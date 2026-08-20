S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC en Update 2.0 nu beschikbaar
Klaar om terug te keren naar de Zone? De S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC en Update 2.0 zijn allebei nu te downloaden!
De eerste verhalende expansie voor de bikkelharde first-person shooter is een feit. De Cost of Hope-DLC brengt spelers terug in het conflict tussen de welbekende facties Duty en Freedom. Het is aan de spelers om dit nieuwe narratief te beleven en een keuze te maken die het lot van de Zone en diens inwoners bepaalt. Verwacht dus nieuwe missies, wapens, vijanden en meer. De Cost of Hope-expansie is onderdeel van de Ultimate Edition of Ultimate Upgrade. Je kan het ook los aanschaffen voor een prijskaartje van dertig piek. Geen zin om te betalen, maar wel om te spelen? Dat kan natuurlijk ook. De DLC wordt namelijk gelanceerd met de felbegeerde Update 2.0, waardoor S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er nog nooit zo goed (of stabiel) heeft uitgezien. Wel een kleine waarschuwing: de update is meer dan 120 GB. Dus mocht je traag internet hebben, dan kan je lang wachten. Vraag me niet hoe ik het weet.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschibaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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