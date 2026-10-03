Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Geniet van de Zelda Triforce Medley en scoor tickets voor 2027

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt natuurlijk op 5 november voor Nintendo Switch 2. Reden genoeg voor Nintendo om op een random zaterdagavond nog even de The Legend of Zelda 40th Anniversary Triforce Medley online te zetten.

Als er iets is dat altijd uitblinkt in The Legend of Zelda, dan is het wel de prachtige muziek. Tijdens de The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream hoorden we de medley al eens voorbijkomen, maar dat weerhoudt Nintendo er niet van om hem nog een keer te laten horen. Zet de koptelefoon op of de speaker lekker luid, want deze Triforce Medley is niets minder dan een meesterwerk. Heb je wat langer de tijd? Check dan even dertig minuten van het The Legend of Zelda-concert uit 2024, want ook dat is heerlijk om te beluisteren. Wisten jullie overigens dat er weer een The Legend of Zelda-concert komt? Helaas nog niet in de EU, maar kaartjes voor het concert in Londen zijn hier nog verkrijgbaar.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Heb jij de pre-order met hopelijk de foil cover-art al staan? Laat het weten in de comments!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2714 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

Coolblue NL

Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition

Switch 2Pre-order

€ 539,00 Naar Coolblue NL
bol.com

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nintendo Switch 2

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 69,99 Naar bol.com
bol.com

Nintendo Switch 2 - Beschermhoes - The Legend of Zelda 40th Anniversary

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 34,99 Naar bol.com
Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Zonde dat het weer niet naar een Amsterdam komt.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
2 uur geleden

Kan iemand de tijd effe een dikke maand vooruit zetten. Het wachten duurt te lang.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Er komen nog concerten in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Daar wacht ik nog op.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

“Wisten jullie overigens dat er weer een The Legend of Zelda-concert komt? Helaas niet in Europa, maar kaartjes voor het concert in Londen zijn hier nog verkrijgbaar.”

Het Verenigd Koninkrijk (Londen dus ook) hoort gewoon bij t continent Europa, maar niet bij de EU. ;-)

Verder ben ik best gezellig op feestjes.

3
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord