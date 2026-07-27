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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope-DLC lanceert in augustus 2026

Door Bram Noteboom
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Het is bijna tijd om terug te keren naar de Zone. De S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-DLC, genaamd Cost of Hope, heeft een releasedatum te pakken en lang hoef je er niet op te wachten.

Ja, want de aanstaande uitbreiding verschijnt voor alle platformen op 20 augustus 2026. Cost of Hope speelt zich af gedurende de evenementen van de singleplayer campaign. De protagonist Skif krijgt weer te maken met een grootschalig conflict; ditmaal tussen twee oudgedienden facties: Duty vs. Freedom. Het fragiele vredesakkoord staat op knappen en de hernieuwde oorlog kan grootse consequenties met zich meebrengen voor de gehele Zone. De DLC brengt naast een nieuwe verhaal tientallen uren aan gameplay-content met zich mee in de vorm van missies, locaties, wapens en nog veel meer.

De release gaat gepaard met de felbegeerde Update 2.0, waarin de Unreal Engine 5-features goed onder handen genomen worden. Naast de upgrade naar een nieuwe versie van de engine brengt de update ook een hele reeks nieuwe content en verbeteringen met zich mee. De update is gratis beschikbaar voor alle eigenaren van de game.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: GSC Game World
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5227 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Winnaar
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

GSC Game World

Uitgever

GSC Game World

Release

20 november 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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