Geniet van de Zelda Triforce Medley en scoor tickets voor 2027
The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt natuurlijk op 5 november voor Nintendo Switch 2. Reden genoeg voor Nintendo om op een random zaterdagavond nog even de The Legend of Zelda 40th Anniversary Triforce Medley online te zetten.
Als er iets is dat altijd uitblinkt in The Legend of Zelda, dan is het wel de prachtige muziek. Tijdens de The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream hoorden we de medley al eens voorbijkomen, maar dat weerhoudt Nintendo er niet van om hem nog een keer te laten horen. Zet de koptelefoon op of de speaker lekker luid, want deze Triforce Medley is niets minder dan een meesterwerk. Heb je wat langer de tijd? Check dan even dertig minuten van het The Legend of Zelda-concert uit 2024, want ook dat is heerlijk om te beluisteren. Wisten jullie overigens dat er weer een The Legend of Zelda-concert komt? Helaas nog niet in de EU, maar kaartjes voor het concert in Londen zijn hier nog verkrijgbaar.
De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Heb jij de pre-order met hopelijk de foil cover-art al staan? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Kan iemand de tijd effe een dikke maand vooruit zetten. Het wachten duurt te lang.
Er komen nog concerten in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Daar wacht ik nog op.
“Wisten jullie overigens dat er weer een The Legend of Zelda-concert komt? Helaas niet in Europa, maar kaartjes voor het concert in Londen zijn hier nog verkrijgbaar.”
Het Verenigd Koninkrijk (Londen dus ook) hoort gewoon bij t continent Europa, maar niet bij de EU. ;-)
Verder ben ik best gezellig op feestjes.
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