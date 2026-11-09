Gamebestanden suggereren Master Quest-DLC voor Ocarina of Time

Het lijkt erop dat Master Quest op de planning staat voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Op diverse socials stikt het van de screenshots die suggereren dat de alternatieve modus op komst is. Verwacht echter niet dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest als update verschijnt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het namelijk om een DLC.

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Heb jij de Master Quest-disc voor Nintendo GameCube nog liggen? The Legend of Zelda: The Wind Waker zag in 2002 en 2003 de beste pre-orderbonus aller tijden. De game kwam namelijk geleverd met een bonusdisc vol The Legend of Zelda: Ocarina of Time-content, waaronder een rework. De alternatieve versie van Ocarina kreeg de naam 'Master Quest', waarbij het verhaal en de omgevingen hetzelfde bleven, maar waarbij de dungeons volledig op de schop gingen. Die Master Quest lijkt nu voor Nintendo Switch 2 een comeback te maken. Zo ontdekt dataminer 'MrCheeze' verwijzingen naar de potentiële komst van de alternatieve OoT. Zo zijn bepaalde bestanden voorzien van namen zoals HasMQ, NewGameMQ en DodongoCavern_MQ.

Volgens de dataminers komt deze additionele content echter niet als update, maar juist als DLC te verschijnen. De data is slechts deels aanwezig en bepaalde bestanden verwijzen naar een additionele uitbreiding. Zo kan 'HasMQ' geïnterpreteerd worden naar een soort licentie waarbij de speler bepaalde content moet bezitten. Wel bevestigt dataminer OatmealDome dat de wereld in The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest compleet gespiegeld is en dat de dungeons aangepast zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld koeien te vinden zijn in Jabu-Jabu's Belly.

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Zie jij een Master Quest-DLC voor de Switch 2 zitten? En hoeveel zou je over hebben voor een The Legend of Zelda: Ocarina of Time-DLC? Laat het weten in de comments!