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Nintendo schakelde Bandai Namco in voor Zelda: Ocarina of Time

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo's first-partygames worden doorgaans ontwikkeld door Nintendo zelf. Logisch, hoor ik je denken, maar we zien steeds vaker dat Nintendo hulp inschakelt van externe partijen. Zo ook in het geval van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Uit de credits blijkt namelijk dat Bandai Namco en Monolith Soft hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de game.

Zo valt ook op te maken uit een statement van Bandai Namco, maar kunnen we ook terug zien in de credits van de game zelf. Hierin zien we namelijk dat zowel Bandai Namco als Monolith Soft worden bedankt voor hun bijdragen aan de game. Monolith Soft was ooit een Namco-studio, werd vervolgens onderdeel van Bandai Namco, maar is in 2007 grotendeels (en later volledig) overgenomen door Nintendo.

The Legend of Zelda Ocarina of Time review Linke Epona

Bandai Namco geeft via een statement aan dat de uitgever inderdaad is ingeschakeld voor ontwikkelingswerkzaamheden aan Ocarina of Time. Zo wordt aangegeven dat Bandai Namco is aangesteld om visuele assets en artwork van onder andere personages, omgevingen, animaties, cutscenes en de UI te ontwikkelen. Op zich is het vandaag de dag niet langer vreemd om Bandai Namco in de credits van een Nintendo-game te zien. Bandai Namco heeft namelijk ook geassisteerd bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld New Pokémon Snap, Mario Kart World en Splatoon Raiders. Dat Monolith Soft heeft bijgedragen aan de ontwikkeling, is op zich niet zo vreemd. De ontwikkelaar is immers onderdeel van Nintendo en geeft aan dat het betrokken is geweest bij het gamedesign, de programmering en de grafische ontwikkeling.

Verbaas jij je over de betrokkenheid van Bandai Namco bij de Nintendo-games, of zag je dit partnership voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time al lang aankomen? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments! Wil je meer lezen over The Legend of Zelda. Check dan nu onze uitgebreide The Legend of Zelda: Ocarina of Time-review, of onze guide over het vinden van alle bottles in Ocarina of Time!

Bron: Bandai Namco
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
24 minuten geleden

Vroeg me ook al af, ze zijn ook met een splinter nieuwe Zelda bezig dan zou deze remake tussendoor moeten dan loopt de nieuwe Zelda te veel vertraging op maar zo dus opgelost.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Hopelijk kopen ze Bandai Namco ook op. Hebben ze een paar mooie series erbij. Tales of!!!

0
Avatar docter_anders
docter_anders
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Huh, monolith? Die waren toch onderdeel van Warner bros games? Die hebben middle earth shadow of war gemaakt. Of zit ik nu echt helemaal mis?

0
Avatar N0rthstar
N0rthstar
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Het speelt heerlijk weg dus mij maakt het helemaal niet uit wie er aan meewerkt. Als ze maar kwaliteit leveren 😎

0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Niks mis mee, zijn beide gerenommeerde en gerespecteerde gamestudio’s.

Hopelijk gaat hierdoor de ontwikkeling van een nieuwe Zelda-game en eventueel remakes van oudere games, meer in een stroomversnelling; dan wanneer Nintendo er alleen voor staat.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Prima toch. Zolang Nintendo zelf maar "in the lead" is, komt het wel goed. Dat blijkt.

1
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Tof! Door naar Majora's Mask?

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl11 Commander
3 uur geleden

Deden ze dit maar eens bij een Pokemon main game. Dan zou het toch een stuk beter zijn geweest dan Pokemon Scarlet & Violet die we gehad hebben.

0
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