Nintendo schakelde Bandai Namco in voor Zelda: Ocarina of Time

Nintendo's first-partygames worden doorgaans ontwikkeld door Nintendo zelf. Logisch, hoor ik je denken, maar we zien steeds vaker dat Nintendo hulp inschakelt van externe partijen. Zo ook in het geval van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Uit de credits blijkt namelijk dat Bandai Namco en Monolith Soft hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de game.

Zo valt ook op te maken uit een statement van Bandai Namco, maar kunnen we ook terug zien in de credits van de game zelf. Hierin zien we namelijk dat zowel Bandai Namco als Monolith Soft worden bedankt voor hun bijdragen aan de game. Monolith Soft was ooit een Namco-studio, werd vervolgens onderdeel van Bandai Namco, maar is in 2007 grotendeels (en later volledig) overgenomen door Nintendo.

Bandai Namco geeft via een statement aan dat de uitgever inderdaad is ingeschakeld voor ontwikkelingswerkzaamheden aan Ocarina of Time. Zo wordt aangegeven dat Bandai Namco is aangesteld om visuele assets en artwork van onder andere personages, omgevingen, animaties, cutscenes en de UI te ontwikkelen. Op zich is het vandaag de dag niet langer vreemd om Bandai Namco in de credits van een Nintendo-game te zien. Bandai Namco heeft namelijk ook geassisteerd bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld New Pokémon Snap, Mario Kart World en Splatoon Raiders. Dat Monolith Soft heeft bijgedragen aan de ontwikkeling, is op zich niet zo vreemd. De ontwikkelaar is immers onderdeel van Nintendo en geeft aan dat het betrokken is geweest bij het gamedesign, de programmering en de grafische ontwikkeling.

Verbaas jij je over de betrokkenheid van Bandai Namco bij de Nintendo-games, of zag je dit partnership voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time al lang aankomen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments! Wil je meer lezen over The Legend of Zelda. Check dan nu onze uitgebreide The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review, of onze guide over het vinden van alle bottles in Ocarina of Time!