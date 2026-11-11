The Legend of Zelda: Ocarina of Time breekt verkooprecord

Nintendo heeft met The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 een absolute hit te pakken. De uitgever heeft namelijk zijn eerste mijlpaal gedeeld. Ocarina of Time is meer dan 5,2 miljoen keer verkocht in slechts vier dagen tijd. Een Nintendo Switch 2-verkooprecord!

De media en gebruikers lijken het zowaar eens te zijn met elkaar. The Legend of Zelda weet namelijk een Meta- en gebruikersscore van 9.6 en 96 te halen op Metacritic. Ook onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review is zeer positief, want Patrick beloont de game met een perfecte score. De hoge scores worden echter ook ondersteund door de aantallen. Nintendo rapporteert namelijk dat Ocarina of Time 5,2 miljoen keer verkocht is in vier dagen tijd. Meer dan vijf miljoen verkochte exemplaren in 96 uur tijd is een flinke prestatie. Sterker nog, Nintendo heeft nog nooit zoveel exemplaren van een Nintendo Switch 2-game verkocht in dit korte tijdsbestek. Ter vergelijking: Mario Kart World heeft tot op heden in totaal 16,48 miljoen keer weten te verkopen en Donkey Kong Bananza is met 5,05 miljoen stuks in totaal al van zijn tweede plaats gestoten.

5,2 miljoen verkochte exemplaren is natuurlijk fantastisch, maar daarmee behoort de game momenteel bij lange na niet tot Nintendo's best presterende games. De 25 bestverkochte Nintendo-games starten namelijk op een schamele 20,6 miljoen exemplaren van Super Mario World (SNES), maar de lijst wordt aangevoerd door Wii Sports, dat maar liefst 82,9 miljoen keer is verkocht. Hierbij gaat het natuurlijk om de verkopen sinds lancering, Ocarina of Time heeft dan ook vadertje tijd aan zijn zijde.

Gaat deze uitvoering van The Legend of Zelda: Ocarina of Time zich de top 25 binnenwurmen? Tijd zal het leren!