origineel, vreemd…maar wel lekker.