GSC Game World reageert op geruchten rondom S.T.A.L.K.E.R. 2-financiering
Recent doken er geruchten over de ontwikkelingskosten van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl op. GSC Game World maakt korte metten met deze berichten.
Soms zie je berichten en denk je 'dit kan niet kloppen'. Vandaar dat we de eerste berichten ook hebben laten varen over de uitspraken van GSC Game World founder Sergiy Grygorovych over de ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Hij claimde in een podcast-interview met OLDBoi dat XBOX meer betaald had voor de exclusiviteitsrechten dan dat het gehele ontwikkelingstraject voor de game had gekost. Dit zou betekenen dat de felbegeerde sequel al winstgevend was vóór deze überhaupt in de schappen kwam te verschijnen.
Via Insider Gaming reageert GSC Game World op de uitspraken van de voormalig oprichter en spreekt ze stellig tegen. Men wilde eerst niet op de geruchten reageren, maar gaf aan dat zwijgen misschien werd gezien als instemmen. De ontwikkelaar geeft aan dat Sergiy Grygorovych niet betrokken was bij de onderhandelingen met partners van de game of de 'daadwerkelijke' ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2 tijdens de volledige productiefase. GSC Game World bedankt iedereen die de release van de game mogelijk heeft gemaakt; van spelers en partners, tot de mensen die hun leven geven om Oekraïne te verdedigen en in het bijzonder Max Krippa. De huidige eigenaar van GSC Game World heeft volgens het bedrijf een groot deel van de ontwikkeling uit eigen zak betaald.
GSC Game World geeft verder aan dat de ontwikkeling van de first-person shooter een van de moeilijkste was in de geschiedenis van de game-industrie; verwijzend naar het feit dat de titel werd gemaakt tijdens de invasie van Oekraïne door Rusland. Men vindt het daarom belangrijk dat het narratief rondom de game gebaseerd is op feiten en niet 'aannames en meningen'.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. GSC Game World sleutelt verder aan de Cost of Hope-DLC die gepaard gaat met een grote update voor de game. Naar verluidt krijgen we 'heel snel' meer informatie te horen.
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Heb de game op dag 1 gekocht voor xbox series x. Later op de ps5 pro. En nu met mijn nieuwe game pc alvast aangeschaft voor Steam. Speel ik de game nog wel een keer over een paar maanden daarop.
Is mijn geld in ieder geval dik waard. Wat een genot was die game zeg! Nou ja, een genot na een aantal patches. De eerste paar dagen waren nogal "rommelig" haha! xD