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The Legend of Zelda: Ocarina of Time breekt verkooprecord

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo heeft met The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 een absolute hit te pakken. De uitgever heeft namelijk zijn eerste mijlpaal gedeeld. Ocarina of Time is meer dan 5,2 miljoen keer verkocht in slechts vier dagen tijd. Een Nintendo Switch 2-verkooprecord!

De media en gebruikers lijken het zowaar eens te zijn met elkaar. The Legend of Zelda weet namelijk een Meta- en gebruikersscore van 9.6 en 96 te halen op Metacritic. Ook onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review is zeer positief, want Patrick beloont de game met een perfecte score. De hoge scores worden echter ook ondersteund door de aantallen. Nintendo rapporteert namelijk dat Ocarina of Time 5,2 miljoen keer verkocht is in vier dagen tijd. Meer dan vijf miljoen verkochte exemplaren in 96 uur tijd is een flinke prestatie. Sterker nog, Nintendo heeft nog nooit zoveel exemplaren van een Nintendo Switch 2-game verkocht in dit korte tijdsbestek. Ter vergelijking: Mario Kart World heeft tot op heden in totaal 16,48 miljoen keer weten te verkopen en Donkey Kong Bananza is met 5,05 miljoen stuks in totaal al van zijn tweede plaats gestoten.

The Legend of Zelda Ocarina of Time review Hyrule Town

5,2 miljoen verkochte exemplaren is natuurlijk fantastisch, maar daarmee behoort de game momenteel bij lange na niet tot Nintendo's best presterende games. De 25 bestverkochte Nintendo-games starten namelijk op een schamele 20,6 miljoen exemplaren van Super Mario World (SNES), maar de lijst wordt aangevoerd door Wii Sports, dat maar liefst 82,9 miljoen keer is verkocht. Hierbij gaat het natuurlijk om de verkopen sinds lancering, Ocarina of Time heeft dan ook vadertje tijd aan zijn zijde.

Gaat deze uitvoering van The Legend of Zelda: Ocarina of Time zich de top 25 binnenwurmen? Tijd zal het leren!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2898 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl16 Legend in the Making
zojuist

Wat cijfers en wat een succes! Op naar de volgende Zelda remake! 😍

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Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
12 minuten geleden

Gister uitgespeeld!

Van begin tot einde van genoten. Niks op aan te merken. Ongelooflijk dat zo'n vette game al op de n64 uit was 😅

Hopelijk snel ook een remake van majora's mask. Kan ik die ook afstrepen dat ik die uitgespeeld heb 🤣

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