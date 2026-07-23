Recent doken er geruchten over de ontwikkelingskosten van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl op. GSC Game World maakt korte metten met deze berichten.

Soms zie je berichten en denk je 'dit kan niet kloppen'. Vandaar dat we de eerste berichten ook hebben laten varen over de uitspraken van GSC Game World founder Sergiy Grygorovych over de ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Hij claimde in een podcast-interview met OLDBoi dat XBOX meer betaald had voor de exclusiviteitsrechten dan dat het gehele ontwikkelingstraject voor de game had gekost. Dit zou betekenen dat de felbegeerde sequel al winstgevend was vóór deze überhaupt in de schappen kwam te verschijnen.

Via Insider Gaming reageert GSC Game World op de uitspraken van de voormalig oprichter en spreekt ze stellig tegen. Men wilde eerst niet op de geruchten reageren, maar gaf aan dat zwijgen misschien werd gezien als instemmen. De ontwikkelaar geeft aan dat Sergiy Grygorovych niet betrokken was bij de onderhandelingen met partners van de game of de 'daadwerkelijke' ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2 tijdens de volledige productiefase. GSC Game World bedankt iedereen die de release van de game mogelijk heeft gemaakt; van spelers en partners, tot de mensen die hun leven geven om Oekraïne te verdedigen en in het bijzonder Max Krippa. De huidige eigenaar van GSC Game World heeft volgens het bedrijf een groot deel van de ontwikkeling uit eigen zak betaald.

In accordance with the agreements reached between the parties, Sergiy was not involved either in negotiations with partners regarding S.T.A.L.K.E.R. 2 or in the actual development of the game throughout its full production cycle. We have always fully honored these agreements on our side. For this reason, his comments regarding the company’s activities cannot be considered an accurate reflection of the actual state of affairs. GSC Game World

GSC Game World geeft verder aan dat de ontwikkeling van de first-person shooter een van de moeilijkste was in de geschiedenis van de game-industrie; verwijzend naar het feit dat de titel werd gemaakt tijdens de invasie van Oekraïne door Rusland. Men vindt het daarom belangrijk dat het narratief rondom de game gebaseerd is op feiten en niet 'aannames en meningen'.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. GSC Game World sleutelt verder aan de Cost of Hope-DLC die gepaard gaat met een grote update voor de game. Naar verluidt krijgen we 'heel snel' meer informatie te horen.