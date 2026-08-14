GSC Game World voert grote Update 2.0 voor S.T.A.L.K.E.R. 2 door
De Zone wordt binnenkort getransformeerd tot een nog uitgebreider 'paradijs'. Check hier de inhoud van Update 2.0 voor S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Het leeft al een tijdje binnen de S.T.A.L.K.E.R.-community: wat mag men verwachten van de felbegeerde Update 2.0? S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl was een van de eerste, grote games die op Unreal Engine 5 kwam te verschijnen en dat ging gepaard met de nodige groeipijntjes. Middels de aanstaande update hoopt GSC Game World de gamewereld naar een nog hoger niveau te tillen. Grafisch wordt er flink wat opgepoetst met verbeterde lichteffecten en omgevingsdetails, terwijl de AI van de Zone's inwoners (ook wel A-Life genoemd) verder wordt uitgebreid met slimmer gedrag en meer locaties op de map die worden bevolkt.
Praktisch gezien kunnen spelers rekenen op nieuwe tools om de Zone mee te overwinnen. Zo wordt er een Custom Rules-moeilijkheidsgraad toegevoegd, zodat spelers zelf kunnen bepalen welke onderdelen ze uitdagend of juist meer vergevend instellen. Verder krijgen spelers toegang tot verrekijkers, zodat je alvast de boel kan scouten, voordat je meteen een anomalie in loopt. Daarnaast worden er maar liefst vier nieuwe wapens toegevoegd en kunnen spelers nieuwe vizieren op vertrouwde geweren plaatsen. Dit zijn de nieuwe wapens:
- Arev - assault rifle.
- GP3A - designated marksman rifle.
- SKP - designated marksman rifle.
- Fora-230 - submachine gun.
Het is behoorlijk wat informatie, maar we zijn nog lang niet klaar! Nieuwe weereffecten, zoals mist en lichte regen, maken een opkomst, terwijl nieuwe varianten van bestaande mutanten ook zijn gesignaleerd in de Zone. Ben je al een tijdje aan het rondreizen door het radioactieve Oekraïne? Dan is het nieuwe Statistics-menu interessant om al je in-game prestaties te bekijken.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Cost of Hope-DLC komt net zoals de Update 2.0 uit op 20 augustus 2026 voor alle beschikbare platformen. Good hunting, Stalkers!
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Dit is heel erg nice! Complimenten aan GSC voor het zo lang ondersteunen van hun game. Ik hoop dat de update ook voor aanzienlijk betere performance gaat zorgen op PS5. Ik wil de game graag nog halen, zeker nadat de nieuwe DLC is uitgekomen.
Wat een goede game was dit toch hè. Veel te weinig aandacht gekregen.
Zin in!
Ik moet deze game nog steeds oppakken, hij ligt al een tijdje klaar