Gamebestanden suggereren Master Quest-DLC voor Ocarina of Time
Het lijkt erop dat Master Quest op de planning staat voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Op diverse socials stikt het van de screenshots die suggereren dat de alternatieve modus op komst is. Verwacht echter niet dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest als update verschijnt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het namelijk om een DLC.
Heb jij de Master Quest-disc voor Nintendo GameCube nog liggen? The Legend of Zelda: The Wind Waker zag in 2002 en 2003 de beste pre-orderbonus aller tijden. De game kwam namelijk geleverd met een bonusdisc vol The Legend of Zelda: Ocarina of Time-content, waaronder een rework. De alternatieve versie van Ocarina kreeg de naam 'Master Quest', waarbij het verhaal en de omgevingen hetzelfde bleven, maar waarbij de dungeons volledig op de schop gingen. Die Master Quest lijkt nu voor Nintendo Switch 2 een comeback te maken. Zo ontdekt dataminer 'MrCheeze' verwijzingen naar de potentiële komst van de alternatieve OoT. Zo zijn bepaalde bestanden voorzien van namen zoals HasMQ, NewGameMQ en DodongoCavern_MQ.
Volgens de dataminers komt deze additionele content echter niet als update, maar juist als DLC te verschijnen. De data is slechts deels aanwezig en bepaalde bestanden verwijzen naar een additionele uitbreiding. Zo kan 'HasMQ' geïnterpreteerd worden naar een soort licentie waarbij de speler bepaalde content moet bezitten. Wel bevestigt dataminer OatmealDome dat de wereld in The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest compleet gespiegeld is en dat de dungeons aangepast zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld koeien te vinden zijn in Jabu-Jabu's Belly.
Zie jij een Master Quest-DLC voor de Switch 2 zitten? En hoeveel zou je over hebben voor een The Legend of Zelda: Ocarina of Time-DLC? Laat het weten in de comments!
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Reviewscore
5/5
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Leuke game, was te verwachten dat er betalende DLC zou komen. Dit concept is niet meer weg te denken in deze tijd waar de meerprijs voor wat extraatjes als vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Zeker geen kritiek, het is de evolutie van de markt en de tijdsgeest.
Dit spel is sowieso (voor mij persoonlijk) de volle pot waard. Aan ontwikkelaars die weten wat hun publiek wilt en dat respecteert door een topproduct af te leveren zonder technische mankementjes, geef ik graag een extraatje.
@Mister_Frowdo is nog niet bekend volgens mij of het gratis of betaalde dlc is. Verder nog maar afwachten of het daadwerkelijk komt.
Ik heb die special edition die bij Wind Waker zat nog ja.
Kan me alleen niet zo goed herinneren wat er nou anders was dan normaal. Heb de Master Quest ook maar 1x gespeeld lang geleden.
Nu door de remake loop ik wel redelijk snel doorheen. Ik weet alles nog dus hoef niks uit te zoeken.
Ik had al zon vermoeden dat de Master Quest er ook zou komen , als DLC of update , maakt niet uit :) .
Heb gisteren het spel uitgespeeld , wist alles nog haha , sommige dingen wat aangepast maar dat is alleen maar ten goede :) , wel viel me op dat er totaal geen beloning of wat dan ook vrijgespeeld werd nadat ik de game uitspeelde... , dat was een beetje jammer -__-
@SjoekieNL Wat had je gewild dan? Haha. Gewoon benieuwd.
@Stefan52a Nou , bijvoorbeeld een bonus content menu met tekeningen of ander materiaal van de ontwikkeling , of iets uit het verleden van het origineel.
Misschien wat bonus outfits ofzo , of een new game + optie ofzo waarin je ander grappige dingen tegenkomt tijdens je nieuwe avontuur.
Om maar iets op te noemen. :P
@SjoekieNL Je bent langs geweest bij Link zijn huis? Daar hebben ze wel wat bonus stukjes ingedaan maaarrr wel eens, ja er had iets meer in gemogen als extraatje. Master Quest, New Game +, artwork, originele artwork van de originele versie.
@Stefan52a Precies , maar helaas :( , ik zal wel nog even in zijn huisje kijken , dank je voor de tip!
@SjoekieNL Ik begrijp inderdaad wat je bedoelt. In Wind Waker speelde je dan bijvoorbeeld de gehele tweede playthrough in Link's pyjama en sprak Link ook Ancient Hylian waardoor je personages als Valoo en die ene grote vis kon verstaan. OoT 3D speelde je na uitspelen de Master Quest vrij.
@SjoekieNL Als je nog niet gekeken hebt, op zijn bed is iets.... :D
Had eigenlijk al in de main game moeten zitten Nintendo. Dit is goedkoop dlc maken. En die tienen die gegeven worden ik blijf de fascinatie voor deze game geweldig vinden wat nostalgische gevoelens met de mens doen. Het is echt niet de perfecte game. Maar door mensen hun nostalgische gevoelens wordt dat niet meegenomen.
@gamingliefhebber Incorrect. Het is wel de perfecte game.
@gamingliefhebber, De nostalgie is onderdeel van de ervaring. Een review is een persoonlijke mening.
Is een kwestie van andermans mening kunnen respecteren 😉.
@NextGenDonkey Dat kan ik ook zeker. Maar ik vind door de nostalgische gevoelens. Dat mensen dingen niet erg vinden bij deze game die ze bij andere games zeker als minder zouden beschouwen
@gamingliefhebber, Dat zijn dan aannames…
@NextGenDonkey Nee dat is mijn mening. En dat de master Quest als dlc wordt gebruikt vind ik wel een slechte zaak dat had in main game moeten zitten
@gamingliefhebber, Dan vind ik dat alle dlc van alle andere games ook al in de basis game hadden moeten zitten.
@gamingliefhebber dat is ook waarom cijfers, punten, sterren en ieder ander scoresysteem eigenlijk kansloos is voor het beoordelen van games. Een ultrapositieve review geleid door een flink portie nostalgie kun je zelf vaak wel ontleden om je eigen keuze tot aanschaf of niet te laten leiden. Feiten en meningen zijn wel uit elkaar te houden in de geschreven tekst. Scores die aan zo'n game worden gehangen zijn altijd gekleurd door het referentiekader van de persoon die de review doet en is nooit objectief. Een review is sowieso natuurlijk niet echt objectief want wat jij misschien aan grafische stijl dikke punten zou geven, vind ik misschien wanstaltig om naar te kijken.
Wat is ook een 10 waard? Een 10 want de game is zo leuk om te spelen? Een 10 want het ziet er zo fantastisch uit? Een 10 want het is superorigineel? In theorie neem je alle facetten mee en in dat geval is een 10 voor een remake compleet anders dan een 10 voor een nieuwe IP of een nieuw deel in een reeks gebouwd from scratch aangezien punten voor originaliteit al compleet zou vervallen.
Enfin, altijd interessante discussie vind ik het wel. Dat nut van een puntenbeoordeling hangen aan entertainmentproducten terwijl het onder aan de streep echt weinig tot niks zegt. Kijk alleen al naar scores op IMDb voor films en series... hoe vaak ik wel niet meer lol heb beleefd aan (en de kwaliteit beter vond van) een film die tussen de 5 en 6 valt dan een 8+ (spoiler alert: heel vaak).
@gamingliefhebber Ik weet niet of ik het een 10/10 zou geven, dat boeit me niet zoveel. Maar voor mij heeft het weinig met nostalgie te maken dat ik de game zo goed vind. Ik heb het origineel als klein kind gespeeld en toen wist ik niet eens waar ik heen moest, volgens mij was Kakariko village mijn eind bestemming. Later heb ik de 3DS versie wel uitgespeeld, maar dat voelde veel meer als een "oude" game dan dit.
Ik ben ook geen fan van betaalde DLC, maar dat de Master quest een betaalde DLC zou zijn is ook nog helemaal niet officieel, dat wordt nu gebasseerd op een 'HasMQ' value in de files. Dat kan net zo goed voor een gratis update worden gebruikt of misschien zelfs een flag dat je de game hebt uitgespeeld.
@gamingliefhebber Doe niet zo zuur jonguhhh. Ik heb gisteren zelf de Fire Temple afgerond en ben echt van ALLES aan genieten. Ik heb de originele game nooit gehad. Ja, dat klinkt gek als je bedenkt dat ik 46 ben maar heb nooit een N64 gehad en heb deze destijds alleen meegekeken/meegespeeld bij een vriend. Maar dat was alleen een deel van de game. Daarna heb ik een lange periode helemaal niet gegamed. Ik heb pas weer een console kocht vanaf de PS3. Ik ging dus van een SNES naar een PS3. Voor mij is dit in principe dus gewoon een nieuwe game en heb ik dit jaar niks beters en leukers gespeeld. Daar komt dus weinig nostalgie aan te pas.
@gamingliefhebber Jij denkt dat dat zo is, maar dat is niets meer dan een aanname, zoals anderen hier ook al zeggen.
@MR1980 ik ga vanavond beginnen aan de Fire Temple, ik heb zelf wel een N64 gehad maar geen Zelda hiervoor en alleen Ocarina een beetje gespeeld bij familie.
Een aantal jaar geleden wel aan Ocarina 64 begonnen maar volgens mij na Dodongo's Cavern gestopt.
Nu ik het spel dus redelijk nieuw instap is dit inderdaad 1 van de leukste spellen die ik de afgelopen jaren heb gespeeld.
@gamingliefhebber Nou… voor mij is het een dikke 10 waard! Wat een fantastische remake van een game die al fantastisch was!
Gisteren de forest temple afgerond - tis net een soort van vakantie, ik geniet er iedere dag van ;)
@FrozenOne, Je hebt zeker een goed punt en goede argumenten.
Voor mij persoonlijk wel overzichtelijk die cijfers. Je kunt in 1 oogopslag zien wat een game gemiddeld krijgt vooral de Metacritic scores zijn handig.
Vooral handig als er veel games uitkomen en je hebt niet de tijd om alles te spelen. Je kunt zo makkelijk een schifting maken.
@NextGenDonkey voornamelijk als je merkt dat je met een bepaalde reviewer het heel vaak eens bent kan het denk ik een makkelijke schiftingsmethode zijn. Wanneer ik reviewers eenmaal ken kan ik redelijk een conversie maken van zijn of haar score naar wat ik waarschijnlijk persoonlijk voor score zou geven haha.
@MooiMan Maar erg objectief ben jij sws niet als het om Zelda games gaat want jij vind bijna alles geweldig wat Zelda betreft. Maar dat geeft opzich niets natuurlijk.
@gamingliefhebber Het is sowieso allemaal subjectief en daarnaast ligt mijn beleving blijkbaar dichter bij die van de rest dan de jouwe. Dat zegt natuurlijk ook wel iets.
@NextGenDonkey Nee oneens. Als ik mij niet vergis zat the master Quest in de 3ds versie in de basis game heb nu achterhouden voor dlc vind ik niet goed. En ik vind het een geweldige game hoor. Maar ik ben van mening dat er echt wel een aantal dingen verouderd zijn en ben het er niet over eens dat dit een tijdloze ervaring is. Dungeons vind ik tof maar je voelt aan alles dat ze 25 jaar geleden zijn verschenen ook de weg ernaartoe is heel vaak te simplistisch zoals bijvoorbeeld naar de Forest en fire tempel. Ook het lege Hyrule oa vind ik minder
@gamingliefhebber Nouja, de 3DS versie was ook veel meer in lijn met het origineel. Ik kan mij voorstellen dat een randomizer of herindeling van de game wat werk met zich meebrengt, zeker als het wellicht niet compleet dezelfde ervaring wil bieden.
@Mister_Frowdo En dan moet GTA 6 nog uitkomen, wacht maar tot de GotY discussies 😂.
We zijn allen kinderen van de subjectiviteit wanneer het gaat over onze favoriete speeltjes of de dingen waar we van houden. In de liefde maskeren we immers ook alle imperfecties, en gelukkig maar!
Het doel van gamen is je persoonlijk amuseren en daardoor kan iets aanvoelen als onberispelijk.
Misschien moeten we ons meer focussen op het plezier i.p.v. een analyse van een reviewscore die niet strookt met de individuele ervaring van een persoon.
Wat voor een bepaalde persoon perfect voelt, is niet de maatstaf voor een ander. Lang leve de diversiteit van de smaak, en deze mag er zijn!
@gamingliefhebber Van mij ook niet, haha. Gewoon een vaststelling voor een mogelijke escalatie begint.
@Ascanir Daar valt weinig over te discussieren. 0% kans dat Ocarina of Time wint bij een show van Geoff Keighley, de man die honderden keren over PS/Sony games en GTA tweet, maar er met moeite 1 tweetje uit weet te persen als Nintendo een grandioze remake van de best beoordeelde ooit gemaakt uitbrengt.
Die man is zo vooringenomen als de pest en waarschijnlijk komt dat allemaal door 🤑.
@MooiMan Aan Geoff z'n award hecht ik ook niet zoveel waarde hoor haha, maar ik vind 't wel leuk om te kijken. Ik bedoel meer de persoonlijke GotY's van mensen. Er zullen vast wel discussies ontstaan omdat iemand niet snapt dat de een Zelda als nummer 1 heeft of andersom.
@gamingliefhebber, Verouderd zou kunnen maar alsnog zijn ze kneiter goed.
Ocarina of Time de originele was een blauwdruk voor heel veel games die daarop volgden. Deze versie is gewoon nog beter dan het origineel.
Op Metacritic staat ie trouwens op 96 bij de critics en ook 96 bij de Users dus dat zegt eigenlijk wel heel veel. Afgerond is dat een 10 en geen 9 😜.
Maar zonder gekheid. Je hebt de basis game en dat is Ocarina of Time, die game krijg je helemaal dus punt aftrek dat een andere game (de Master Quest) er niet bijzit vind ik niet terecht.
Deze Master Quest versie zal echt een stuk meer moeite kosten dan de Master Quest versie in de 3ds game.
@Ascanir, Ik denk dat GTA6 zo groots wordt dat een remake er niet van kan winnen maar we hebben het hier over de beste remake ooit gemaakt 😉.
@FrozenOne, Dat kan ook een goede graadmeter zijn inderdaad. Moet zeggen dat ik dat er vaak ook bij doe.
Dus Metacritic cijfers kijken en de mening van Ron Vorstermans over games komt bij mij ook vaak overeen.
Ocarina of Time Remake vind hij een 10,5 trouwens 😂.
@MooiMan Gaat die weer haha. Breath of the wild heeft gewoon game of the year gewonnen in 2017. En er zijn veel Nintendo games genomineerd geweest. Alleen Nintendo is zelf sinds het van vertrek van Regie niet meer aanwezig op de awards.
@gamingliefhebber In 2017 heeft Nintendo, als enige game bedrijf ooit, 2 games uitgebracht met een 97 review score. Dat jaar kon niets of niemand om Nintendo heen. Toen moest Nintendo wel winnen.
Maar als je me niet gelooft, dan kijk maar eens naar zijn tweetgedrag. Het is echt overduidelijk. Ook geeft Nintendo TGA nooit geweldig grote aankondigingen. Dat steekt ‘m gewoon.
En Nintendo is zeker nog wel aanwezig geweest. Ken je het ‘Wrap it up!’ schandaal niet meer?
@MooiMan Maar je hebt het niet op Geoff ik ook niet maar betreft de game awards is het gewoon lulkoek dat hij tegen Nintendo is.
Verder Nintendo heeft dit jaar de pech dat Gta 6 uitkomt. En qua reviews cijfers het is je eigen interpretatie. Ik laat mij niet lijden wat game critici. Ik vind Zelda Ocarina of Time niet vetter tot nu toe dan in iedergeval Resident Evil 9. Maar toch scoort Zelda hoger. Natuurlijk zijn reviews om te kijken is het een goede game.
Zojuist de game 100% uitgespeeld (incl. dingen zoals het vangen van de Hyrule Loach, Cow in Link’s huis en het behalen van alle Hall of Fallen Foes trofeeën), dus laat maar komen die Master Quest! 😍 Dan kan de game nog van een 10+/10 naar een 11/10 gaan!
Ik heb er 23 uur en 15 minuten over gedaan trouwens en de Zelda Notes app is echt een fijn hulpmiddel om alles te vinden en af te vinken.
@Edmar, Gaat via de Nintendo Switch app op je telefoon. Kun je soort van koppelen met het spel op de Switch 2. Staat meteen in het titelscherm erbij.
Kon ook bij Breath of the Wild voor Switch 2.
@MooiMan, Das rap gedaan. Ben zelf zonder de app bezig anders zit ik nog meer op mijn telefoon te kijken 😅.
@NextGenDonkey Valt wel mee op zich. Lekker op de bank liggen, telefoon schuin tegen een kussen aan op m’n buik om af en toe te kijken welke kant ik op moest en verder gewoon gamen, haha.
@MooiMan Kun je ook ergens zien op hoeveel % je zit van de game?
@🎁Monojaxx🥕👞 In de Zelda Notes app kun je percentages per gebied en een algemeen percentage zien.
@MooiMan Ok mooi. Dan ga ik die straks ook eens proberen👍
@Krulletje haha ik heb ook net v/h weekend de bracelet gekregen. Ik ga er nog wel een paar weekjes over doen denk ik.
@Ascanir *SPOILER*
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Als je de Ganon(dorf) voor de eerste keer verslagen hebt, dan kun je daarna op je map ook te zien in welke gebieden je wat nog moet verzamelen. De Zelda Notes app blijft alsnog wel gedetailleerder en duidelijker, maar de in-game map werkt (na het uitspelen van de game dus) ook top.
In de 3DS versie zat deze er gewoon standaard in, zou jammer zijn als het DLC wordt
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