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Gamebestanden suggereren Master Quest-DLC voor Ocarina of Time

Door Rudy Wijnberg
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Het lijkt erop dat Master Quest op de planning staat voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Op diverse socials stikt het van de screenshots die suggereren dat de alternatieve modus op komst is. Verwacht echter niet dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest als update verschijnt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het namelijk om een DLC.

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Heb jij de Master Quest-disc voor Nintendo GameCube nog liggen? The Legend of Zelda: The Wind Waker zag in 2002 en 2003 de beste pre-orderbonus aller tijden. De game kwam namelijk geleverd met een bonusdisc vol The Legend of Zelda: Ocarina of Time-content, waaronder een rework. De alternatieve versie van Ocarina kreeg de naam 'Master Quest', waarbij het verhaal en de omgevingen hetzelfde bleven, maar waarbij de dungeons volledig op de schop gingen. Die Master Quest lijkt nu voor Nintendo Switch 2 een comeback te maken. Zo ontdekt dataminer 'MrCheeze' verwijzingen naar de potentiële komst van de alternatieve OoT. Zo zijn bepaalde bestanden voorzien van namen zoals HasMQ, NewGameMQ en DodongoCavern_MQ.

Volgens de dataminers komt deze additionele content echter niet als update, maar juist als DLC te verschijnen. De data is slechts deels aanwezig en bepaalde bestanden verwijzen naar een additionele uitbreiding. Zo kan 'HasMQ' geïnterpreteerd worden naar een soort licentie waarbij de speler bepaalde content moet bezitten. Wel bevestigt dataminer OatmealDome dat de wereld in The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest compleet gespiegeld is en dat de dungeons aangepast zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld koeien te vinden zijn in Jabu-Jabu's Belly.

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Zie jij een Master Quest-DLC voor de Switch 2 zitten? En hoeveel zou je over hebben voor een The Legend of Zelda: Ocarina of Time-DLC? Laat het weten in de comments!

Bron: MrCheeze (BlueSky)
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Mwah goed is goed, volgens het originele idee, voor The Rock.

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Dit zou eigenlijk de NG+ n soort van moeten zijn, omdat de Master Quest harder is. Of gewoon erbij in begrepen.

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Leuke game, was te verwachten dat er betalende DLC zou komen. Dit concept is niet meer weg te denken in deze tijd waar de meerprijs voor wat extraatjes als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Zeker geen kritiek, het is de evolutie van de markt en de tijdsgeest.
Dit spel is sowieso (voor mij persoonlijk) de volle pot waard. Aan ontwikkelaars die weten wat hun publiek wilt en dat respecteert door een topproduct af te leveren zonder technische mankementjes, geef ik graag een extraatje.

0
Avatar Sabor
Sabor
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Ik heb die special edition die bij Wind Waker zat nog ja.
Kan me alleen niet zo goed herinneren wat er nou anders was dan normaal. Heb de Master Quest ook maar 1x gespeeld lang geleden.

Nu door de remake loop ik wel redelijk snel doorheen. Ik weet alles nog dus hoef niks uit te zoeken.

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl6 Combo Juggler
5 uur geleden

Ik had al zon vermoeden dat de Master Quest er ook zou komen , als DLC of update , maakt niet uit :) .

Heb gisteren het spel uitgespeeld , wist alles nog haha , sommige dingen wat aangepast maar dat is alleen maar ten goede :) , wel viel me op dat er totaal geen beloning of wat dan ook vrijgespeeld werd nadat ik de game uitspeelde... , dat was een beetje jammer -__-

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
6 uur geleden

Had eigenlijk al in de main game moeten zitten Nintendo. Dit is goedkoop dlc maken. En die tienen die gegeven worden ik blijf de fascinatie voor deze game geweldig vinden wat nostalgische gevoelens met de mens doen. Het is echt niet de perfecte game. Maar door mensen hun nostalgische gevoelens wordt dat niet meegenomen.

4
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden bewerkt

Zojuist de game 100% uitgespeeld (incl. dingen zoals het vangen van de Hyrule Loach, Cow in Link’s huis en het behalen van alle Hall of Fallen Foes trofeeën), dus laat maar komen die Master Quest! 😍 Dan kan de game nog van een 10+/10 naar een 11/10 gaan!

Ik heb er 23 uur en 15 minuten over gedaan trouwens en de Zelda Notes app is echt een fijn hulpmiddel om alles te vinden en af te vinken.

2
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

In de 3DS versie zat deze er gewoon standaard in, zou jammer zijn als het DLC wordt

0
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